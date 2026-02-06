Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Chồng tạt xăng đốt 'vợ hờ' bất thành

  • Thứ sáu, 6/2/2026 12:55 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau khi tạt xăng đốt "vợ hờ" nhưng không thành do lửa không cháy, Nguyễn Văn Tuấn Anh (ở An Giang) đã đến Công an xã Kiên Lương đầu thú.

Ngày 5/2, Công an xã Kiên Lương (An Giang) cho biết đã tiếp nhận Nguyễn Văn Tuấn Anh (SN 1983, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) đến đầu thú, thừa nhận hành vi tạt xăng đốt "vợ hờ" nhưng không thành.

Theo thông tin ban đầu, Tuấn Anh và bà Y Thị Hắc V. (SN 1984), chung sống như vợ chồng, tối 30/1, cả 2 xảy ra mâu thuẫn do Tuấn Anh nghi ngờ bà V. ngoại tình.

Chong tat xang, Dot vo ho anh 1

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn Anh.

Đến tối 31/1, 2 người tiếp tục cãi vã, Tuấn Anh dọa chết cùng bà V., rồi gọi con gái đi mua rượu về uống một mình.

Sau đó, Tuấn Anh lấy khoảng 150 ml xăng từ môtô, đổ vào chai nhựa, pha thêm nước rồi đi tìm bà V. Khi thấy bà V. đang nằm võng trước nhà, Tuấn Anh đổ hỗn hợp xăng lên người, dùng tay giữ bà V. lại và bật lửa đốt nhưng không cháy. Đúng lúc này, con gái là Phan Kim X. (SN 2003) chạy ra can ngăn, bà V. nhân cơ hội vùng ra bỏ chạy.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách chuyên khảo "Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình" phân tích các khía cạnh của việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình một cách hợp lý, toàn diện; có so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới, xem xét thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất có giá trị từ nhiều góc độ.

https://tienphong.vn/chong-tat-xang-dot-vo-ho-bat-thanh-post1818778.tpo

Nhật Huy/Tiền Phong

Chồng tạt xăng Đốt vợ hờ An Giang Chồng tạt xăng Đốt vợ hờ

    Đọc tiếp

    35 bi cao trong duong day su dung cong nghe cao chiem doat hon 40 ty hinh anh

    35 bị cáo trong đường dây sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt hơn 40 tỷ

    5 giờ trước 09:22 6/2/2026

    0

    TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 35 bị cáo "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Giữ vai trò cao nhất trong vụ án là bị cáo Hồ Bích Ngọc (SN 1996, ở phường Từ Liêm, Hà Nội) và bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1996, ở phường Xuân Đỉnh, Hà Nội).

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý