35 bị cáo trong đường dây sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt hơn 40 tỷ

TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 35 bị cáo "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Giữ vai trò cao nhất trong vụ án là bị cáo Hồ Bích Ngọc (SN 1996, ở phường Từ Liêm, Hà Nội) và bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1996, ở phường Xuân Đỉnh, Hà Nội).

Ngoài Ngọc và Thúy, 32 bị cáo bị xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và một bị cáo bị xét xử về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, đầu năm 2020, Hồ Bích Ngọc thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Đầu tư Master Group. Mặc dù, không được cấp giấy phép, Ngọc vẫn điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tài chính, ngoại hối nhằm mục đích lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều hành công ty, Ngọc liên hệ với đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) sử dụng Telegram tên "Peter" (chưa xác định được nhân thân) và tài khoản "Alex". Trong đó, "Peter" là đại diện của sàn GFS và TOPMAX và "Alex" là đại diện sàn Richsmart.

Ngọc đứng ra làm môi giới cho các sàn này, được trả tiền "hoa hồng" theo khối lượng giao dịch của đối tác. Tiền "hoa hồng" được gọi là tiền COM, tương ứng theo các cấp độ 1-4. Từ đó, Ngọc mở 3 văn phòng và quản lý chung. Còn bộ phận kế toán, Support gồm có Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Huyền Trang.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngọc giao cho Trần Văn Hòa và Nguyễn Quang Huy quản lý các văn phòng. Trong đó, văn phòng do Hòa quản lý có 4 Leader và văn phòng do Huy quản lý có 2 Leader cùng nhiều nhân viên kinh doanh.

Bộ phận kinh doanh (sale) giữ vai trò trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các nhân viên sale sử dụng điện thoại di động và các tài khoản ảo để mời chào đầu tư.

Những tài khoản này đã được xây dựng hình ảnh là những người có điều kiện kinh tế, kinh doanh thành đạt trên nhiều lĩnh vực khác nhau, có nhiều kinh nghiệm trong đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hối... và có thể tự tìm kiếm khách hàng thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội.

Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 31/8/2023 đến ngày 26/11/2024, các bị cáo thực hiện 30 vụ lừa đảo của các bị hại, chiếm đoạt hơn 40,3 tỷ đồng . Trong đó, bị cáo Ngọc hưởng lợi bất hợp pháp hơn 10 tỷ đồng .

Các nhân viên sale và Leader sẽ chăm sóc khách hàng, hướng dẫn họ cách chơi, cách đặt lệnh, đòn bẩy… Nhân viên sẽ đưa các nhận định về xu hướng không có kiểm chứng, khuyến khích khách hàng đặt nhiều lệnh với mức độ rủi ro cao khiến lệnh bị thanh lý (còn gọi là "cháy lệnh"), bị thua lỗ.

Khi khách hàng bị thua lỗ, các Leader tự xưng là chuyên gia tài chính, "Thầy đọc lệnh"… để nói chuyện với khách, khích lệ họ nạp thêm tiền đầu tư. Khách hàng nạp nhiều tiền, càng thua nhiều thì doanh số càng cao.

Trong một số trường hợp gặp khách hàng tiềm năng, các nhân viên sẽ báo lại để Ngọc trao đổi với sàn để "lái giá" (điều chỉnh giá lên, xuống theo ý muốn) cổ phiếu mà khách đầu tư để cho khách lãi nhiều, tăng lòng tham, rồi vào thêm tiền.

Khi đó, nhân viên sẽ tự đưa ra biểu đồ dự kiến đường giá của mã cổ phiếu đó rồi gửi cho khách; sàn sẽ "lái giá" khiến khách hàng tin tưởng tuyệt đối và đầu tư số tiền lớn.

Việc "lái giá" chỉ áp dụng được với cổ phiếu, còn các mã tỷ giá ngoại hối như EUR, AUD, OIL… thì không "lái giá" được. Đặc biệt, nếu khách hàng muốn rút tiền thì chỉ rút được số tiền ít, còn nếu rút số tiền lớn ,thì Leader sẽ yêu cầu sale, hoặc trực tiếp tác động để khách thực hiện thêm giao dịch nhằm trì hoãn việc rút tiền. Thậm chí, các bị cáo sẽ báo bộ phận hỗ trợ để treo lệnh hoặc hủy lệnh rút tiền.

Bà Nguyễn Thị Tố N là một trong số các nạn nhân bị ổ nhóm lừa đảo này chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng . Tháng 4/2014, bà N truy cập nhóm "Shark Thủy" (nhóm này gồm nhiều bị hại do Shark Thủy chiếm đoạt tài sản) và quen biết tài khoản "Peter Sáng".

Tài khoản này do bị cáo Lương Văn Quỳnh ( nhân viên sale của bị cáo Ngọc) sử dụng. Quỳnh tự giới thiệu tên là Ngô Quang Sáng, đang kinh doanh tại Singapore và có đầu tư vào sàn ngoại hối.

Quỳnh nói cũng là bị hại bị Shark Thủy chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng và dụ dỗ bà N tham gia vào sàn GFS để kiếm lại số tiền đã mất. Để người phụ nữ tin tưởng, Quỳnh gửi nhiều hình ảnh giao dịch có lợi nhuận cao.

Sau đó, Quỳnh hẹn bà N đi cafe để trao đổi trực tiếp rồi lập nhóm để đầu tư. Do tin tưởng Quỳnh nên từ ngày 18/4/2024 đến ngày 12/9/2024, bà N đã chuyển hơn 16,2 tỷ đồng để đầu tư và chỉ rút được hơn 1,2 tỷ đồng , hơn 14 tỷ đồng , số tiền còn lại bị Ngọc và đồng bọn chiếm đoạt.

Ngoài ra, các bị cáo Ngọc, Thúy và Đoàn Đức Viện còn có hành vi sử dụng số tiền 1,8 tỷ đồng để cho vay lãi nặng với lãi suất từ 109,5% đến 200,7%/năm, hưởng lợi bất hợp pháp hơn 1,9 tỷ đồng .

Phiên tòa diễn ra nhiều ngày.