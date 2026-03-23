Chốn dừng chân của người yêu ngoại văn Hà Nội hơn 20 năm qua

|
Hơn 20 năm qua, The Bookworm Hanoi là điểm đến thân quen của người yêu sách ngoại văn tại Hà Nội. Qua những lần đổi địa chỉ, hiện nay tiệm sách nằm trên con phố Phạm Hồng Thái, thu hút không chỉ bạn đọc trong nước mà còn nhiều du khách quốc tế.
|
Anh Hoàng Văn Trường (ngoài cùng bên trái) - chủ hiệu sách - luôn tất bật với công việc tại hiệu. The Bookworm Hanoi đến với anh Trường như một cái duyên. Khi đang theo học văn bằng 2 ở Đại học Ngoại Thương, năm 2006, anh được tiếp quản hiệu sách từ bố mẹ đỡ đầu người Australia. Sự tình cờ khi đó khiến anh gắn bó với sách cho đến tận hôm nay.
|
Ở tầng 1, The Bookworm Hanoi có đa dạng các đầu sách thiếu nhi trong và ngoài nước. Một số nhà xuất bản trong nước như Kim Đồng, Trẻ cũng có sách dịch sang tiếng Anh, phục vụ độc giả nước ngoài.
|
Không gian tại hiệu sách tạo nên một cảm giác dịu dàng, yên bình. Không chỉ có những cuốn sách, hiệu sách còn trưng bày nhiều tranh, kỷ vật,... tạo nên một không gian nhiều tính nghệ thuật.
|
Độc giả dịu lòng hơn trong một không gian như The Bookworm Hanoi. Tại đây, độc giả ngồi đọc sách khắp nơi, từ không gian cafe tầng 1, không gian sách tầng 2, tới ở ngay cầu thang dẫn lên tầng.
|
Hiện tại, Bookworm sở hữu hơn 20.000 cuốn sách thuộc nhiều thể loại khác nhau. Từ văn học, lịch sử, văn hóa đến kinh tế, nghệ thuật gần như mọi lĩnh vực đều có thể tìm thấy tại đây. Hiệu sách còn nổi tiếng với nhiều sách cũ (second-hand), giúp người đọc dễ dàng tiếp cận những đầu sách hiếm hoặc đã ngừng xuất bản với mức giá hợp lý.
|
Sách ở The Bookworm Hanoi phù hợp với khá nhiều đối tượng. Độc giả yêu sưu tầm sách, thích sách vintage, hay độc giả muốn tìm các sách nghiên cứu nhân văn "hiếm có khó đọc" đều có thể được đáp ứng tại đây.
|
Đại diện The Bookworm cho biết không gian sách tại đây mang nhiều kỷ niệm. "Sức sống của mỗi hiệu sách đều là người đọc sách. Mỗi vị khách tới đây đều để lại một dấu ấn với chúng tôi", đại diện cửa hàng nói.
|
Không chỉ giới thiệu sách ngoại văn, The Bookworm những năm gần đây còn quảng bá văn chương Việt Nam ra bạn bè thế giới bằng các dự án dịch văn học Việt ra tiếng Anh. Nhiều khách nước ngoài quan tâm tới các cuốn Dumb Luck (Số đỏ) của Vũ Trọng Phụng, Tale of Kieu (Truyện Kiều) của Nguyễn Du hay các cuốn của nhà văn Hồ Anh Thái...
|
Khách nước ngoài chủ yếu quan tâm các nội dung về văn hóa, lịch sử, văn học Việt Nam. Đặc biệt, họ có nhiều tò mò về những gương mặt đương đại trên văn đàn Việt Nam hiện nay.
|
The Bookworm Hanoi không chỉ là một hiệu sách mà là một địa điểm văn hóa tại Hà Nội. Ở đây, những cuốn sách dẫn bạn đọc Việt bước ra thế giới, và mời gọi bạn đọc quốc tế đến với những đặc trưng, tâm hồn Việt Nam.
