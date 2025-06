Chơi hơn người, Bình Định vẫn vỡ trận trước CAHN

Trận đấu bù vòng 20 V.League 2024/25 giữa Bình Định với CAHN, bước ngoặt đến ở phút 59 khi đội khách đang dẫn trước 3-1. Leo Artur, người ghi bàn thắng mở tỷ số bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi với Thành Luân. Việc được chơi hơn người mở ra cơ hội lớn cho đội chủ sân Quy Nhơn lật ngược thế cờ - nhất là khi CAHN thiếu những quân bài chủ lực như Quang Hải, Quang Vinh hay Nguyễn Filip.

Thế nhưng, dù có lợi thế về mặt con người, Bình Định vẫn không thể tạo ra sự khác biệt. Thậm chí, các học trò của HLV Trần Minh Chiến còn chơi lúng túng và để lộ nhiều khoảng trống ở tuyến dưới.

Phút 85, Salazar tưởng chừng rút ngắn tỷ số sau pha phối hợp đẹp mắt, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị của Minh Tuấn ở tình huống trước đó. Ngay sau đó, CAHN trừng phạt đối thủ bằng hai pha lập công liên tiếp, khép lại chiến thắng đậm 5-1.

Với trận thua này, Bình Định tiếp tục giậm chân ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng với 21 điểm - bằng với CLB Đà Nẵng. Nguy cơ xuống hạng trực tiếp đang trở thành viễn cảnh rất gần khi V.League chỉ còn 2 vòng đấu.

Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Đà Nẵng, Quảng Nam đều từng bước có sự chuyển mình mạnh mẽ. Bình Định rõ ràng đang mất phương hướng trong cuộc đua trụ hạng. Nếu vẫn thi đấu bạc nhược ở hai vòng cuối, thầy trò Trần Minh Chiến sẽ phải trả giá.

