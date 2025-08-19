Chủ tịch Kim Jong Un thị sát tàu khu trục trang bị vũ khí mạnh nhất

|
Tàu khu trục 5.000 tấn đầu tiên của Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kiểm tra đội hình trên tàu.
Chuyến thị sát nhằm kiểm tra hoạt động thử nghiệm tích hợp hệ thống vũ khí của tàu khu trục này, cũng như công tác huấn luyện và sinh hoạt của thủy thủ đoàn.
Theo thông tin trước đó, tàu Choe Hyon được trang bị vũ khí mạnh nhất và sẽ đi vào hoạt động đầu năm tới.
Con tàu trên được công bố lần đầu tiên vào tháng 4, trong nỗ lực tăng cường năng lực tác chiến trên biển.
Tiếp đến, vào tháng 6, một tàu khu trục khác cùng loại lớp Kang Kon đã được hạ thủy sau khi sửa chữa, một tháng sau khi con tàu bị lật và bị hư hại trong lần hạ thủy đầu tiên vào tháng 5.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát khu vực sinh hoạt của thủy thủ đoàn.
Trong buổi lễ hạ thủy vào tháng 6, Chủ tịch Kim Jong Un đã ra lệnh đóng 2 tàu khu trục lớp Kang Kon hoặc lớn hơn mỗi năm, bắt đầu từ năm 2026.
Triều Tiên đang chuyển trọng tâm sang đóng tàu hải quân như một phần trong nỗ lực đa dạng hóa hệ thống phóng vũ khí hạt nhân và tên lửa, được cho là đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng.
