Chủ công viên Đầm Sen thừa nhận gặp khó

Chủ sở hữu Công viên Văn hóa Đầm Sen thừa nhận công viên truyền thống đang chịu áp lực lớn từ mô hình giải trí tích hợp mới.

Công viên Đầm Sen mất dần sức hút khi so sánh với các trung tâm thương mại hay các công viên giải trí ở khu vực lân cận. Ảnh: DSP.

Sau nhiều năm là biểu tượng vui chơi của người dân TP.HCM, Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (Phú Thọ Tourist - DSP) đơn vị quản lý Công viên Văn hóa Đầm Sen (Đầm Sen khô) cho biết đang đối mặt áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các trung tâm thương mại và mô hình giải trí mới.

Trong báo cáo thường niên 2025, doanh nghiệp cho biết hoạt động kinh doanh chịu tác động bởi sự thay đổi nhu cầu giải trí của khách hàng, đặc biệt là giới trẻ.

Công ty nhìn nhận thị trường xuất hiện ngày càng nhiều loại hình vui chơi, mua sắm tích hợp trong trung tâm thương mại, khu giải trí trong nhà và các mô hình trải nghiệm mới, khiến sức hút của công viên truyền thống suy giảm.

Ban lãnh đạo DSP cũng thừa nhận Công viên Văn hóa Đầm Sen - mảng đóng góp khoảng 80% doanh thu - đang mất dần lợi thế cạnh tranh khi “thiếu hấp dẫn với giới trẻ”. Trong khi đó, người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang các mô hình “all-in-one” kết hợp ăn uống, mua sắm và giải trí tại các trung tâm thương mại hiện đại.

Ngoài ra, những điểm tham quan miễn phí hoặc chi phí thấp tại trung tâm thành phố cũng thu hút lượng lớn du khách như phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng. Theo thống kê của Sở Du lịch TP.HCM, khu vực trung tâm như phố đi bộ có thể thu hút hàng chục nghìn lượt người mỗi ngày vào cuối tuần và lễ hội.

"Khách nội thành có xu hướng lựa chọn hoạt động giải trí miễn phí hoặc chi phí thấp làm phân tán lượng khách đến các khu vui chơi bán vé", Phú Thọ Tourist nhận định.

Áp lực này phản ánh rõ vào kết quả kinh doanh của công ty. Năm 2025, Phú Thọ Tourist ghi nhận doanh thu thuần gần 171 tỷ đồng , giảm khoảng 12% so với năm trước và là mức thấp nhất kể từ năm 2022. Công ty lỗ ròng hơn 55 tỷ đồng - khoản lỗ nặng nhất trong 4 năm qua.

Ngoài các trung tâm thương mại hay điểm tham quan công cộng, công ty còn nhận thấy đang bị cạnh tranh bởi các đối thủ cùng ngành, như Suối Tiên, hay Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Các khu du lịch, công viên này được hưởng lợi nhờ tuyến metro số 1, hay có sản phẩm "đánh trúng" nhu cầu cảm xúc của khách hàng, đặc biệt là nhóm gia đình và giới trẻ, khi phát triển các hoạt động xoay quanh yếu tố giáo dục và khơi gợi tình yêu thương động vật.

Cạnh tranh còn đến từ khu vui chơi ở các địa phương lân cận, như Sơn Tiên - Amazing Bay ở Đồng Nai. Công viên này tập trung vào các hoạt động giải trí có tính hiện đại, dễ thu hút giới trẻ.

Ngoài bài toán cạnh tranh, doanh nghiệp còn chịu áp lực lớn từ chi phí thuê đất. Năm 2025, DSP phải ghi nhận gần 94 tỷ đồng tiền thuê đất và thêm khoảng 43 tỷ đồng truy thu cho giai đoạn trước. Dù được giảm một phần tiền thuê, chi phí đất đai thực tế vẫn chiếm khoảng một phần ba giá vốn hoạt động.

Trong bối cảnh đó, công ty cho biết sẽ tập trung đẩy mạnh bán vé online, marketing số, tổ chức thêm sự kiện, đồng thời tối ưu chi phí vận hành để giữ chân khách hàng. Doanh nghiệp cũng định hướng phát triển thêm mảng ẩm thực nhằm tạo “điểm hút” mới cho Đầm Sen.

Dù hoạt động cốt lõi gặp khó, DSP vẫn có nguồn thu tài chính đáng kể nhờ cổ tức và lãi tiền gửi. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp có hơn 271 tỷ đồng gửi tại các tổ chức tín dụng. Một phần nguồn thu này đến từ khoản đầu tư vào Công viên nước Đầm Sen - đơn vị vẫn duy trì hiệu quả kinh doanh ổn định hơn so với công viên khô truyền thống.