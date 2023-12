Chủ tịch bị bắt, giao phó chủ tịch điều hành UBND tỉnh An Giang

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh An Giang đã thống nhất giao ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành UBND tỉnh An Giang đến khi có chủ trương mới.

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", chiều 25/12, thông tin từ UBND tỉnh An Giang cho biết, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh An Giang đã thống nhất giao ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành UBND tỉnh An Giang đến khi có chủ trương mới.

Cụ thể, căn cứ Quyết định số 61/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh An Giang ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026; căn cứ Thông báo số 394-TB/TU ngày 18/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc phân công tạm thời điều hành hoạt động của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh và nhiệm vụ của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; căn cứ Công văn số 719-CV/BCSĐ ngày 18/12/2023 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về thực hiện Thông báo số 394-TB/TU ngày 18/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; UBND tỉnh An Giang thông báo phân công ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tạm thời điều hành hoạt động của UBND tỉnh kể từ ngày 18/12/2023 cho đến khi có chủ trương mới.

Trước khi bị khởi tố, ngày 8/12, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ký Quyết định số 2002/QĐ-UBND ủy quyền ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang điều hành, giải quyết công việc và ký các văn bản thuộc thầm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh tại khoản 1, Điều 2 của Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh về việc phân công giải quyết công việc của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026, từ ngày 11/12 đến hết ngày 17/12.

Liên quan đến vụ án, ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, vì hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Trước đó, ngày 24/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, về tội "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.