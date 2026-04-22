Chủ tịch HAUS: Chúng tôi đặt Việt Nam vào bản đồ BĐS bền vững toàn cầu

Ông Michael Sheren, Chủ tịch HĐQT HAUS nhận định bất động sản thế giới đang bước vào kỷ nguyên cộng đồng, và HAUS theo đuổi tham vọng kiến tạo những cộng đồng bền vững thành hình mẫu cho toàn cầu.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews ngay sau buổi lễ khởi công dự án Coastal Quảng Ngãi - A Community by HAUS, ông Michael Sheren cho rằng Coastal Quảng Ngãi có thể trở thành một tham chiếu mới trong cách phát triển đô thị bền vững trên thế giới.

Trước khi gắn bó với thị trường bất động sản Việt Nam, ông Michael Sheren (quốc tịch Anh) là nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực tài chính xanh, quản trị và chính sách công. Hiện ông đồng thời giữ vai trò Phó chủ tịch Sáng kiến Môi trường Ngành Ngân hàng (Banking Environment Initiative), nghiên cứu viên tại Viện Lãnh đạo Bền vững thuộc Đại học Cambridge, cố vấn cao cấp cho Trung tâm Tài chính Bền vững của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP). Ông cũng từng là thành viên Nhóm chuyên gia về Quản trị bền vững của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và cố vấn cấp cao tại Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), nơi ông tham gia tư vấn chiến lược cho ban lãnh đạo về quản trị, rủi ro và vận hành trong hệ thống tài chính, đặc biệt ở các chủ đề liên quan tới biến đổi khí hậu và chuẩn mực bền vững.

- Hơn 25 năm làm việc tại các trung tâm tài chính như New York và London, tôi chứng kiến một xu hướng rất rõ ràng: dòng vốn toàn cầu đang ngày càng dịch chuyển về những thị trường có định hướng phát triển bền vững.

Trong vài năm gần đây, Việt Nam nổi lên như một trong những nền kinh tế giàu tiềm năng nhất tại châu Á. Không chỉ sở hữu dân số trẻ và tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh, Việt Nam còn có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển theo hướng ESG - từ nguồn tài nguyên thiên nhiên, tiềm năng năng lượng tái tạo. Đây là nền tảng rất hiếm có để xây dựng những mô hình phát triển bền vững một cách thực chất và dài hạn. Việt Nam chắc chắn sẽ có cơ hội trở thành hình mẫu của khu vực.

Nhưng điều khiến tôi ấn tượng hơn cả là con người. Đây là lần thứ ba tôi đến Quảng Ngãi, mỗi lần đều để lại một cảm xúc rất đặc biệt. Tôi nhớ một buổi chiều ra biển, khi có dịp trò chuyện với một nhóm bạn trẻ địa phương - chúng tôi nói về cuộc sống, ước mơ, và cả những điều họ đang tìm kiếm cho tương lai. Chính những khoảnh khắc đó khiến tôi tin rằng, một dự án bền vững không chỉ bắt đầu từ quy hoạch hay công trình, mà bắt đầu từ con người. Tôi hy vọng rằng, trong 10-15 năm tới, chính những người trẻ ấy sẽ trở thành một phần của cộng đồng Coastal Quảng Ngãi mà chúng tôi đang cùng nhau kiến tạo.

- Chúng tôi không chỉ xây nhà, mà tạo ra một nơi mọi người thực sự muốn sống và trở về. Dự án hướng tới khoảng 4.000 cư dân, với hệ sinh thái hoàn chỉnh từ giáo dục, y tế đến không gian xanh, đặc biệt là không gian triển lãm (Design Exhibition) ở trái tim khu đô thị giúp kết nối cộng đồng, kết nối các thế hệ.

Tại đây, trẻ em có thể khám phá những khu trải nghiệm gợi nhớ ký ức tuổi thơ, từ trò chơi dân gian đến những câu chuyện về vùng đất Quảng Ngãi. Người lớn có thể tìm thấy các không gian triển lãm văn hóa, nghệ thuật, nơi tái hiện bản sắc địa phương một cách đương đại. Đồng thời, các công nghệ mới như trình chiếu tương tác, thực tế ảo hay AI cũng được ứng dụng để mang lại những trải nghiệm sinh động, giúp người xem không chỉ “xem” mà còn “tham gia” vào câu chuyện. Không gian này cũng mở cửa cho du khách, như một điểm đến để khám phá một “Quảng Ngãi thu nhỏ”, nơi lịch sử, văn hóa và đời sống địa phương được kể lại một cách trực quan và hấp dẫn.

