Chốt mua ôtô dù chưa từng lái thử, nam kỹ sư Đà Nẵng nhận điều bất ngờ

Không lựa chọn những cái tên quen thuộc trong phân khúc B-SUV, chiếc ôtô đầu tiên của Lê Trung Lực là Coolray 2026 - tân binh chính thức "chào sân" thị trường Việt Nam tháng 6.

Với Trung Lực (Kỹ sư phần mềm tại Đà Nẵng), đây không phải quyết định ngẫu hứng mà được vị khách trẻ đặt lên bàn cân so sánh với nhiều đối thủ trong cùng tầm giá.

Chọn ôtô dưới góc nhìn của dân công nghệ

Lực tâm sự khi bắt đầu tìm hiểu về Coolray 2026, mẫu xe còn chưa cập bến showroom trong nước. Anh tham khảo dữ liệu anh ban đầu thông qua các video đánh giá quốc tế trên YouTube.

Trung Lực lựa chọn Coolray 2026 - mẫu xe mới gia nhập Việt Nam vào tháng 6.

Tuy nhiên, Lực tiếp cận việc mua xe bằng góc nhìn thực tế của người làm công nghệ: Đề cao tính tối ưu, sự thông minh và trải nghiệm người dùng. Dù chưa “sờ tận tay” hay lái thử, những thông số ấn tượng cùng thiết kế hiện đại của Coolray 2026 qua màn ảnh đã thu hút sự chú ý và tạo niềm tin trong anh.

Sau khi trải nghiệm thực tế, Trung Lực bị chinh phục bởi thiết kế, trang bị cùng khoang lái tối ưu. Mẫu B-SUV này được phát triển trên nền tảng khung gầm BMA toàn cầu với ngôn ngữ thiết kế Energy Storm thể thao, góc cạnh. Quan trọng hơn, không gian cabin mang lại cảm giác được "may đo" riêng cho người cầm lái.

Trung Lực bị chinh phục bởi thiết kế, trang bị cùng khoang lái tối ưu.

“Khoang lái của xe sắp xếp rất khoa học, từ màn hình trung tâm 12,3 inch nghiêng nhẹ về phía tài xế, vị trí cần số điện tử, hộc để cốc cho đến các phím bấm vật lý được bố trí hợp lý. Mọi thứ đặt đúng vị trí người lái cần, giúp việc thao tác tự nhiên và không tốn sức”, Lực đánh giá.

"Kho công nghệ" giải tỏa áp lực cho tài mới

Về vận hành, Trung Lực nhận xét Coolray là mẫu xe khá “chiều” người cầm lái nhờ khả năng tùy chỉnh linh hoạt các chế độ lái cùng độ phản hồi vô lăng.

Khi di chuyển nội đô hàng ngày, anh thường ưu tiên bật chế độ Adaptive (Thích ứng thông minh). Hệ thống sẽ tự động nhận biết thói quen đạp ga, phong cách điều khiển của tài xế và điều kiện mặt đường thực tế để chủ động điều chỉnh phản hồi động cơ, hộp số cùng vô lăng cho phù hợp. Khi chạy ở dải cao tốc hay cần vượt xe, sức mạnh 174 PS cùng lực kéo 290 Nm giúp chiếc xe bứt tốc nhạy bén và lanh lẹ, tạo sự tự tin cần thiết trên mỗi chặng đường.

Đặc biệt, với tài mới, việc xoay xở hay dừng đỗ xe trong không gian chật hẹp thường mang lại ít nhiều áp lực. Mẫu xe của Geely giúp giải tỏa mối lo này bằng các tính năng hỗ trợ lái như hệ thống camera toàn cảnh 540 độ hiển thị sắc nét trên màn hình 12,3 inch, quan sát không gian xung quanh lẫn dưới gầm xe…

Trung Lực ấn tượng với Coolray nhờ khả năng tùy chỉnh linh hoạt các chế độ lái cùng độ phản hồi vô lăng.

Kế thừa điểm cộng của thế hệ tiền nhiệm vốn chứng minh qua thời gian dài lăn bánh là độ bền bỉ và sự ổn định, Coolray 2026 mang đến không gian di chuyển thảnh thơi nhờ loạt nâng cấp công nghệ. Chìa khóa thông minh khởi động từ xa, gói ADAS hỗ trợ lái cùng đèn viền nội thất 72 màu, phối hợp dàn âm thanh vòm giúp xua tan áp lực cầm lái.

An tâm với dịch vụ hậu mãi

Rào cản lớn nhất khi tiếp cận thương hiệu xe mới thường nằm ở khâu dịch vụ hậu mãi. Với Trung Lực, nỗi lo ấy được xóa bỏ từ những lần vào xưởng thực tế. Từ đợt cập nhật phần mềm định kỳ đến các sự cố phát sinh như lỡ tay đổ nhầm dung dịch bình nước mát hay va chạm nhẹ phía sau, đội ngũ kỹ thuật tiếp nhận nhanh chóng, tư vấn minh bạch.

“Dù sự cố xuất phát từ sơ suất cá nhân, các kỹ thuật viên hỗ trợ rất nhiệt tình. Sự tận tâm và quy trình dịch vụ chỉn chu từ những ngày đầu mang lại cho mình sự an tâm mỗi khi giao xe cho xưởng”, anh Lực chia sẻ.

Sự hài lòng của chủ xe là minh chứng cho năng lực vận hành của Geely tại Việt Nam. Bên cạnh mức giá cạnh tranh, sự an tâm của khách hàng được bảo đảm bởi quy mô của nhà phân phối Tasco Auto với mạng lưới 56 showroom cùng 80 xưởng dịch vụ Carpla Service trên toàn quốc, tối ưu thời gian bảo dưỡng, đảm bảo nguồn phụ tùng sẵn có và sẵn sàng cứu hộ 24/7.

Sự đồng hành này tiếp tục được cụ thể hóa qua chương trình “Trọn an tâm, trọn gắn kết” với các cuộc gọi chăm sóc "Happy Call" cùng chính sách hỗ trợ phương tiện di chuyển khi xe nằm xưởng.

Bên cạnh nền tảng cơ khí BMA vững chắc và 6 túi khí an toàn, Geely Coolray 2026 còn sở hữu gói ADAS ấn tượng. Qua nhiều trải nghiệm thực tế của các chuyên gia tại Việt Nam, tính năng AEB cho thấy khả năng phản ứng nhạy bén, đưa ra cảnh báo sớm và tự động dừng xe dứt khoát trước chướng ngại vật mà không gây giật khựng. Điều này mang lại sự tin tưởng khi vận hành. Cùng dịch vụ hậu mãi từ Tasco Auto, đây là một trong những lựa chọn ấn tượng trong phân khúc SUV cỡ B hiện nay.

“Những giá trị sử dụng thiết thực lặp đi lặp lại mỗi ngày khiến mình tin rằng Coolray 2026 là lựa chọn đáng giá”, Trung Lực nhận định về xe.