Chốt làm ga metro 4 tầng dưới quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm

Phối cảnh ga C9 - hồ Hoàn Kiếm.

Ngày 26/8, UBND TP. Hà Nội ban hành quyết định số 4412 về việc phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500 đoạn từ ga C8 đến ga C10 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP. Hà Nội tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo.

Phương án do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định. Đoạn tuyến được triển khai tại các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, TP. Hà Nội.

Theo đó, phương án tuyến sẽ bố trí ống hầm song song, sau chuyển thành dạng xếp chồng từ phố Hàng Đường đến phố Hàng Chiếu. Đi ngầm qua Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào, khu vực Hồ Hoàn Kiếm, phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài.

Tim tuyến ống hầm trái theo hướng từ Nam Thăng Long đến Trần Hưng Đạo xác định thông qua các điểm B1, B2, C1, C2, C3, B3, B4, B5 và B6; tim tuyến ống hầm phải xác định thông qua các điểm N1, N2, C1, C2, C3, N3, N4, N5 và N6 có tọa độ và thông số kỹ thuật được ghi trực tiếp trên bản vẽ (trong đó các điểm C1, C2, C3 xác định đoạn tuyến hai ống hầm xếp chồng).

Ba nhà ga chính trên đoạn này gồm: Ga C8 giữ nguyên theo quy hoạch đã được duyệt năm 2014. Ga C9 (Hồ Hoàn Kiếm) xây dựng ngầm dưới đường Đinh Tiên Hoàng đoạn qua khu vực Quảng trường - Công viên Đông hồ Hoàn Kiếm và trụ sở HĐND, UBND TP. Hà Nội, quy mô 4 tầng, tổng diện tích khoảng 7.703 m². Ga C10 (ga Trần Hưng Đạo): xây dựng tại nút giao phố Hàng Bài – Trần Hưng Đạo, quy mô 4 tầng, tổng diện tích khoảng 5.482 m², kết nối dạng chữ thập với ga S13 của tuyến metro số 3, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách chuyển tuyến trong tương lai.

Phương án tuyến này thay thế đoạn tuyến C8–C10 đã được phê duyệt tại QĐ số 2297/QĐ-UBND (năm 2013) và 861/QĐ-UBND (năm 2016). Đồng thời, là cơ sở cập nhật, bổ sung vào các đồ án quy hoạch phân khu, chi tiết có liên quan.

UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận bản vẽ, kiểm tra việc thực hiện. Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội công bố công khai hồ sơ đã phê duyệt. Lập hồ sơ điều chỉnh mốc giới hành lang và tim tuyến. UBND phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam quản lý chặt chẽ đất đai, trật tự xây dựng theo quy hoạch đã duyệt.