Chủ tịch Đà Nẵng nói về lý do không xin hỗ trợ trước mắt từ Trung ương

Nhiều người thắc mắc vì sao trong danh sách hỗ trợ của Trung ương không có tên của TP Đà Nẵng dù Đà Nẵng gánh chịu thiệt hại nặng nề trong lũ lụt lịch sử.

Đà Nẵng đang là địa phương gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ này.

Ngày 29/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2400/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp cho TP Huế, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cụ thể, hỗ trợ 350 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho ba địa phương trên để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ, gồm: TP Huế 150 tỷ đồng , tỉnh Quảng Trị 100 tỷ đồng và tỉnh Quảng Ngãi 100 tỷ đồng , theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Lý do việc Đà Nẵng không có trong danh sách trên là do trước đó vào sáng ngày 28/9, tại cuộc họp trực tuyến ứng phó mưa lũ với Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã đề xuất những hỗ trợ mang tính lâu dài, kinh phí lớn sau khi lũ qua. Còn trước mắt, thành phố đang đủ khả năng lo cho người dân và các vùng thiên tai.

Lãnh đạo Đà Nẵng bàn phương án ứng cứu người dân sau khi làm việc trực tuyến với Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Nguyễn Thành.

Tại cuộc họp, ông Ấn cho biết: Đà Nẵng có nhiều hạ tầng bị hư hỏng, ngập sâu nhất là các tuyến đường, cầu cống, cứ mưa lũ là bị cô lập ngay. Do đó tại cuộc họp này, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng đã đề xuất việc sau lũ sẽ thống kê thiệt hại để có đề xuất xin Trung ương ngân sách thực hiện với số tiền lớn.

"Sắp tới, Đà Nẵng xin Thủ tướng được thống kê, đề xuất xin kinh phí để nâng cấp những tuyến đường công trình quan trọng để tránh cô lập mỗi khi có mưa lũ", ông Ấn báo cáo Thủ tướng.

Riêng những tuyến đường sạt lở khối lượng lớn nhưng vẫn có đường khác để đi, không cô lập thì TP Đà Nẵng sẽ triển khai sau vì theo ông Ấn việc triển khai ngay thời điểm có mưa lũ sẽ nguy hiểm cho những người thực hiện.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cũng báo cáo Thủ tướng việc TP Đà Nẵng đang kiên quyết việc tổ chức tái định cư nơi có sạt lở, nguy cơ lớn ngay sau lũ. Đặc biệt, ở khu vực Hội An biển sạt lở nghiêm trọng, rất nặng nề. Đây là những công trình phải có đầu tư rất lớn, cần ngân sách lớn, thành phố sẽ có đề xuất cụ thể lên Thủ tướng.