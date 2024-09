Chủ dự án tứ giác Bến Thành có 97 lần mua lại trái phiếu trước hạn

Dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy từ đầu năm tới nay, Công ty TNHH Saigon Glory đã có 97 lần mua lại trái phiếu trước hạn, tổng giá trị gần 1.000 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện mua lại số trái phiếu nói trên từ tháng 2 đến cuối tháng 8 với tổng giá trị mua lại đạt 991,27 tỷ đồng . 10 lô trái phiếu được mua lại trước hạn là từ SGL-2020.01 đến SGL-2020.10.

10 lô này có tổng giá trị 10.000 tỷ đồng , được phát hành cho gần 4.000 trái chủ từ năm 2020. Mục đích phát hành là để thực hiện dự án khu văn phòng - thương mại - dịch vụ - căn hộ - khách sạn tại số 1 Phạm Ngũ Lão, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM (khu tứ giác Bến Thành).

Trong đó, 5.000 tỷ đồng được đáo hạn vào tháng 7/2023 và 5.000 tỷ đồng được đáo hạn vào tháng 8/2025.

Tuy nhiên, Saigon Glory không thể thanh toán gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn. Đến đầu năm nay, doanh nghiệp đạt thỏa thuận với trái chủ và gia hạn thành công tất cả 10 lô trái phiếu này.

Theo đó, toàn bộ các lô trái phiếu trên sẽ được kéo dài thời gian đáo hạn 1-2 năm và sẽ được mua lại theo tiến độ. 3 lô trái phiếu từ SGL-2020.01 đến SGL-2020.03 có ngày đáo hạn vào tháng 6/2023 sẽ được gia hạn đến tháng 6/2025.

Với các lô trái phiếu SGL-2020.04 và SGL-2020.05, ngày đáo hạn được dời từ tháng 7/2023 sang tháng 7/2025. 5 lô còn lại, từ SGL-2020.06 đến SGL-2020.10, cùng đáo hạn vào tháng 8/2025, sẽ được gia hạn tới tháng 11/2026.

Trong thời gian gia hạn, Saigon Glory sẽ mua lại trước hạn nợ gốc trái phiếu của mỗi lô ngay khi có thể nhưng sẽ không muộn hơn tiến độ được đề ra định kỳ với tỷ lệ thanh toán tăng dần mỗi kỳ. Trước đây, lãi suất của các lô trái phiếu này được cam kết không thấp hơn 11%/năm. Sau điều chỉnh, lãi suất cũng được giảm xuống còn 8%/năm.

Về Saigon Glory, đơn vị này là chủ đầu tư của dự án trên "đất vàng" khu tứ giác Bến Thành có 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm, Phó Đức Chính. Ban đầu, đây là công ty con 100% vốn của Bitexco, có trụ sở tại tầng 47 toà nhà Bitexco Financial Tower, do ông Vũ Quang Bảo (em trai ông Vũ Quang Hội - Chủ tịch Tập đoàn Bitexco) là người đại diện theo pháp luật.

Khi mới triển khai, dự án có tên là The Spirit of Saigon. Vốn đầu tư ban đầu được công bố khoảng 500 triệu USD . Sau khi xây dựng phần hầm giai đoạn 2012-2013, dự án ngừng thi công. Đến giữa năm 2020, The Spirit of Saigon được khởi động lại và xây các tầng.

Giai đoạn 2021 đến tháng 11/2022, dự án lần lượt qua tay các nhà phát triển là Masterise Homes và Vivaland, đổi tên thành One Central HCM và Pearl rồi sau đó "đắp chiếu" cho đến nay.