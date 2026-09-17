Chủ tịch Fed nói gì trong buổi họp báo chỉ vỏn vẹn 22 phút?

Trong cuộc họp báo diễn ra chưa đầy 30 phút, Chủ tịch Fed Kevin Warsh trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến sức khỏe nền kinh tế và lạm phát.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã nâng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm và phát tín hiệu có thể tăng thêm một lần nữa trước khi năm nay kết thúc. Đợt tăng lãi suất đưa biên độ mục tiêu của lãi suất quỹ liên bang qua đêm lên 3,75-4%, với toàn bộ 12 thành viên bỏ phiếu ủng hộ quyết định này, theo CNBC.

3 yếu tố chính dẫn đến quyết định tăng lãi suất

Lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn hơn của Fed diễn ra trong bối cảnh ngân hàng trung ương Mỹ đang phải đối phó với tình trạng lạm phát dai dẳng, thậm chí trở nên nghiêm trọng hơn do giá dầu tăng trở lại gần đây.

Tại cuộc họp báo, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết ông cũng như các nhà hoạch định chính sách khác đều không hài lòng với tốc độ lạm phát hiện nay.

Tương tự 2 cuộc họp trước dưới thời Warsh, tuyên bố sau cuộc họp lần này rất ngắn gọn. Chỉ với 130 từ, tuyên bố lần này thậm chí còn ngắn hơn tuyên bố tháng 7 với 166 từ và bằng độ dài của tuyên bố được đưa ra hồi tháng 6. Sau đó, Warsh có cuộc họp báo và ông dành tổng cộng khoảng 22 phút để trả lời câu hỏi của các phóng viên.

Diễn biến lãi suất của Fed trong nhiều năm qua. Biểu đồ: CNBC.

Xuyên suốt buổi trả lời, Warsh cho biết 3 yếu tố đã thay đổi kể từ cuộc họp tháng 7 của Fed: Nền kinh tế mạnh lên, lạm phát không giảm và căng thẳng địa chính trị gia tăng. Theo ông, đây là những lý do chính khiến ông bỏ phiếu ủng hộ tăng lãi suất.

"Cả 3 yếu tố đó đều dẫn đến một quyết định thống nhất trong ngày hôm nay", ông nói. Warsh cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng lạm phát là ưu tiên hàng đầu của Fed.

Ông cũng lưu ý tầm quan trọng của việc ổn định giá tiêu dùng đối với tăng trưởng kinh tế Mỹ trong cuộc họp báo sau khi ngân hàng trung ương nâng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm.

"Ổn định giá là nền tảng của tăng trưởng kinh tế. Tôi cho rằng hôm nay chúng tôi đã thực hiện một bước đi quan trọng để đạt được điều đó. Một phần trong quyết định này là loại bỏ mức độ nới lỏng mà tôi đã đề cập trước đây", Warsh nói.

Vị Chủ tịch cho biết Fed không thể tự mình ngăn chặn các cú sốc giá đối với những mặt hàng như dầu mỏ, nhưng ngân hàng trung ương vẫn có vai trò trong việc ngăn áp lực lạm phát lan rộng. Điều mà Fed có thể và sẽ làm là đảm bảo rằng bất kỳ thay đổi nào trong giá tương đối không lan rộng, không tạo ra các tác động vòng 2 và vòng 3 đối với nền kinh tế.

Giá xăng tại Mỹ lên cao nhất lịch sử trong kì nghỉ Lễ Lao động vừa qua. Ảnh: Reuters.

Những phát biểu của Warsh được đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng vọt do cuộc chiến với Iran, gây áp lực chi phí lên người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Giá dầu diesel, loại nhiên liệu được sử dụng cho xe tải và tàu hỏa, đã lập kỷ lục mới tính theo mỗi gallon vào ngày 16/9 (giờ Mỹ). Trong kỳ nghỉ Lễ Lao động, người dân Mỹ cũng phải trả mức giá bình quân cao nhất từ trước đến nay cho mỗi gallon xăng.

