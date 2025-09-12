Chồng đâm vợ tử vong khi xảy ra xô xát tại Nghệ An

Vợ đi làm về thì xảy ra mâu thuẫn với chồng. Khi bị vợ dùng quạt đánh, Nguyễn Xuân S. (trú xã Đông Thành, huyện Yên Thành cũ, Nghệ An) chạy vào bếp lấy con dao bầu ra đâm liên tiếp 2 nhát khiến vợ gục xuống tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: KT.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 10/9 tại nhà riêng của vợ chồng ông Nguyễn Xuân S. và bà Võ Thị Ng. (cả hai đều sinh năm 1972, cùng trú tại xóm 6, xã Đông Thành) khi chị Ng. đi làm về thì xảy ra mâu thuẫn cãi vã với chồng đang nằm nghỉ trên võng trước thềm.

Sau cãi vã, chị Ng. lấy chiếc quạt của anh S. đang sử dụng rồi đánh liên tiếp vào đầu, mặt và tay chồng. Bị đánh, anh S. vùng dậy chạy vào bếp lấy 1 con dao bầu ra. Lúc này, chị Ng. dùng dụng cụ cào lúa tiếp tục đánh vào người chồng.

Sau khi tránh được, anh S. dùng dao đâm liên tiếp 2 nhát vào người khiến chị Ng. gục xuống và tử vong tại chỗ.

Cơ quan công an có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Ảnh: KT.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đông Thành đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường và tiến hành các bước điều tra ban đầu. Lực lượng chức năng cũng đã báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Nghệ An.

Ngay trong đêm, Công an đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Xuân S. tại nhà riêng, đồng thời thu giữ con dao gây án để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an xã Đông Thành đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, tài liệu liên quan để bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.