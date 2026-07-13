Chồng Từ Hy Viên tranh giành tài sản thừa kế?

DJ Koo Jun Yup được cho là đã thuê luật để bảo vệ số tài sản anh được thừa kế từ Từ Hy Viên. Nam ca sĩ chưa phản hồi về thông tin này.

Ngày 13/7, tờ Guancha đưa tin vụ phân chia tài sản của cố diễn viên Từ Hy Viên có diễn biến mới. Chồng cô - Koo Jun Yup - được cho là đã thuê luật sư để bảo vệ quyền lợi liên quan đến khối tài sản thừa kế.

Theo một số nguồn tin được truyền thông Đài Loan dẫn lại ngày 12/7, Koo Jun Yup dự kiến tham gia một phiên hòa giải trong tuần tới với nhóm luật sư đại diện cho hai con của Từ Hy Viên. Nguồn tin cho biết phía nam ca sĩ không chỉ muốn làm rõ quyền lợi của mình mà còn có ý định tiếp tục tranh chấp về phần tài sản vốn thuộc quyền thừa kế của hai con cố minh tinh theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, khi truyền thông liên hệ để xác minh, luật sư của Koo Jun Yup chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Vì vậy, những thông tin trên hiện chưa được phía nam nghệ sĩ xác nhận.

Vấn đề tài sản thừa kế của Từ Hy Viên lại gây chú ý. Ảnh: Vogue.

Tờ Guangming viết thêm, có thông tin cho biết DJ Koo thực chất không từ bỏ quyền thừa kế mà bị mẹ vợ ép buộc ký vào đơn đồng ý từ bỏ tài sản. Theo các nguồn tin, mẹ của Đại S đã nhờ em gái làm luật sư của con rể thứ 2 làm văn bản từ bỏ quyền thừa kế, sau đó ép DJ Koo ký vào đó. Vì Koo có quyền thừa kế 1/3 tài sản, nên sau khi ký vào văn bản, anh đã chuyển nhượng phần thừa kế đó cho mẹ vợ. Trước những thông tin trên, bà Hoàng Xuân Mai chỉ trả lời: “Tôi không biết”. Trong khi đó, chồng của Tiểu S là Hứa Nhã Quân phủ nhận và cho rằng những thông tin trên là "tin đồn vô căn cứ".

Trong khi đó, Uông Tiểu Phi - chồng cũ của Từ Hy Viên - thông qua luật sư đã lên tiếng về những tin đồn liên quan đến tài sản và việc chăm sóc hai con sau khi vợ cũ qua đời.

Theo tuyên bố, để bảo vệ quyền lợi của các con, Uông Tiểu Phi đã đề nghị tòa án chỉ định một luật sư độc lập làm người đại diện đặc biệt, hỗ trợ các thủ tục phân chia tài sản và các vấn đề pháp lý liên quan. Phía doanh nhân cũng cho biết đã lập tài khoản ủy thác dành cho hai con - những người được cho là sẽ thừa kế 2/3 khối tài sản theo quy định pháp luật.

Đối với phần tài sản còn lại thuộc quyền thừa kế của Koo Jun Yup, luật sư của Uông Tiểu Phi cho biết doanh nhân này không can thiệp mà để đối phương tự quyết định phương án xử lý. Trước đó, Koo Jun Yup từng nhiều lần công khai tuyên bố sẽ từ bỏ quyền hưởng di sản của vợ.

Tuyên bố từ phía Uông Tiểu Phi cũng bác bỏ thông tin cho rằng anh có ý định bán căn hộ tại khu Tín Nghĩa (Đài Bắc), nơi vợ cũ từng sinh sống trước khi qua đời. Theo luật sư, doanh nhân này vẫn đang thanh toán khoản vay thế chấp hàng tháng và chưa có kế hoạch chuyển nhượng bất động sản.

Ngoài ra, trước những thông tin cho rằng mẹ của Từ Hy Viên có thể phải rời khỏi căn nhà con gái mua cho bà, Uông Tiểu Phi khẳng định anh chưa từng yêu cầu bà chuyển đi.

Sau khi Từ Hy Viên qua đời vào tháng 2/2025, Koo Jun Yup từng đăng tải tâm thư trên mạng xã hội, khẳng định toàn bộ tài sản mà nữ diễn viên gây dựng bằng nhiều năm lao động nên được sử dụng để bảo vệ gia đình và các con của cô. Nam ca sĩ khi đó cũng tuyên bố sẽ áp dụng mọi biện pháp pháp lý cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi của hai con riêng của vợ, đồng thời nhấn mạnh bản thân không đặt lợi ích vật chất lên hàng đầu.

Người đại diện của nữ diễn viên sau đó công khai ủng hộ Koo Jun Yup, cho rằng anh đã lựa chọn đứng về phía vợ quá cố và các con trong giai đoạn khó khăn nhất.

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi kết hôn năm 2010, có hai con chung trước khi tuyên bố ly hôn vào cuối năm 2021. Tháng 3/2022, nữ diễn viên kết hôn với Koo Jun Yup. Sau khi cô qua đời đầu năm 2025, việc phân chia di sản và quyền giám hộ hai con liên tục trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông.