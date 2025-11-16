Chữ ký 'bất thường' của ông Trump

Loạt lệnh ân xá mới của ông Trump gây tranh cãi khi xuất hiện những chữ ký gần như trùng khớp, buộc Bộ Tư pháp phải thay thế văn bản và giải thích đây chỉ là lỗi kỹ thuật.

Theo truyền thông Mỹ, nhiều cư dân mạng đã phát hiện bảy lệnh ân xá của ông Trump công bố ngày 7/11 dành cho cựu cầu thủ bóng chày Darryl Strawberry, cựu Chủ tịch Hạ viện bang Tennessee Glen Casada và cựu trung sĩ cảnh sát New York Michael McMahon mang những chữ ký lặp lại đến mức khó lý giải. Sự trùng khớp này lập tức dấy lên tranh luận về tính xác thực của các văn bản, theo Guardian.

Quan chức chính quyền giải thích đây chỉ là “lỗi kỹ thuật” và vấn đề nhân sự, đồng thời khẳng định với AP rằng toàn bộ lệnh ân xá đều do ông Trump tự tay ký.

Người phát ngôn Bộ Tư pháp Chad Gilmartin cho biết: “Trang web đã được cập nhật sau một lỗi kỹ thuật khiến một trong các chữ ký mà Tổng thống Trump đã ký tay bị tải lên nhiều lần do thiếu nhân sự trong giai đoạn đóng cửa chính phủ do phe Dân chủ gây ra”.

“Không có câu chuyện nào ở đây ngoài việc Tổng thống Trump đã ký tay bảy lệnh ân xá và Bộ Tư pháp đã đăng đủ bảy bản với bảy chữ ký khác nhau”, ông nói trong thông cáo gửi AP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ bản sao sắc lệnh hành pháp mà ông đã ký ngày 13/11. Ảnh: Guardian.

Nhà Trắng cũng nhấn mạnh ông Trump “tự ký tất cả các lệnh ân xá” và chỉ trích truyền thông “tập trung vào câu chuyện không đáng” thay vì việc ông Joe Biden từng dùng chữ ký máy (autopen) khi còn đương nhiệm.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh phe Cộng hòa liên tục công kích cựu Tổng thống Biden về việc phụ thuộc vào autopen (bút ký tự động), cho rằng điều đó làm suy yếu tính hợp pháp của các quyết định hành pháp. Báo cáo mới đây của họ thậm chí gọi việc sử dụng autopen là “một trong những bê bối lớn nhất lịch sử Mỹ”.

Trong khi đó, các chuyên gia giám định khẳng định hai chữ ký hoàn toàn giống nhau là điều gần như không thể xảy ra.

“Không bao giờ có hai chữ ký khớp hoàn toàn về tất cả đặc điểm”, chuyên gia Thomas Vastrick nói với AP. Tuy vậy, giới luật học cho rằng việc dùng autopen (nếu có) không ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của lệnh ân xá, bởi “điều cốt lõi là tổng thống có ý định ân xá hay không”.

Những tranh cãi về chữ ký diễn ra đúng lúc ông Trump tung ra làn sóng ân xá mới. Tháng trước, ông gây chú ý khi ân xá Changpeng Zhao và sau đó nói với CBS News rằng ông “không biết người này là ai”, chỉ nghe rằng doanh nhân tiền mã hoá này là “nạn nhân của cuộc săn phù thủy” do chính quyền Biden tiến hành.

Tuy nhiên, việc Bộ Tư pháp thay thế chữ ký của ông Trump khó có thể khiến phe Cộng hòa dừng chiến dịch công kích ông Biden về việc dùng chữ ký máy. Tháng trước, đảng Cộng hòa trong Quốc hội từng công bố báo cáo chỉ trích tình trạng “suy giảm năng lực” của Biden và coi việc sử dụng autopen của ông là “một trong những bê bối lớn nhất lịch sử Mỹ”.

Ủy ban Giám sát Hạ viện do phe Cộng hòa kiểm soát kết luận: “Các quan chức cấp cao Nhà Trắng không biết ai vận hành autopen và việc sử dụng thiết bị này không được kiểm soát hay ghi chép rõ ràng”. Ủy ban tuyên bố vô hiệu mọi văn bản được ký bằng autopen mà không có phê chuẩn bằng văn bản từ tổng thống.

Song, hôm thứ 14/11, ủy ban này ra tuyên bố cho rằng khả năng ông Trump dùng chữ ký điện tử là “hợp lệ”, khác biệt với ông Biden.

Dân biểu Dave Min, thành viên đảng Dân chủ của Ủy ban Giám sát, đã dựa vào loạt chữ ký giống nhau để kêu gọi mở điều tra, đồng thời dùng chính lập luận của phe Cộng hòa để chỉ trích: “Chúng ta cần biết ai thực sự điều hành Nhà Trắng, bởi dường như ông Trump đang trượt dốc”.