Đáng chú ý, thông qua buổi trả lời sau cuộc họp lãi suất, Kevin Warsh nhấn mạnh ông sẽ không tiết lộ chi tiết về các quyết định lãi suất trong tương lai của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC). Đây là phong cách quen thuộc của ông và từng được thể hiện rõ qua một số họp báo trước đó.

"Tôi không phụ trách việc đưa ra định hướng chính sách tương lai. Quyết định mà chúng tôi đưa ra hôm nay là một quyết định thận trọng, nghiêm túc, có trách nhiệm và là quyết định mà chúng tôi đã chuẩn bị cũng như cân nhắc trong 120 ngày qua", ông nói với các phóng viên.

Trong các dự báo kinh tế mới, các quan chức Fed dự kiến tăng lãi suất thêm một lần nữa vào cuối năm, tương tự dự báo của Phố Wall, và sau đó dừng lại. Các quan chức cũng dự báo sẽ không có thêm bất kỳ đợt tăng lãi suất nào trong năm 2027.

Quyết định hôm 16/9 đánh dấu bước đi lớn đầu tiên về lãi suất dưới thời Warsh, người nhiều lần khẳng định ông đang hành động độc lập trên cương vị lãnh đạo Fed. Đợt tăng lãi suất này có thể khiến ông bất đồng với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Warsh cũng cho biết quyết định này không bị chi phối bởi thị trường.

"Chúng tôi đưa ra quyết định hôm nay dựa trên đánh giá về tình hình, xu hướng việc làm và sức mạnh của nền kinh tế", ông Warsh nói.

Khẳng định mạnh mẽ tính độc lập của Fed

Cuộc họp lãi suất của Fed được đưa ra sau nhiều tháng chiến sự gây gián đoạn tại Trung Đông, làm chao đảo giá năng lượng và đe dọa khiến lạm phát kéo dài và lan rộng hơn. Chỉ số lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi trong tháng 8 sẽ được công bố vào cuối tháng này, nhưng ước tính của Fed Cleveland cho thấy chỉ số này có khả năng đã tăng từ tháng 8 đến đầu tháng 9, theo CNN.

Ông Warsh khẳng định đánh giá của Fed về tình hình địa chính trị và những diễn biến có khả năng xảy ra nhất hoặc ít khả năng xảy ra nhất đã thay đổi.

Trong một ước tính mới công bố tuần này, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) dự kiến cuộc chiến với Iran sẽ khiến lạm phát tăng khoảng 0,5 điểm phần trăm vào đầu năm tới, với nguyên nhân liên quan đến áp lực lạm phát do lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên vận chuyển qua eo biển Hormuz giảm, cùng với những gián đoạn đối với hoạt động vận tải qua Biển Đỏ.

Khi được một phóng viên hỏi về những lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump nhằm hạ chi phí vay, Warsh không cho biết ông đồng tình hay không, nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của tính độc lập về chính sách của Fed.

"Tôi không có gì để nói với các bạn về những cuộc trao đổi với Tổng thống và tôi không phải là một bản tin của Phố Wall!", ông nhấn mạnh, đồng thời cho rằng một phần trong tính độc lập của Fed nằm ở việc phải làm đúng phạm vi trách nhiệm của mình.

Chủ tịch ngân hàng trung ương nói sẽ để những người phụ trách chính sách thương mại và chính sách tài khóa thực hiện đúng phạm vi trách nhiệm của họ.

Gần đây, ông Trump đã chỉ trích gay gắt Hội đồng Thống đốc Fed, gọi cơ quan này "mang tính chính trị" và "thù địch". Tuy nhiên, các quyết định về lãi suất của Fed không do riêng Hội đồng Thống đốc đưa ra mà thuộc về một nhóm rộng hơn trong ngân hàng trung ương.