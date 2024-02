Chủ tịch Bitexco xin giảm lãi, gia hạn trái phiếu Saigon Glory

Chủ tịch Tập đoàn Bitexco vừa có tâm thư gửi các nhà đầu tư trái phiếu của Công ty Saigon Glory với mục đích gia hạn thời gian cũng như đề xuất lộ trình thanh toán.

Dự án của Saigon Glory nằm ở khu tứ giác Bến Thành với vị trí đắc địa. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ông Vũ Quang Hội, Chủ tịch Tập đoàn Bitexco, vừa có tâm thư gửi đến người sở hữu trái phiếu tại Công ty TNHH Saigon Glory - chủ đầu tư dự án The Spirit of Saigon (quận 1, TP.HCM) trên khu tứ giác Bến Thành.

Xin gia hạn thanh toán

Trong tâm thư, Chủ tịch Tập đoàn Bitexco cho biết thời gian qua đã có những vấn đề nội tại của các bên liên quan trong Công ty Saigon Glory và dự án khu tứ giác Bến Thành chưa được giải quyết.

Dù hiện nay Tập đoàn Bitexco không còn giữ vai trò chính trong Công ty Saigon Glory và Tập đoàn Bitexco cũng đang gặp nhiều khó khăn, ông Hội và tập đoàn vẫn quyết định đứng ra giải quyết các nghĩa vụ liên quan đến các gói trái phiếu mà Công ty TNHH Saigon Glory đã phát hành.

“Với cương vị là người lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn Bitexco, tâm nguyện của tôi là quý trái chủ bảo toàn được giá trị và bảo đảm được lợi ích đầu tư cũng như phải ưu tiên mục tiêu an sinh xã hội nói chung”, ông Vũ Quang Hội trình bày.

Chủ tịch Bitexco cũng cho biết không muốn nhắc thêm nhiều về sự khó khăn, phức tạp của việc xử lý tài sản bảo đảm bởi việc này thường kéo dài. Thêm vào đó, trong bối cảnh thực tế hiện hữu tại Saigon Glory và dự án khu tứ giác Bến Thành đang tồn tại đồng thời những nghĩa vụ pháp lý, tài chính khác của các bên liên quan, việc xử lý tài sản bảo đảm sẽ càng khó khăn và phức tạp hơn.

Do vậy, giải pháp tốt nhất được ông Hội đưa ra là trái chủ đồng thuận gia hạn thời gian thanh toán gốc và lãi trái phiếu để tổ chức phát hành có thêm thời gian cơ cấu lại được các nguồn tài chính; thúc đẩy công tác đầu tư, xây dựng và kinh doanh dự án, qua đó sớm có nguồn thu tập trung cho việc thanh toán nghĩa vụ trái phiếu.

Hiện Bitexco đã xây dựng phương án tài chính để thanh toán gốc và lãi trái phiếu cụ thể được thể hiện trong nội dung phiếu lấy ý kiến.

“Với trách nhiệm của người đứng đầu Tập đoàn Bitexco, tôi cam kết việc thanh toán các khoản tiền gốc và lãi trái phiếu sẽ được thực hiện đầy đủ theo đúng kế hoạch và phương án thanh toán của nội dung phiếu lấy ý kiến”, Chủ tịch Bitexco khẳng định.

Theo phương án mà Bitexco đưa ra tổ chức phát hành đề xuất giảm lãi suất trái phiếu ở mức tối thiểu 11%/năm về 8%/năm, thời gian đáo hạn trái phiếu kéo dài tới tháng 11/2026.

Ông Hội chia sẻ thêm về phía Bitexco và Saigon Glory sớm mong nhận được biểu quyết của các trái chủ để đạt được tỷ lệ quy định của điều kiện trái phiếu nhằm thanh toán kỳ 1 tiền gốc, lãi trái phiếu trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

10 lô trái phiếu đã phát hành của Saigon Glory. Ảnh: HNX.

Không trả nợ trái phiếu đúng hạn

Công ty TNHH Saigon Glory thành lập vào ngày 23/6/2018, có vốn điều lệ 7.000 tỷ đồng . Công ty hiện là nhà đầu tư của dự án bất động sản cao cấp One Central HCM (tên cũ là The Spirit of Saigon).

Dự án nằm ở vị trí đẹp nhất trung tâm TP.HCM với 4 mặt tiền đường Lê Thị Hồng Gấm - Calmette - Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính, đối diện chợ Bến Thành và nối liền với ga Metro Bến Thành. Dự án được định vị ở phân khúc cao cấp của thị trường bất động sản.

Năm 2020, Saigon Glory phát hành 10 lô trái phiếu với tổng trị giá 10.000 tỷ đồng cho gần 4.000 trái chủ để thực hiện dự án. Các lô trái phiếu có thời hạn phổ biến 3-5 năm và lãi suất tối thiểu năm đầu tiên 11%/năm. Trong đó, 5.000 tỷ đồng được đáo hạn vào tháng 6-7/2023 và 5.000 tỷ đồng được đáo hạn vào tháng 8/2025.

Lô trái phiếu này thông qua CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI), tổ chức quản lý tài sản đảm bảo và quản lý tài khoản là Techcombank, tổ chức kiểm toán là Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ATC-CN tại TP.HCM.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Saigon Glory đã trả 3.086 tỷ đồng tiền lãi cho các lô trái phiếu này từ khi phát hành (tháng 6/2020) đến tháng 6/2023.

Từ tháng 6-7/2023, Saigon Glory lần lượt gửi công bố thông tin về việc chậm thanh toán gốc của các lô trái phiếu lên HNX.

Tháng 9/2023, công ty tiếp tục có văn bản gửi Techcombank và TVSI về việc phối hợp bàn giao tài sản bảo đảm. Đầu tháng 10/2023, Saigon Glory, Techcombank và TVSI đã tiến hành cuộc họp ba bên nhằm thảo luận chi tiết và thống nhất về quy trình bàn giao để xử lý tài sản bảo đảm và các bước cần thực hiện tiếp theo.

Về tình hình kinh doanh, Saigon Glory chưa công bố báo cáo tài chính năm 2023. Nhưng năm 2022, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ 152 tỷ đồng , nợ phải trả gấp 4 lần vốn chủ sở hữu lên 27.300 tỷ đồng . Trong đó nợ trái phiếu 10.000 tỷ đồng .

Trong khi đó, Tập đoàn Bitexco thành lập năm 1993, hiện có vốn điều lệ 6.260 tỷ đồng , trong đó ông Vũ Quang Bảo nắm 40% vốn. Bitexco hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có bất động sản, năng lượng, thương mại dịch vụ. Ở mảng bất động sản, những công trình Bitexco đã hoàn thành có thể kể đến như tòa nhà văn phòng Bitexco, Khu đô thị The Manor Hà Nội, Khách sạn JW Mariott Hà Nội…