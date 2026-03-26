Chốt lịch VCK U15 quốc gia 2026

Vòng chung kết U15 quốc gia 2026 quy tụ 12 đội mạnh, diễn ra từ ngày 1/4 đến 14/4 tại sân Thành Long.

Sáng 26/3 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ban tổ chức tiến hành lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu vòng chung kết Giải bóng đá vô địch U15 quốc gia - Cúp Modern 2026, đồng thời công bố nhà tài trợ chính của giải.

Vòng chung kết năm nay có sự góp mặt của 12 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại. Các đội sẽ thi đấu tập trung tại sân vận động Thành Long (TP.HCM) từ ngày 1/4 đến 14/4.

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm TP.HCM, Ninh Bình, Tây Ninh và SLNA I. Bảng B có Quảng Nam, PVF, Thể Công Viettel I và Cần Thơ. Trong khi đó, bảng C quy tụ Becamex TP.HCM, Hà Nội I, Đà Nẵng và Đắk Lắk.

Đây là một trong những giải đấu quan trọng trong hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam, đóng vai trò phát hiện và bồi dưỡng các cầu thủ tiềm năng. Việc thi đấu ở vòng chung kết giúp các đội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm trong môi trường cạnh tranh cao.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh giải U15 quốc gia là sân chơi tiêu biểu, nơi các cầu thủ trẻ thể hiện năng lực chuyên môn, tinh thần thi đấu và khát vọng vươn lên.

Về phía đơn vị đồng hành, Acecook Việt Nam tiếp tục gắn bó với giải đấu, góp phần duy trì sân chơi ổn định cho bóng đá trẻ.

Với thể thức thi đấu vòng tròn một lượt ở vòng bảng, ba đội nhất bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết. Điều này hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt ngay từ những lượt trận đầu tiên.

VCK U15 quốc gia 2026 được kỳ vọng tiếp tục là bệ phóng cho nhiều tài năng trẻ, bổ sung lực lượng cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.