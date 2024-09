Chọn Galaxy S24 FE để bắt đầu trải nghiệm trọn bộ tính năng AI

Với trọn bộ công cụ trí tuệ nhân tạo Galaxy AI và nâng cấp hiệu năng, tối ưu phần cứng, S24 FE được kỳ vọng đáp ứng mọi nhu cầu của tín đồ công nghệ.

Tối 26/9, Galaxy S24 FE chính thức trình làng thị trường Việt Nam. Chiếc smartphone phân khúc cận cao cấp gây ấn tượng với thiết kế kim loại nguyên khối đẹp mắt, trang bị đầy đủ tính năng cao cấp trong tầm giá, đi kèm 7 thế hệ nâng cấp hệ điều hành cùng với 7 năm cập nhật bảo mật.

Đặc biệt, Galaxy S24 FE tích hợp trải nghiệm AI tương tự như thiết bị Galaxy S24 series khác, giúp người dùng tối ưu hiệu suất công việc, thoải mái giải trí. Việc tập trung vào Galaxy AI trên S24 FE cho thấy Samsung coi công nghệ này là một phần quan trọng trong các thiết bị di động của mình, không chỉ độc quyền ở dòng cao cấp.

Trải nghiệm Galaxy AI liền mạch

Tại thị trường Việt, S24 FE dự kiến có giá từ 16,99 triệu đồng cho bản 8+128GB và 18,49 triệu đồng cho bản 8+256GB. Dù có mức giá dễ tiếp cận hơn so với Galaxy S24 và Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 FE vẫn tích hợp đầy đủ tính năng AI như Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search with Google), Phác họa thông minh (Sketch to image), Phiên dịch trực tiếp cuộc gọi (Live translate)... đồng hành cùng người dùng từ công việc, sáng tạo đến giải trí.

Galaxy S24 FE có mức giá dễ tiếp cận người dùng.

Nhịp sống hiện đại bận rộn, người dùng ngày càng ưu tiên tìm kiếm giải pháp tích hợp giúp hoàn thành công việc, sáng tạo và tận hưởng cuộc sống mà không tốn nhiều thời gian, công sức. Để đáp ứng nhu cầu đó, Galaxy AI tích hợp trên S24 FE được trang bị trọn bộ tính năng dễ dàng tiếp cận đa dạng người dùng.

Thay vì vào website tìm kiếm, nhập từ khóa để tìm kiếm kết quả, người dùng chỉ cần giữ nút Home và khoanh tròn vật thể trên màn hình bằng tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm trên Google. Theo đó, các thông tin hữu ích được trả về chỉ trong tích tắc.

Cách Trợ lý ghi âm trên Galaxy S24 FE hoạt động cũng giúp người trẻ tiết kiệm thời gian hoàn thành công việc. Tính năng AI cho phép ghi âm các cuộc hội thoại, phân biệt giọng nói, chuyển đổi thành văn bản, tóm tắt nội dung và phiên dịch mà không cần tải thêm ứng dụng thứ 3.

Thu Nga (TP.HCM) cho biết sẽ sớm lên đời Galaxy S24 FE đồng hành vì “trót phải lòng” Trợ lý ghi âm trên thiết bị cùng mức giá phù hợp ngân sách người mới đi làm như cô.

“Sau khi ra trường, tôi tìm được công việc tại một doanh nghiệp truyền thông. Phụ trách biên bản các cuộc họp brainstorm của team giúp tôi học được nhiều thứ nhưng cũng gây không ít khó khăn. Vì vừa lắng nghe, vừa phải đóng góp ý kiến, đôi lúc, tôi để lỡ một số vấn đề quan trọng mà không kịp ghi chú”.

Theo Thu Nga, với Trợ lý ghi âm, Gen Z sẽ không còn căng thẳng vì quá nhiều đầu việc cần thực hiện. Cô chỉ cần bật ghi âm, AI sẽ tự nhận biết và phân biệt giọng nói, sau đó chuyển toàn bộ dữ liệu âm thanh thành văn bản, tự động tổng hợp ý chính.