Nhiều dự án chọn cách xây dựng với mật độ dày hơn để tối đa hóa lợi nhuận. Nhưng theo tôi, đó không phải cách xây dựng một cộng đồng. Khi bạn bước ra khỏi nhà và chỉ thấy bê tông, đó không phải là nơi đáng sống. Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để tạo nên một không gian mở, gần gũi với thiên nhiên, nơi mọi thế hệ đều tìm thấy sự gắn kết với những người thân yêu, và trở thành một phần của cộng đồng. Với chúng tôi, một cộng đồng bền vững là nơi bạn không chỉ sống cho hiện tại, mà còn cảm nhận được những giá trị đang được gìn giữ và tiếp nối cho tương lai.

- Tôi đã đặt rất nhiều câu hỏi với HAUS, bởi ai cũng nói về ESG, bền vững, nhưng không phải ai cũng thực sự triển khai. Với vai trò đồng chủ trì nhóm nghiên cứu tài chính bền vững G20, tôi đã tham gia vào rất nhiều cuộc thảo luận ở cấp độ toàn cầu về tương lai phát triển bền vững. Nhưng điều khiến tôi hứng thú khi đến với HAUS là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những điều đó được hiện thực hóa một cách cụ thể, trong một dự án thực tế.

Sau khi làm việc sâu với đội ngũ, tôi nhận ra sự khác biệt không nằm ở công nghệ hay vật liệu, mà nằm ở con người và triết lý. Bạn có thể xây dựng một dự án tốt trong ngắn hạn, nhưng để tạo ra một cộng đồng bền vững, nơi con người muốn gắn bó lâu dài và các giá trị có thể được truyền lại qua nhiều thế hệ, thì cần một cách tiếp cận hoàn toàn khác.

Và thực tế, không chỉ tôi, nhiều đối tác hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực từ quy hoạch hạ tầng, thiết kế cảnh quan, kiến trúc đến nội thất cũng đã lựa chọn đồng hành cùng HAUS tại Coastal Quảng Ngãi. Điều đó không chỉ đến từ quy mô dự án, mà từ một niềm tin chung: chúng tôi đang cùng nhau xây dựng không chỉ cho những người sống ở đây hôm nay, mà cho cả những thế hệ sẽ sống ở đây trong tương lai, cùng với những gì tốt nhất của thế giới.

- Tại Coastal Quảng Ngãi, chúng tôi cần đảm bảo sản phẩm không chỉ đáp ứng tất cả tiêu chí ESG, mà còn phải có mức giá phù hợp để nhiều người có thể tiếp cận, dù là cư dân địa phương hay người dân từ nơi khác đến đây làm việc.

Điều đó đòi hỏi nhiều nỗ lực để lên kế hoạch và thực thi, nhưng tôi không nghĩ là khó. Quan điểm cho rằng bất động sản bền vững luôn tốn kém là một hiểu lầm. Thực tế, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng những công trình tốt hơn, an toàn hơn, bền vững hơn với chi phí tương đương, thậm chí thấp hơn trong nhiều trường hợp. Việt Nam đang phát triển mạnh năng lượng tái tạo, và điều đó sẽ giúp giảm chi phí cho các công trình bền vững trong dài hạn.

- Tôi tin rằng HAUS đang tạo áp lực tích cực lên thị trường, buộc các nhà phát triển khác phải nâng cao chất lượng dự án. Thực tế, ngay cả ở châu Âu, không nhiều dự án được xây dựng với tiêu chuẩn cao, tích hợp toàn diện ESG và chăm chút cho cộng đồng như Coastal Quảng Ngãi. Tôi nghĩ đây là một hình mẫu không chỉ cho Việt Nam mà cả khu vực và thế giới.

Tôi hi vọng có thể chào đón các nhà phát triển bất động sản khác đến thăm Coastal Quảng Ngãi, nhìn thấy những gì chúng tôi đang làm và chung tay nâng chuẩn thị trường, tạo nên một thị trường bất động sản bền vững tại Việt Nam. Đó sẽ là thành công mà tôi mong đợi nhất cho dự án này.

- Xin cảm ơn ông!