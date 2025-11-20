Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh nhận thêm nhiệm vụ

  • Thứ năm, 20/11/2025 05:39 (GMT+7)
  • 05:39 20/11/2025

Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Ngô Tùng.

Chiều 19/11, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 (viết tắt Ủy ban bầu cử) họp phiên thứ nhất.

Phiên họp đã công bố quyết định thành lập Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo quyết định, ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử.

Các Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử gồm: Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM.

Ủy ban này còn có 24 ủy viên.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 xem xét thông qua quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử; phân công nhiệm vụ các thành viên; nghị quyết thành lập 5 tiểu ban phục vụ bầu cử và dự kiến nhân sự tham gia các tiểu ban.

Phiên họp đầu tiên của Ủy ban bầu cử cũng xem xét thông qua kế hoạch tổ chức bầu cử; phân công chuẩn bị kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, thảo luận hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH và HĐND TP.HCM.