Galaxy AI giúp người dùng tiết kiệm thời gian, công sức nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất công việc.

Ngoài ra, người dùng Galaxy S24 FE cũng dễ dàng tận hưởng loạt tính năng AI hỗ trợ công việc, cuộc sống như Trợ lý Note quyền năng giúp tự động định dạng nội dung viết tay, kết hợp chỉnh sửa chính tả, tóm tắt và biên dịch; tính năng Phiên dịch trực tiếp cuộc gọi (Live translate) giúp trao đổi mượt mà, phiên dịch xuyên suốt, người dùng giao tiếp với 16 ngôn ngữ khác nhau; Trợ lý chat thông minh dễ dàng điều chỉnh giọng điệu, ngữ pháp và từ vựng khi soạn tin nhắn…

Nâng tầm trải nghiệm chụp ảnh

Không chỉ hỗ trợ hiệu quả tác vụ trong công việc, học tập, Galaxy AI cũng giúp S24 FE trở thành “đối thủ” nhiếp ảnh đáng gờm trong phân khúc.

Cùng với hệ thống camera cao cấp được trang bị ống kính góc rộng 50 MP và ống kính tele 8 MP, zoom quang học 3X, chất lượng hình ảnh trên Galaxy S24 FE được nâng cấp vượt trội nhờ ProVisual Engine của Samsung. Đây là bộ công cụ sử dụng thuật toán AI nâng cao tái tạo chi tiết sống động và kết cấu tinh tế, mang đến trải nghiệm hình ảnh đẹp mắt.

Thay vì phải dùng hàng loạt ứng dụng khác nhau chỉnh ảnh, tất cả trở nên đơn giản vì AI tự động điều chỉnh thông số phù hợp. Điều này giúp người dùng tập trung quan sát môi trường, nắm bắt khoảnh khắc và cân đối bố cục để cho ra một bức ảnh hoàn hảo.

Chụp đêm không phải là thử thách khó nhằn với Galaxy S24 FE.

Trong điều kiện thiếu sáng, hình ảnh trên Galaxy S24 FE vẫn đảm bảo rõ nét, sống động nhờ Mắt thần bóng đêm (Nightography). Nightography kết hợp cùng khả năng zoom AI đặc biệt hữu ích với tín đồ âm nhạc thích “đu idol” ở các concert. Bạn dễ dàng bắt trọn mọi khoảnh khắc của idol trên sân khấu mà không cần mang máy ảnh xịn hay mang đèn trợ sáng cồng kềnh.

Khâu chỉnh ảnh cũng không làm khó được người dùng Galaxy S24 FE. Với Galaxy AI, người dùng dễ dàng loại bỏ chi tiết thừa, di chuyển chủ thể, cắt ghép chỉ với một lần chạm.

“Thành phẩm” được tạo thành bởi Galaxy AI.

Không dừng lại ở chụp và chỉnh sửa đơn thuần, Galaxy AI trên S24 FE “trao quyền năng” sáng tạo cho người dùng với Studio Chân dung AI (Portrait Studio) - biến hóa ảnh tự chụp thành phim hoạt hình, truyện tranh, tranh màu nước, bản phác họa; tính năng Phác họa thông minh (Sketch to image) - chỉ cần phác họa cơ bản, ý tưởng của bạn sẽ trở thành hiện thực…

Với loạt tính năng kể trên, Galaxy S24 FE hứa hẹn đồng hành cùng người dùng sáng tạo thêm nhiều giải pháp làm việc thông minh, tiết kiệm thời gian, công sức. Thiết kế hiện đại, trang bị AI cao cấp mà không nhiều sản phẩm trong cùng tầm giá có được, Galaxy S24 FE có thể xem là phiên bản đáng sở hữu cuối năm nay.