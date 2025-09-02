Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Chủ tịch nước lên đường dự kỷ niệm chiến thắng phátxít ở Trung Quốc

  • Thứ ba, 2/9/2025 17:49 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít tại Trung Quốc là dịp để Việt Nam khẳng định tiếng nói trách nhiệm đối với hòa bình, an ninh thế giới.

Chu tich nuoc Luong Cuong anh 1

Chủ tịch nước Lương Cường lên đường tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.

Chiều 2/9, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2 đến 4/9 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Đoàn chính thức tháp tùng Chủ tịch nước có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bùi Thanh Sơn, Phó thủ tướng Chính phủ; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Hà Thị Nga, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Hoàng Anh, Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an; Phạm Thanh Bình, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc; Nguyễn Hoàng Anh, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước.

Trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển sâu sắc, thực chất và toàn diện như hiện nay, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường là sự kiện quan trọng mang nhiều ý nghĩa.

Đây là chuyến công tác đầu tiên đến Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường trên cương vị Chủ tịch nước, diễn ra trong bối cảnh năm 2025 là năm giao lưu nhân văn, kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2025), góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển ngày càng vững chắc, thực chất và hiệu quả.

Trong khi đó, kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phátxít, nhân dân thế giới càng thấm thía sâu sắc những giá trị lịch sử, tinh thần chiến đấu bất khuất và khát vọng hòa bình mà chiến thắng mang lại và việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự sự kiện quan trọng này tại Trung Quốc cũng là dịp để Việt Nam khẳng định tiếng nói trách nhiệm đối với hòa bình, an ninh và phát triển của thế giới.

Chiêu đãi cấp Nhà nước chào mừng Chủ tịch nước Cuba Miguel và Phu nhân

Trưa 1/9, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Chủ tịch nước Lương Cường cùng Phu nhân đã đồng chủ trì cuộc chiêu đãi trọng thể cấp Nhà nước chào mừng Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba và Phu nhân.

27:1616 hôm qua

Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít tại Trung Quốc

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2 tới 4/9.

22:10 29/8/2025

Báo chí quốc tế viết về Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Hàng loạt hãng thông tấn và tờ báo lớn thế giới đưa tin về Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5 giờ trước

Nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam

Nhận thức rõ sự cần thiết phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong bối cảnh tình hình mới; bổ sung thêm tài liệu giáo dục chính trị, học tập, nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận chính trị, quân sự, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời, chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng và sự chỉ đạo, định hướng nhận thức chính trị của đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường đến toàn thể bạn đọc là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Ban Biên soạn cuốn sách đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sưu tầm, tuyển chọn, biên tập 101 bài viết, bài nói tiêu biểu của Đại tướng đã được công bố trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, hội nghị cán bộ… để xuất bản cuốn sách Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-nuoc-len-duong-du-ky-niem-chien-thang-phatxit-va-lam-viec-o-trung-quoc-post1059479.vnp

Hoài Nam/Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Chủ tịch nước Lương Cường Hòa Bình Chủ tịch nước Lương Cường Trung Quốc

  • Hoà Bình

    Hoà Bình
    • Diện tích: 4.608,7 km²
    • Dân số: 808.200 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 10 huyện
    • Vùng: Tây Bắc
    • Mã điện thoại: 218
    • Biển số xe: 28

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý