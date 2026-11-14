Chủ quán nhậu kể chuyện trước khi nam sinh bị bạn thả xuống sông

Theo chủ quán, nhóm 3 người nói chuyện bình thường, không cãi vã trong cuộc nhậu rạng sáng 9/11, trước khi nam sinh 18 tuổi gặp nạn rồi bị bạn thả xuống sông ở Nghệ An.

Ngày 14/11, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, anh Nguyễn Đình Minh Phương, chủ A Béoo Quán - nơi H.X.Q., Nguyễn Hồ Quang T. và N.A (cùng trú phường Quỳnh Mai, Nghệ An) nhậu trước khi xảy ra vụ việc - cho biết, anh bàng hoàng khi hay tin nam sinh 18 tuổi được tìm thấy dưới sông sau hai ngày mất liên lạc.

Theo anh Phương, quán mở cửa phục vụ khách từ 15h30 hôm trước đến 10h sáng hôm sau. Khoảng 2h30 ngày 9/11, N.A. đến quán, sau đó T. có mặt. Đến khoảng 4h, Q. mới đến.

Chủ quán cho biết, Q. uống rất ít, chỉ hai lon bia, trong khi N.A và T. uống nhiều hơn. Trong suốt cuộc nhậu, cả ba vẫn trò chuyện bình thường, không to tiếng hay xảy ra mâu thuẫn.

“Lúc ngồi ở quán, tôi không thấy các bạn có biểu hiện gì bất thường hay cãi vã. Đến 4h42, nhóm thanh toán tiền, sau đó rời quán lúc 4h44”, anh Phương kể.

Anh Phương bày tỏ sự đau xót trước sự việc xảy ra với nam sinh Q., đồng thời cho biết tại thời điểm cả nhóm còn ở quán, anh không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào.

Thi thể Q. được tìm thấy dưới sông Lạch Vạn sau 2 ngày mất liên lạc.

Theo người thân, Q. là người ngoan hiền, biết phụ giúp bố mẹ. Sau khi tốt nghiệp THPT, em theo học tại một trường cao đẳng nghề ở phường Vinh Phú, mong sớm có việc làm để đỡ đần gia đình.

Q. thuê trọ gần trường cùng ba người khác, thường về nhà vào dịp cuối tuần. Rạng sáng 9/11, T. đến gọi Q. rồi cả hai rời đi. Đến trưa cùng ngày, gia đình không thể liên lạc với nam sinh nên tổ chức tìm kiếm.

Khi đến phòng trọ, gia đình hỏi T. có gặp hoặc liên lạc với Q. hay không, nhưng người này khẳng định không gặp. Sau đó, gia đình đến Công an phường Quỳnh Mai trình báo.

Trong quá trình tìm kiếm, người thân nhận thấy lời kể của T. có nhiều điểm không thống nhất. Ban đầu, T. phủ nhận gặp Q., sau đó mới thừa nhận cả hai đi cùng nhau. Đáng chú ý, khoảng 21h30 ngày 9/11, T. nhắn tin cho N.A với nội dung: “Tao lỡ làm Q. rơi xuống biển rồi”.

Tin nhắn của T. gửi cho N.A.

Tin nhắn khiến gia đình Q. bàng hoàng, đề nghị N.A liên hệ T. để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, trong những lần trao đổi sau đó, T. tiếp tục đưa ra các địa điểm khác nhau về nơi Q. gặp nạn, khiến người thân càng thêm lo lắng.

Người thân của Q. mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ diễn biến vụ việc, nguyên nhân tử vong và trách nhiệm của những người liên quan.

Trong khi đó, theo thông tin ban đầu T. khai với cơ quan chức năng, trước khi quay lại trường, người này rủ Q. uống rượu. Khoảng 4h ngày 9/11, T. điều khiển xe máy chở Q. từ quê vào trường theo tuyến đường ven biển. Khi đến địa phận xã Hải Châu, cả hai gặp tai nạn.

T. khai thời điểm đó đường vắng người. Thấy Q. bị thương nặng, T. tiếp tục điều khiển xe chở bạn đi cấp cứu. Tuy nhiên, sau khi di chuyển khoảng 2km, đến khu vực cầu Lạch Vạn, T. phát hiện Q. đã bất tỉnh. Do hoảng sợ, T. đã thả Q. xuống sông. Sau hai ngày mất liên lạc, thi thể Q. được tìm thấy dưới chân cầu Lạch Vạn, Nghệ An.

Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.