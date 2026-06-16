Chủ tịch Hà Nội: Không để công dân phải đi lại nhiều lần, gửi đơn thư vượt cấp

Ngày 16/6, tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6.

Tại đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã lắng nghe công dân trình bày ý kiến, kiến nghị, phản ánh liên quan các vụ việc.

Nội dung các kiến nghị bao gồm giải quyết tồn tại liên quan quyền sử dụng đất và công trình công cộng; giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất; việc chậm giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất… trên địa bàn các phường Ngọc Hà, Tương Mai, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Cửa Nam, Định Công.

Người dân nêu kiến nghị với lãnh đạo thành phố. Ảnh: Tiền Phong.

Chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của người dân, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị liên quan xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, không né tránh, đùn đẩy; đồng thời, phải có lộ trình, thời hạn giải quyết cụ thể, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền của cấp xã, phường, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chính quyền cơ sở chủ động tổ chức tiếp công dân, đối thoại trực tiếp, ban hành văn bản trả lời rõ ràng, dứt điểm; không để tình trạng công dân phải đi lại nhiều lần, gửi đơn vượt cấp.

"Những trường hợp đã có chỉ đạo nhưng chậm triển khai phải kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan", lãnh đạo thành phố yêu cầu.

Đối với các vụ việc phức tạp, liên quan nhiều cơ quan, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao các sở, ngành chủ trì phối hợp, khẩn trương rà soát, tham mưu giải pháp xử lý trên cơ sở đúng quy định pháp luật, đồng thời, đề xuất cơ chế tháo gỡ đối với những nội dung còn vướng mắc về chính sách, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, giao đất dịch vụ, tái định cư.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân trong bối cảnh thành phố đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng chỉ rõ việc giải quyết kiến nghị, phản ánh của người dân phải được thực hiện kịp thời, dứt điểm ngay từ cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng tồn đọng, kéo dài, phát sinh khiếu kiện.

Ông Thắng cũng yêu cầu Thanh tra thành phố, Ban Tiếp công dân thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo; kịp thời tham mưu xử lý đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục pháp luật...