Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Chủ tịch Kim Jong Un thị sát tàu khu trục trang bị vũ khí mạnh nhất

  • Thứ ba, 19/8/2025 15:52 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Theo KCNA ngày 19/8, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát tàu khu trục đa năng 5.000 tấn đầu tiên của nước này, mang tên Choe Hyon, tại xưởng đóng tàu ở thành phố ven biển phía tây Nampho.

tau khu truc trieu tien anh 1

Tàu khu trục 5.000 tấn đầu tiên của Triều Tiên.

tau khu truc trieu tien anh 2

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kiểm tra đội hình trên tàu.

tau khu truc trieu tien anh 3

Chuyến thị sát nhằm kiểm tra hoạt động thử nghiệm tích hợp hệ thống vũ khí của tàu khu trục này, cũng như công tác huấn luyện và sinh hoạt của thủy thủ đoàn.
tau khu truc trieu tien anh 4

Theo thông tin trước đó, tàu Choe Hyon được trang bị vũ khí mạnh nhất và sẽ đi vào hoạt động đầu năm tới.

tau khu truc trieu tien anh 5

Con tàu trên được công bố lần đầu tiên vào tháng 4, trong nỗ lực tăng cường năng lực tác chiến trên biển.
tau khu truc trieu tien anh 6

Tiếp đến, vào tháng 6, một tàu khu trục khác cùng loại lớp Kang Kon đã được hạ thủy sau khi sửa chữa, một tháng sau khi con tàu bị lật và bị hư hại trong lần hạ thủy đầu tiên vào tháng 5.

tau khu truc trieu tien anh 7

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát khu vực sinh hoạt của thủy thủ đoàn.
tau khu truc trieu tien anh 8

Trong buổi lễ hạ thủy vào tháng 6, Chủ tịch Kim Jong Un đã ra lệnh đóng 2 tàu khu trục lớp Kang Kon hoặc lớn hơn mỗi năm, bắt đầu từ năm 2026.
tau khu truc trieu tien anh 9

Triều Tiên đang chuyển trọng tâm sang đóng tàu hải quân như một phần trong nỗ lực đa dạng hóa hệ thống phóng vũ khí hạt nhân và tên lửa, được cho là đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng.

Bắc Triều Tiên qua 100 câu hỏi

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách về Triều Tiên có tựa đề "Bắc Triều Tiên qua 100 câu hỏi" do NXB Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản năm 2021. Cuốn sách giúp bạn đọc có cách nhìn đầy đủ, rõ nét hơn khi tìm hiểu về đất nước, con người Triều Tiên, cũng như cập nhật những thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Triều Tiên hiện nay.

Ông Putin cảm ơn ông Kim Jong Un

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ca ngợi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một cuộc điện đàm mới nhất.

09:12 13/8/2025

Tàu ngầm đạn đạo Triều Tiên neo bờ gần 2 năm chờ vận hành

Gần hai năm sau khi ra mắt, tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo đầu tiên của Triều Tiên - tàu Anh hùng Kim Kun Ok (Hero Kim Kun Ok) mang số hiệu 841, vẫn chưa được đưa vào hoạt động.

07:30 23/7/2025

https://baotintuc.vn/the-gioi/chu-tich-trieu-tien-thi-sat-tau-khu-truc-trang-bi-vu-khi-manh-nhat-20250819105304888.htm

Báo Tin tức

tàu khu trục triều tiên Triều Tiên Kim Jong Un triều tiên tàu khu trục kim jong un

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý