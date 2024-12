Quán quân Rap Việt hủy show

Sát giờ live show rap, hip hop When I Say Hip diễn ra, quán quân Rap Việt Robber và nhiều rapper khác thông báo hủy show. Đại diện BTC đã lên tiếng xin lỗi nhưng chưa nói rõ lý do.

Live show When I Say Hip là sự kiện âm nhạc được cộng đồng hip hop Việt quan tâm nhất những ngày qua. Sự kiện được thông báo là live show rap và hip hop lớn nhất Việt Nam. Đêm nhạc có sự tham gia của hàng chục rapper nổi tiếng như Thái VG, Double2T, Tage, ICD, Robber, Kimmese, B-WINE, Tọi... Tuy nhiên, sát ngày sự kiện diễn ra là tối 29/12, nhiều nghệ sĩ thông báo hủy show.

Vào 20/12, trên trang Fanpage, ban tổ chức chương trình thông báo tổ đội OTĐ có Ricky Star, Lăng LD, Obito không thể biểu diễn tại sự kiện vì phát sinh vấn đề ngoài ý muốn đồng thời lịch trình cuối năm bận rộn. BTC và nghệ sĩ gửi lời xin lỗi đến khán giả.

Robber thông báo hủy show sát giờ diễn. Ảnh: FBNV.

Cũng với lý do trên, ngày 28/12, tức chỉ một ngày trước khi sự kiện diễn ra, BTC thông báo nhóm Rapital và Tage không thể tham gia concert.

Tới chiều 29/12, rapper Wxrdie thông báo hủy show thông qua tính năng story. Anh viết: “Wxrdie rất tiếc vì không có mặt ở When I Say Hip diễn ra tối nay. Rất xin lỗi các bạn vì lỡ hẹn với mọi người lần này. Mong chúng ta có cơ hội gặp nhau trong những sự kiện sau”. Cùng thời điểm, Robber, quán quân Rap Việt mùa 4 và Minh Lai, Lil Wuyn cũng xác nhận không tham gia When I Say Hip nhưng không đưa ra lý do cụ thể.

Hàng loạt rapper nổi tiếng đồng loạt rút lui khiến khán giả bức xúc. Một số người hâm mộ thậm chí tới live show mới biết các rapper họ yêu thích không tham gia sự kiện. Đêm nhạc này có mức giá cao nhất là 1,2 triệu đồng.

Trước tranh cãi liên quan đến sự kiện, BTC của When I Say Hip khẳng định có đầy đủ giấy phép tổ chức sự kiện, do đó thông tin các rapper hủy show vì thiếu giấy tờ là không chính xác.

“Đây có lẽ là lần thứ hai BTC phải đối mặt với khủng hoảng khi số lượng nghệ sĩ hủy show ngày càng tăng. Nhưng lần này, BTC xin phép được bảo vệ mình bằng cách chia sẻ thẳng thắn rằng đa phần những trục trặc trên có đến 80% nằm ở lý do bất khả kháng (không nằm trong sự kiểm soát của BTC). Chúng tôi đã cố gắng làm hết sức những gì có thể trong khả năng để sự kiện có thể diễn ra được suôn sẻ vào chiều nay. Tùy vào tình hình, BTC có thể cân nhắc sẽ chia sẻ công khai thêm thông tin này với toàn bộ khán giả sau khi sự kiện kết thúc”, đại diện chương trình cho biết.

Ê-kíp cho biết thêm sẽ làm việc với các nghệ sĩ đã hủy show để tìm ra phương án tốt nhất và xử lý thiệt hại cho những người hâm mộ đã mua vé.