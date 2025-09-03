Chủ tịch nước đến Bắc Kinh dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít

Ngoài tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới, Chủ tịch nước Lương Cường còn có các hoạt động song phương tại Trung Quốc trong chuyến công tác lần này.

Chủ tịch nước Lương Cường tại sân bay Bắc Kinh. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.

Theo đặc phái viên TTXVN, vào lúc 21h20 tối 2/9 theo giờ địa phương (tối cùng ngày theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chương trình tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2 đến 4/9 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Đón Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh có Bộ trưởng Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Vương Hiểu Bình; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, Phó chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Nhân đại thành phố Bắc Kinh Diêm Ngạo Sương; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Trung Quốc.

Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới là một trong những sự kiện mang tầm vóc toàn cầu, không chỉ ôn lại một dấu mốc lịch sử trọng đại, mà còn khẳng định những giá trị nền tảng đã định hình trật tự quốc tế hiện đại: hòa bình, độc lập, chủ quyền, hợp tác bình đẳng và cùng phát triển.

Sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường tại Lễ kỷ niệm trên tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới của Việt Nam.

Trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển sâu sắc, thực chất và toàn diện như hiện nay, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường là sự kiện quan trọng mang nhiều ý nghĩa.

Từ sau khi hai nước nâng tầm quan hệ lên Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược (tháng 12/2023), quan hệ Việt Nam - Trung Quốc duy trì đà phát triển tích cực, thuận lợi hơn, có những chuyển biến rõ nét, khá toàn diện theo định hướng “6 hơn” gồm: Tin cậy chính trị cao hơn; hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất hơn; hợp tác thực chất sâu sắc hơn; nền tảng xã hội vững chắc hơn; phối hợp đa phương chặt chẽ hơn; bất đồng được kiểm soát, giải quyết tốt hơn.

Từ đầu năm 2025 đến nay, trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2025), hai bên duy trì mật thiết trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, qua đó góp phần tăng cường tin cậy chính trị, củng cố vững chắc cho nền tảng chính trị của Quan hệ hai Đảng, hai nước.

Quan hệ chính trị tốt đẹp đã góp phần tạo động lực và nền tảng quan trọng cho việc hợp tác phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển thương mại song phương. Hai bên duy trì thường xuyên các cơ chế hợp tác đưa hợp tác kinh tế - thương mại song phương phát triển ngày càng ổn định theo hướng cân bằng, bền vững hơn.

Trong những năm qua, hợp tác thương mại luôn là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Việt Nam duy trì trong nhiều năm là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và hiện đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới. Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc năm 2024 đạt 205,2 tỷ USD ; 7 tháng năm 2025 đạt 136,47 tỷ USD .

Ngoài ra, giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa giữa hai nước thời gian qua diễn ra sôi động. Nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và “Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025,” các bộ, ngành, địa phương hai bên tích cực tổ chức các hoạt động giao lưu. Hợp tác giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế cũng được mở rộng.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch nước Lương Cường dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc. Đây là dịp để lãnh đạo hai nước tiếp tục củng cố và hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất cùng có lợi trên các lĩnh vực giữa hai nước, cũng như đóng góp cho sự phát triển chung của khu vực và trên thế giới.

Ngoài ra, Chủ tịch nước dự kiến cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế cùng tham dự Lễ kỷ niệm. Đây cũng là dịp quan trọng để Việt Nam trao đổi, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác thiết thực, nhiều mặt với các đối tác quan trọng ở khu vực và quốc tế, truyền tải hình ảnh, thông tin rộng rãi về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội sau 80 năm thành lập nước, qua đó lan tỏa thông điệp tích cực, tin cậy về đất nước và con người Việt Nam.