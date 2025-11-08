Đà điểu 'đi lạc' ở TP.HCM đã chết

Ngày 8/11, bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát, TP.HCM (trước đây là TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương), cho biết con chim đà điểu đã chết và địa phương đã tiến hành tiêu hủy.

Đà điểu bất ngờ chạy trên đường phố TP.HCM Sáng 7/11, một con đà điểu bất ngờ xuất hiện, chạy trên đường NA3, đoạn qua địa bàn phường Bến Cát, TP.HCM.

Theo bà Thảo, mặc dù đã được lực lượng chức năng khống chế và đưa đến nơi an toàn, nhưng trong thời gian tạm giữ, con vật có dấu hiệu kiệt sức và đã chết.

Để xử lý con vật này, phường đã xin ý kiến của Chi cục Kiểm lâm TP.HCM. Tuy nhiên, đơn vị này cho hay việc xử lý thuộc về thẩm quyền của phường. Sau đó, phường đã tiến hành tiêu huỷ.

Lực lượng chức năng bắt giữ.

Địa phương cũng đã thông báo tìm chủ nhân nhưng vẫn chưa xác định được chủ sở hữu.

Trước đó, VOV đưa tin, sáng 7/11, nhiều người dân đi lại trên đường NA3, thuộc khu công nghiệp Mỹ Phước 2, phường Bến Cát, TP.HCM, đã kinh ngạc khi phát hiện một con chim đà điểu cao gần 2m, nặng hàng chục kg, đang chạy với tốc độ cao.

Nhiều người đã dùng điện thoại quay lại video về sự việc hy hữu này và đăng tải lên mạng xã hội.

Con chim đà điểu chạy trên đường trong khu công nghiệp.

Theo người dân, con chim đà điểu này có thể đã xổng chuồng từ Khu du lịch Đại Nam (ở gần đó). Tuy nhiên, đại diện khu du lịch Đại Nam cho biết đã kiểm đếm và khẳng định con chim đà điểu trên không thuộc sở hữu của đơn vị.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng phường Bến Cát đã tổ chức vây bắt con chim đà điểu, đưa về nơi an toàn và tạm giữ để tìm chủ nhân.