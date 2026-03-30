Chú rể gặp nạn tử vong một ngày trước đám cưới

  • Thứ hai, 30/3/2026 06:45 (GMT+7)
Chỉ còn một ngày nữa là diễn ra lễ cưới, một chú rể ở Nghệ An không may tử vong sau va chạm giữa xe máy và xe bồn trên đường từ nhà cô dâu về khiến nhiều người xót xa.

Tối 29/3, lực lượng chức năng xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe bồn khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nạn nhân được xác định là anh M. (trú xóm 2 Đại Sơn, xã Bạch Hà). Đáng chú ý, anh M. là chú rể, dự kiến tổ chức lễ cưới vào ngày 30/3.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 cùng ngày, anh M. điều khiển xe máy từ nhà cô dâu ở xóm bên cạnh trở về nhà. Khi di chuyển đến đoạn đường liên xã thuộc khu vực Đại Sơn, xe máy của anh đã va chạm với một xe bồn đang dừng để đổ bê tông thi công mương bên đường.

Cú va chạm mạnh khiến anh M. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đến khoảng 22h cùng ngày, công tác xử lý hiện trường vẫn đang được triển khai.

Vụ việc xảy ra ngay trước ngày cưới đã khiến gia đình, người thân và người dân địa phương không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Thu Hiền/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

