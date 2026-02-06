Chồng tạt xăng đốt 'vợ hờ' bất thành

Sau khi tạt xăng đốt "vợ hờ" nhưng không thành do lửa không cháy, Nguyễn Văn Tuấn Anh (ở An Giang) đã đến Công an xã Kiên Lương đầu thú.

Ngày 5/2, Công an xã Kiên Lương (An Giang) cho biết đã tiếp nhận Nguyễn Văn Tuấn Anh (SN 1983, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) đến đầu thú, thừa nhận hành vi tạt xăng đốt "vợ hờ" nhưng không thành.

Theo thông tin ban đầu, Tuấn Anh và bà Y Thị Hắc V. (SN 1984), chung sống như vợ chồng, tối 30/1, cả 2 xảy ra mâu thuẫn do Tuấn Anh nghi ngờ bà V. ngoại tình.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn Anh.

Đến tối 31/1, 2 người tiếp tục cãi vã, Tuấn Anh dọa chết cùng bà V., rồi gọi con gái đi mua rượu về uống một mình.

Sau đó, Tuấn Anh lấy khoảng 150 ml xăng từ môtô, đổ vào chai nhựa, pha thêm nước rồi đi tìm bà V. Khi thấy bà V. đang nằm võng trước nhà, Tuấn Anh đổ hỗn hợp xăng lên người, dùng tay giữ bà V. lại và bật lửa đốt nhưng không cháy. Đúng lúc này, con gái là Phan Kim X. (SN 2003) chạy ra can ngăn, bà V. nhân cơ hội vùng ra bỏ chạy.