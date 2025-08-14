Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tài xế xe máy tử vong sau cú đâm vào đuôi xe cứu hộ

  • Thứ năm, 14/8/2025 16:22 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 14/8, tài xế xe máy di chuyển trên đường Lê Quang Đạo (Hà Nội) bất ngờ đâm vào đuôi xe cứu hộ ven đường. Vụ tai nạn khiến người đi xe máy tử vong.

Dam xe cuu ho chet anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, sáng 14/8, nam tài xế đi xe máy BKS 29X3-407.XX hướng đi Đại lộ Thăng Long. Khi đến gần Trường tiểu học Phú Đô (phường Từ Liêm), xe máy bất ngờ đâm trúng đuôi ôtô cứu hộ BKS 29C-923.XX ven đường.

Vụ tai nạn khiến xe máy chui vào gầm ôtô. Tài xế xe máy ngã xuống đất, tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thanh Hà/Tiền Phong

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

