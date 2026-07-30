Chủ quán lẩu gà 'van xin khách đừng tới' bị loại khi thi nấu ăn

Đem món lẩu gà trứ danh tham gia một chương trình ẩm thực tại Trung Quốc, ông Mo - chủ quán Lẩu gà Mạc thị - gây bàn luận khi bị loại từ vòng đầu tiên.

Ông Mo trở thành hiện tượng mạng ở Trung Quốc hồi đầu tháng 4. Ảnh: Douyin.

Ngày 29/7, chương trình truyền hình thực tế Trung Quốc về ẩm thực có tên "Nhất Phạn Phong Thần mùa 2" chính thức lên sóng. Ông Mo - chủ quán lẩu nổi danh ở thôn Trần, quận Thuận Đức (TP Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông) - xuất hiện với tư cách thí sinh.

Trong chương trình, ông bị loại ngay ở vòng đầu của phần thi tuyển chọn. Giám khảo nhận xét nguyên liệu món ăn của ông rất tốt, song món không cho thấy nhiều kỹ thuật. Điều nổi bật nhất vẫn chỉ là chất lượng của thịt gà.

Trong chương trình, ông Mo cũng chia sẻ: "Thời gian gần đây quán tôi rất đông khách. Gần hai tháng nay tôi hầu như không được nghỉ ngày nào. Việc kinh doanh tốt như vậy nhưng tôi không thể tiếp tục làm mãi được. Vì thế tôi tham gia cuộc thi lần này để thư giãn một chút".

Sau khi chương trình phát sóng, nội dung nhanh chóng gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Có người bình luận: "Món ăn được người bình thường thích là món ngon". Một số ý kiến khác cho rằng: "Nhận xét của giám khảo rất chuẩn. Món này đúng là không có nhiều kỹ thuật. Muốn nói đến kỹ thuật thì phải tìm những món của nhà hàng cao cấp. Còn quán nông trại vốn là đồ ăn gia đình, gần gũi với mọi người".

Tối cùng ngày, chia sẻ với Jimu News, ông Mo cho biết chương trình thực tế được ghi hình từ tháng 5 và đến khi phát sóng ông vẫn chưa kịp xem.

Ông Mo xuất hiện tại cuộc thi nấu ăn song bị loại từ vòng đầu. Ảnh: Lẩu gà Mạc thị/Douyin.

Về việc bị loại ngay từ vòng đầu cũng như nhận xét của giám khảo rằng "món ăn không có nhiều kỹ thuật", ông nói: "Tôi không có suy nghĩ gì cả, vì vốn dĩ món này đâu có kỹ thuật gì". Ông cũng cho biết bản thân không hề căng thẳng khi tham gia chương trình. Ông ở đó khoảng 4-5 ngày, chủ yếu để nghỉ ngơi, thư giãn.

Trước sự quan tâm trên mạng xã hội, ông Mo cũng có bài đăng trên trang cá nhân về việc mình tham dự cuộc thi nấu ăn.

"Gần đây chúng tôi đã nghe rất nhiều ý kiến và rất vui khi mọi người cùng thảo luận về ẩm thực. Có người cho rằng tôi tham gia chương trình nhưng 'không thể đại diện cho ẩm thực Quảng Đông'. Tôi muốn nói rằng tôi chưa bao giờ nghĩ mình đại diện cho ai, càng không thể đại diện cho nền ẩm thực Quảng Đông rộng lớn và sâu sắc. Tôi chỉ là chính mình, một đầu bếp luôn muốn dốc lòng nấu thật tốt từng món ăn. Tôi không có kỹ thuật cầu kỳ nào cả. 'Bí quyết' duy nhất của tôi là sự tôn trọng đối với nguyên liệu", ông viết.

Hàng nghìn người từng kéo tới quán lẩu của ông Mo để check-in. Ảnh: foshanplus.

Quán lẩu gà của ông Mo trở thành hiện tượng mạng xã hội ở Trung Quốc vào đầu tháng 4 vừa qua, khi được một blogger ẩm thực nổi tiếng giới thiệu. Ngoài hương vị đặc sắc, quán gây thích thú bởi thái độ của ông Mo, khi ông thẳng thắn bày tỏ không muốn được nổi tiếng hay có nhiều khách vì sợ mệt, muốn sống "chill".

Chính sự tương phản này càng khiến nhiều người kéo đến thưởng thức, lên tới hàng nghìn người mỗi ngày. Trước tình trạng quá tải của quán, chính quyền địa phương thậm chí phải điều động nhân sự tới hỗ trợ, đồng thời nhân cơ hội thúc đẩy du lịch địa phương.

Nhờ sự nổi tiếng bất ngờ, ông Mo cho biết đã trả hết nợ nần và còn mở thêm chi nhánh để phục vụ nhu cầu thực khách. Bên cạnh đó, ông cũng nhân cơ hội mở tài khoản mạng xã hội, bán thêm các set lẩu online và nguyên liệu nấu lẩu.