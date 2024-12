Chồng Bích Tuyền hát ca khúc của Đàm Vĩnh Hưng

Quán quân Rap Việt hủy show

0

Sát giờ live show rap, hip hop When I Say Hip diễn ra, quán quân Rap Việt Robber và nhiều rapper khác thông báo hủy show. Đại diện BTC đã lên tiếng xin lỗi nhưng chưa nói rõ lý do.