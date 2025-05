Chốn ồn ào, văn hào nào vẫn tìm được cảm hứng sáng tác?

Quán cà phê từ lâu đã là thiên đường sáng tạo cho các tác giả như JK Rowling hay Ernest Hemingway. Ở đây, họ tìm thấy cảm hứng để tạo ra nhiều tác phẩm biểu tượng của văn học.

Quán cà phê, với bầu không khí sôi động nhưng thư giãn, đã trở thành nơi "ẩn náu" lý tưởng cho các nhà văn tìm kiếm cảm hứng sáng tạo. Sự hấp dẫn của không gian công cộng nhộn nhịp, nơi những mẩu hội thoại, tiếng ồn ào của cuộc sống và sự thoải mái giản đơn của một tách cà phê tạo nên bối cảnh độc đáo, không thể cưỡng lại đối với nhiều tác giả.

Nhiều người thậm chí đã tạo ra những tác phẩm hay nhất của họ tại không gian công cộng này.

JK Rowling và sự ra đời của Harry Potter

Có lẽ một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất về tác giả tìm thấy cảm hứng trong quán cà phê là của JK Rowling. Bộ truyện Harry Potter, được hàng triệu người trên thế giới yêu thích, ra đời tại một quán cà phê nhỏ ở Edinburgh có tên là The Elephant House.

Rowling, một bà mẹ đơn thân vào thời điểm đó, thường đưa con đến quán, gọi một tách cà phê và viết trong khi con ngủ trưa. Môi trường nhộn nhịp và bầu không khí ấm áp đã giúp bà tập trung vào việc xây dựng thế giới phép thuật Hogwarts.

Bản thân Rowling thường nói về cách môi trường quán cà phê giúp bà hoàn thành bản thảo đầu tiên của Harry Potter và Hòn đá phù thủy. Những âm thanh của cuộc sống thường ngày tạo nên bối cảnh giúp bà giữ vững lập trường trong khi để trí tưởng tượng bay bổng vào thế giới kỳ ảo mà bà đang tạo ra.

Quán cà phê là nơi JK Rowling sáng tác ra bản thảo đầu tiên của Harry Potter và Hòn đá phù thủy. Ảnh: Reddit.

Ernest Hemingway dành tình yêu cho quán cà phê ở Paris

Ernest Hemingway, tiểu thuyết gia người Mỹ nổi tiếng lấy nguồn cảm hứng từ các quán cà phê ở Paris. Vào những năm 1920, khi Hemingway sống ở thủ đô nước Pháp, ông thường được nhìn thấy ở Café de Flore và Les Deux Magots với một cuốn sổ tay và cây bút.

Hemingway thấy năng lượng của các quán cà phê Paris rất tươi mới, không chỉ cho việc viết lách - mà còn cho phép ông quan sát mọi người, tiếp thu văn hóa và suy nghĩ về các nhân vật và câu chuyện của mình. Trong A Moveable Feast, hồi ký về những năm tháng ở Paris, Hemingway đã viết về cách các quán cà phê trở thành thiên đường cho sự sáng tạo của ông.

Ông đã ghi lại bầu không khí sôi động của thành phố, giao lưu với những nhà văn khác như F. Scott Fitzgerald và Gertrude Stein, và cách không gian công cộng này giúp ông phát triển khả năng kể chuyện của mình như thế nào.

Cuộc tranh luận trí tuệ của Simone de Beauvoir và Jean-Paul Sartre

Simone de Beauvoir và Jean-Paul Sartre, hai trong số những nhà triết học hiện sinh có ảnh hưởng nhất, là khách quen của các quán cà phê Paris như Café de Flore và Les Deux Magots. Đối với họ, quán cà phê không chỉ là nơi để viết mà còn để thảo luận về triết học, văn học và chính trị giữa những người có cùng trí hướng.

Những cuộc trò chuyện này kích thích trí sáng tạo, khả năng viết, định hình nên ý tưởng của họ về chủ nghĩa hiện sinh, tự do và tình trạng của con người. De Beauvoir đã viết nên tác phẩm kinh điển về chủ nghĩa nữ quyền The Second Sex của bà tại cùng một quán cà phê nơi Sartre đã chấp bút kiệt tác hiện sinh Being and Nothingness.

Jean-Paul Sartre và Simone de Beauvoir. Ảnh: Theindependent.

F. Scott Fitzgerald và các quán cà phê thời đại nhạc Jazz

F. Scott Fitzgerald, tác giả của The Great Gatsby, là nhà văn khác đã tìm thấy cảm hứng trong không gian công cộng sôi động của Thời đại nhạc Jazz. Fitzgerald thường làm việc tại các quán cà phê, quán bar và sảnh khách sạn, nơi năng lượng của thời đại đã thúc đẩy tác phẩm của ông.

Những bối cảnh xã hội sôi động mà ông quan sát đã truyền cảm hứng cho những mô tả về những năm 20 sôi động, giai đoạn đặc trưng bởi sự dư thừa, quyến rũ và vỡ mộng. Tác phẩm của Fitzgerald, thường tập trung vào cuộc sống hào nhoáng nhưng rỗng tuếch của người giàu có, được định hình bởi những trải nghiệm của ông ở không gian công cộng.

Sự suy đồi và hỗn loạn mà ông chứng kiến ​​ở các quán cà phê và quán bar được chuyển thành nhân vật và bối cảnh phong phú trong tiểu thuyết của ông. Không gian công cộng trở thành tấm gương phản chiếu thế giới mà ông đang phê phán.

David Sedaris và tình yêu viết trong quán cà phê

Nhà hài hước và nhà viết tiểu luận David Sedaris đã nói về tình yêu của mình khi viết trong quán cà phê. Sedaris, nổi tiếng với khiếu hài hước dí dỏm và quan sát, tìm thấy cảm hứng trong các cuộc trò chuyện và hành động của những người xung quanh.

Trong các cuộc phỏng vấn, Sedaris đã nói rằng làm việc ở những không gian công cộng giúp ông cảm thấy bớt cô lập hơn và dòng người liên tục cung cấp những ý tưởng mới cho các bài tiểu luận của mình.

Tác phẩm của Sedaris, thường tập trung vào những khía cạnh kỳ quặc của cuộc sống hàng ngày, được làm phong phú thêm nhờ thời gian ông dành ở các quán cà phê, nơi có thể quan sát hành vi của con người. Đối với ông, quán cà phê không chỉ là nơi để viết mà còn là nguồn tài liệu cho những câu chuyện của mình.