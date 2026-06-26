Chủ quán dùng vòi xịt ướt khách tiệm đối diện gây phẫn nộ ở Cửa Lò

Người đàn ông, được cho là chủ quán trong khu du lịch ở Cửa Lò (Nghệ An), cầm vòi xịt nước vào khách ở quán đối diện khiến nhiều người bức xúc.

Người đàn ông xịt nước vào khách ở quán bên cạnh gây bức xúc Clip người đàn ông xịt nước vào khách ở quán bên cạnh tại khu du lịch ở Nghệ An khiến người xem bức xúc.

26/6, trên các diễn đàn lan truyền đoạn video người đàn ông cầm vòi xịt nước vào quán đối diện, có nhiều khách đang ngồi ăn uống khiến người xem bức xúc. Người này vừa to tiếng cãi cọ, vừa xịt nước khắp bàn ghế, khiến khách bất ngờ và phải đứng dậy để tránh.

Sự việc xảy ra vào tối 25/6 tại một khu du lịch nổi tiếng ở Cửa Lò, Nghệ An, được những người chứng kiến quay lại và đăng lên mạng. "Thấy quán kế bên đông khách, quán bên cạnh lấy vòi xịt nước tung tóe" - clip được đăng trên fanpage Nghệ An, thu hút hơn 300.000 lượt xem, mô tả.

Cuối clip, khi nhân viên an ninh của khu du lịch có mặt để ghi nhận tình hình, những vị khách đã bày tỏ bức xúc vì bị xịt nước khắp người, trong đó có cả người lớn tuổi và trẻ em.

Nhiều người cho rằng dù nguyên nhân là gì, hành động của người đàn ông là không thể chấp nhận.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện UBND phường Cửa Lò (Nghệ An) cho biết đã nắm được sự việc. "Chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu khu du lịch xử lý và có báo cáo lại kết quả cho phường, không thể để sự việc làm ảnh hưởng đến bộ mặt du lịch Cửa Lò", đại diện phường nói.

Khi phóng viên liên hệ, nhân viên của khu du lịch cũng cho biết đã nắm bắt sự việc và đang trong quá trình làm việc với các bên liên quan.