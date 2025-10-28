Chồng Thư Kỳ bị chê thua kém vợ

Phùng Đức Luân khi bị chê diễn kém Thư Kỳ đã phản hồi: "Tất nhiên cô ấy rất tuyệt vời và việc tôi thua cô ấy cũng là điều dễ hiểu".

Theo China Times, Phùng Đức Luân lên tiếng phản hồi khi bị chê thua kém vợ. Trước đó, vợ anh là nữ diễn viên Thư Kỳ lần đầu tiên thử sức với vai trò biên kịch và đạo diễn bộ phim Cô gái. Thư Kỳ đã giành giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Busan.

Mới đây, Phùng Đức Luân xác nhận trở lại với bộ phim Hong Kong mang tên Hồi 4. Khi được hỏi cảm nhận về việc bà xã liên tục giành giải thưởng, Phùng Đức Luân hài hước trả lời: "Tôi phải tranh giành để có được một số giải thưởng cho riêng mình thôi".

Phùng Đức Luân có mặt trong buổi họp báo giới thiệu bộ phim vào 26/10. Anh đã hoạt động trong ngành giải trí 30 năm và từng đảm nhiệm nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên, đạo diễn. Anh từng giành giải Đạo diễn video âm nhạc xuất sắc tại Giải Kim khúc. Tuy nhiên, số giải thưởng Phùng Đức Luân đạt được không phong phú như Thư Kỳ.

Phùng Đức Luân phản hồi khi bị chê diễn kém hơn vợ. Ảnh: China Times.

Vì vậy, khi được hỏi suy nghĩ thế nào khi Thư Kỳ một lần nữa thắng giải thưởng lớn, Phùng Đức Luân cho biết: "Có lẽ điều đó không làm tôi hạnh phúc hơn việc bản thân giành được giải thưởng, nhưng dù sao tôi vẫn rất vui. Cô ấy đã có rất nhiều giải thưởng, đã đến lúc tôi phải kiếm giải thưởng cho riêng mình”.

Về những bình luận của cư dân mạng cho rằng diễn xuất của Phùng Đức Luân không bằng Thư Kỳ, nam tài tử thừa nhận: "Tất nhiên cô ấy rất tuyệt vời và việc tôi thua cô ấy cũng là điều dễ hiểu".

Phùng Đức Luân sinh năm 1974, bước chân vào ngành giải trí năm 1997 với tư cách thành viên của nhóm nhạc Dry. Anh được biết tới với dự án như Beauty, Gen-X Cops, Nửa điếu thuốc, Chai pha lê, Cảnh sát ánh dương… Từ 2004, anh tập trung hơn cho vai trò đạo diễn.

Thư Kỳ kết hôn với Phùng Đức Luân năm 2016 sau hai thập kỷ quen biết. Hôn nhân của họ hạnh phúc dù chưa có con.

Hồi tháng 4, Thư Kỳ bước sang tuổi 49. Nữ diễn viên có bữa tiệc ấm cúng với ông xã. Thời điểm đó, Thư Kỳ tâm sự: “Sinh nhật là lý do để tôi làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng khi đến một độ tuổi nhất định, yêu cầu trong cuộc sống ngày càng đơn giản”. Cô liệt kê 8 “sự hiểu biết” đúc kết qua năm tháng: Biết phản ánh về những khó khăn hàng ngày, trân trọng mọi người và mọi thứ, buông bỏ sự cố chấp khi không được đền đáp, ban phước, suy nghĩ từ góc nhìn của người khác, sống đơn giản không lo âu, chấp nhận may mắn và số phận, đồng thời không ngừng cải thiện bản thân.