Chủ tịch Miss Universe bị phong tỏa tài khoản vì nghi bán ma túy

Đơn vị Tình báo Tài chính Mexico (UIF) ngày 5/12 đã phong tỏa các tài khoản ngân hàng của ông Raúl Rocha Cantú - doanh nhân Mexico và là Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe).

Ông Raúl Rocha Cantú. Ảnh: esquirelat.com

Cơ quan Công tố Liên bang (FGR) mở cuộc điều tra đối với nhân vật này về nghi vấn buôn bán ma túy, vũ khí và nhiên liệu.

Biện pháp trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc thi Miss Universe tiếp tục phải đối mặt với bê bối pháp lý khi hai đồng sở hữu cuộc thi bị truy tố, cùng những tranh cãi xung quanh cáo buộc “thao túng” giám khảo.

Nhật báo uy tín La Jornada cho biết UIF - phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền trực thuộc Bộ Tài chính Mexico - đã phong tỏa các tài khoản của ông Rocha Cantú tại Mexico.

Tuần trước, FGR thông báo từ tháng 11/2024 đã mở cuộc điều tra đối với Chủ tịch Miss Universe vì những cáo buộc dính líu đến tội phạm có tổ chức, buôn bán ma túy, vũ khí và buôn lậu nhiên liệu. Cơ quan này đã ban hành 13 lệnh bắt giữ đối với một số cá nhân liên quan trong vụ việc, trong đó có ông Rocha Cantú.

Trong khi đó, tờ Reforma đưa tin ông Rocha Cantú đã đề nghị được hưởng quy chế “nhân chứng cộng tác” từ tháng 11/2025, song cơ quan công tố chưa xác nhận.

Hồ sơ điều tra được mở từ năm 2024 xuất phát từ đơn tố cáo nặc danh đề ngày 29/11/2024 gửi cơ quan chức năng, trong đó cáo buộc hoạt động của một tổ chức tội phạm.

Ông Rocha Cantú cũng từng bị cáo buộc dính líu đến vụ tấn công Casino Royale tại thành phố Monterrey, bang Nuevo León hồi tháng 8/2011, khiến 52 người thiệt mạng. Sòng bạc này do Công ty CYMSA và Entertainment Enterprises of Mexico vận hành và ông Rocha Cantú là cổ đông. Hồi tháng 7 vừa qua, đối tượng Baltazar Saucedo Estrada bị cáo buộc chủ mưu vụ tấn công đã bị tuyên án 135 năm tù giam.

Ông Rocha Cantú đã mua 50% cổ phần Miss Universe từ JKN Global Group vào năm 2024 thông qua công ty Legacy Holding Group USA.

Tại cuộc thi Miss Universe 2025 tổ chức hồi tháng 11, tranh cãi tiếp tục bùng lên sau khi một điều phối viên Thái Lan chỉ trích gay gắt thí sinh Fátima Bosch của Mexico - người đẹp đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Hai giám khảo tuyên bố rút khỏi hội đồng, trong đó, một người tố cáo có sự can thiệp vào kết quả.

Cảnh sát Thái Lan cũng điều tra các cáo buộc xoay quanh hoạt động quảng bá sự kiện có chứa hình thức quảng cáo phi pháp cho sòng bạc trực tuyến.