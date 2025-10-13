Chủ tịch Nguyễn Văn Được gửi thư chúc mừng doanh nhân TP.HCM

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã gửi thư chúc mừng đến cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp thành phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được gửi thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập HUBA. Ảnh: Duy Hiệu.

Mở đầu thư, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết trong suốt chặng đường 50 năm qua, TP.HCM đã không ngừng khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Từ một đô thị hơn 3 triệu dân sau ngày thống nhất, đến nay, việc sáp nhập, hợp nhất TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã giúp hình thành nên siêu đô thị mới mang tên TP.HCM, có diện tích 6.773 km2, dân số ước tính 13,608 triệu người, với 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu (Côn Đảo).

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng trong tổng thể kinh tế cả nước, với GRDP năm 2025 ước đạt 3,03 triệu tỷ đồng , tăng hơn 1,5 lần so với năm 2020, chiếm 23,5% GDP cả nước.

GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 8.944 USD , cao hơn 1,7 lần mức bình quân chung cả nước.

Đồng thời, thu ngân sách nhà nước đạt 737.000 tỷ đồng , chiếm 36,7% tổng thu ngân sách quốc gia.

Những con số ấy không chỉ là thống kê, mà còn là minh chứng sống động cho sức bật, bản lĩnh và tinh thần đổi mới không ngừng của thành phố mang tên Bác - nghĩa tình, năng động và sáng tạo.

"Và đằng sau những thành tựu ấy là sự cống hiến bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân thành phố - những người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới để kiến tạo giá trị bền vững cho xã hội", ông Được nhìn nhận.

Trong hành trình 50 năm ấy, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) đã khẳng định vai trò quan trọng. Từ những ngày đầu với tên gọi Ban Liên lạc Công Thương Thành phố, HUBA đã trở thành mái nhà chung của gần 17.000 doanh nghiệp hội viên.

Hiệp hội dần trở thành cầu nối vững chắc giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, là nguồn kết nối, phản biện và hiến kế chính sách, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cũng như phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

"Tôi đặc biệt đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và nghĩa tình của đội ngũ doanh nhân thành phố - những doanh nhân tiên phong trong phát triển kinh tế, không chỉ đóng góp vào tăng trưởng và ngân sách, mà còn chung tay chăm lo an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần 'doanh nhân vì cộng đồng'", ông Được viết trong thư.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng vươn tầm khu vực và quốc tế, TP.HCM đang tập trung thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 là trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế của châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu, có nền kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu.

Trong quá trình này, thành phố luôn trân trọng và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.

"Mọi chính sách, mọi quyết tâm cải cách đều hướng tới mục tiêu tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nhân yên tâm đầu tư, phát triển và cống hiến", ông Được nhấn mạnh.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập HUBA, ông gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn thể doanh nhân TP.HCM - những người đã và đang viết tiếp hành trình nửa thế kỷ của bản lĩnh, khát vọng và trách nhiệm xã hội.

"Chúc HUBA tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới và tiên phong - đồng hành cùng chính quyền và toàn xã hội, kiến tạo tương lai xanh, thịnh vượng và bền vững cho thành phố mang tên Bác", Chủ tịch UBND TP.HCM gửi gắm.