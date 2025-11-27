'Chợp mắt' có phải là thuốc tiên?

Cả bạn và tổ tiên loài người khi xưa đều áp dụng phương pháp này hàng ngày. Tên gọi của nó là chợp mắt.

Nguồn lực thúc đẩy năng suất làm việc mạnh hơn cả cà phê

Bây giờ là 2 giờ 14 phút chiều.

Mí mắt của bạn nặng trĩu, và bạn ngáp ngắn ngáp dài. Bạn mới quay lại văn phòng cách đây vài phút, sau khi kết thúc một bữa trưa ngon miệng. Thế nhưng, rất nhanh chóng, bạn đã rơi vào trạng thái mệt mỏi đầu giờ chiều.

Bạn với lấy cốc của mình để đi rót thêm cà phê, và khi đến hành lang, một đồng nghiệp đột ngột ngăn bạn lại. Anh ta chia sẻ rằng mình có cách khác để giúp bạn tăng cường tập trung và bớt buồn ngủ. Đặc biệt, cách này không làm bạn ợ nóng hay tăng huyết áp như caffein. Nó cũng đã được chứng minh lâm sàng là có khả năng cải thiện cảm xúc, khả năng sáng tạo và cả trí nhớ nữa.

Nghe tốt đến khó tin đúng không?

Thật ra, cả bạn và tổ tiên loài người khi xưa đều áp dụng phương pháp này hàng ngày. Tên gọi của nó là chợp mắt.

Chợp mắt ngay tại nơi làm việc mang tới hiệu quả bất ngờ. Ảnh: The Conversation.

Bây giờ, trước khi bạn gạt đi ý tưởng chợp mắt tại nơi làm việc (giống như tôi đã làm trước lúc bắt tay nghiên cứu cho cuốn sách này), hãy nhìn vào những lợi ích dưới đây. Như nhà nghiên cứu giấc ngủ Sara Mednick đã chia sẻ trong cuốn sách của bà, Take a Nap! Change Your Life (Chợp Mắt! Thay Đổi Cuộc Đời), một giấc ngủ ngắn từ hai mươi đến ba mươi phút có tác dụng:

• Tăng năng suất làm việc.

· Tăng mức độ tỉnh táo.

· Tăng cường phản xạ vận động.

· Nâng cao độ chính xác trong công việc.

· Nâng cao nhận thức.

· Tăng cường thể lực.

· Cải thiện chất lượng ra quyết định.

· Cải thiện tâm trạng.

· Nâng cao khả năng sáng tạo.

· Tăng cường trí nhớ.

· Giảm căng thẳng.

· Giảm lệ thuộc vào ma túy và rượu bia.

· Giảm tần suất đau nửa đầu và mắc các bệnh viêm loét.

· Hỗ trợ giảm cân.

· Giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim, tiểu đường và nguy cơ ung thư.

Không hề tệ cho một khoảng thời gian chỉ vừa đủ để đi đến cửa hàng cà phê Starbucks.

Bên cạnh những lợi ích trên, một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng hiệu quả học tập sau một lần chợp mắt cũng tương đương với hiệu quả học tập sau một giấc ngủ dài. Nếu vậy, tại sao phần lớn chúng ta lại xem nhẹ việc chợp mắt cho dù cơ thể đang phát ra tín hiệu cần được nghỉ ngơi?

Có lẽ, một phần là do chúng ta đã hiểu sai về việc chợp mắt.

Chúng ta thường cho rằng, cảm giác buồn ngủ, thiếu năng lượng đầu giờ chiều là hậu quả của việc ăn quá nhiều vào bữa trưa. Tuy nhiên, nhiều kết quả nghiên cứu đã cho thấy tất cả mọi người đều buồn ngủ như vậy sau tám tiếng kể từ lúc thức dậy vào buổi sáng, bất kể họ có ăn trưa hay không. Nếu bạn nghĩ nhận định này thật khó tin (như tôi đã từng), hãy nghĩ đến cảm giác của bạn sau khi ăn sáng. Rõ ràng, ăn sáng tiếp thêm năng lượng cho bạn làm việc. Vậy tại sao ăn trưa lại tác động ngược lại được?

Một quan niệm sai lầm khác về việc chợp mắt mà đa phần chúng ta đều tin đó là việc ngủ trưa sẽ khiến chúng ta cảm thấy uể oải, thậm chí còn làm gián đoạn giấc ngủ buổi tối của chúng ta. Vấn đề này là có thật, tuy nhiên, nó chỉ xuất hiện trong trường hợp chúng ta chợp mắt quá lâu. Không giống như giấc ngủ ban đêm mà chúng ta cần trải qua đầy đủ năm giai đoạn, chợp mắt sẽ mang đến hiệu quả tốt nhất khi chúng ta thức dậy trước thời điểm chìm vào giấc ngủ sâu.

Nghỉ ngơi là một nhu cầu sinh học quan trọng và cần thiết với tất cả chúng ta, giống như nhu cầu sinh học về đồ ăn hay nước uống vậy. Khi cơ thể chúng ta mệt mỏi, lưu lượng máu đến các vùng não chịu trách nhiệm về nhận thức, suy nghĩ sẽ ít hơn, dẫn đến giảm khả năng hình thành ký ức dài hạn. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta không thể vượt qua trạng thái mệt mỏi đầu giờ chiều, chỉ là nếu không ngủ trưa, chúng ta sẽ khó vượt qua được với năng suất làm việc tốt nhất mà thôi.