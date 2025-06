Cầu thủ Việt kiều muốn về Việt Nam sau khi học xong đại học

Đội tuyển nữ Việt Nam đang tích cực tập huấn tại Hà Nội từ đầu tháng 5 nhằm chuẩn bị cho hai giải đấu quan trọng: vòng loại Asian Cup nữ 2026 (29/6 - 5/7 tại Phú Thọ) và giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025 (tháng 8 tại Phú Thọ và Hải Phòng). Trong số các gương mặt góp mặt lần này, cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất là cầu thủ Việt kiều Nguyễn Hoàng Nam Mi.

Sinh năm 2003 tại Canada trong một gia đình có bố mẹ đều là người Việt, Nam Mi từng khoác áo các đội trẻ U15, U17 Canada và hiện thi đấu cho Đại học Saskatchewan. Dù lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam, cô gái 21 tuổi gây bất ngờ lớn khi trả lời phỏng vấn truyền thông bằng tiếng Việt khá trôi chảy.

“Tôi đang thích nghi tốt với môi trường mới. Ban huấn luyện và các chị trong đội rất thân thiện, luôn hỗ trợ tôi trong cả sinh hoạt lẫn tập luyện. Khi tôi chưa hiểu, họ sẵn sàng nói bằng tiếng Anh”, Nam Mi chia sẻ trong buổi gặp gỡ truyền thông chiều 3/6.

Cô cũng hài hước nhắc đến cái nắng gay gắt của mùa hè miền Bắc: “Thời tiết là điều duy nhất mọi người không giúp được. Ở Canada, người ta thích da rám nắng, còn ở Việt Nam lại chuộng da trắng nên tôi phải cẩn thận hơn với ánh nắng”.

Về chuyên môn, Nam Mi thẳng thắn thừa nhận vẫn còn nhiều điều cần học hỏi. Cô cho biết: “HLV yêu cầu tôi phải xử lý bóng nhanh hơn. Bóng đá Việt Nam chơi khéo và tốc độ, trong khi ở Canada thường thiên về sức mạnh và thể hình”.

Tuy nhiên, Nam Mi cho biết mình rất hào hứng với thử thách mới và mong muốn được phát triển sự nghiệp lâu dài tại quê hương cha mẹ.

Dù vẫn còn một năm đại học phía trước tại Canada, Nam Mi không giấu khát vọng được trở lại Việt Nam cống hiến sau khi hoàn tất chương trình học. “Tôi rất thích chơi bóng ở Việt Nam. Gia đình tôi còn nhiều người ở đây nên tôi luôn cảm thấy gần gũi và có động lực”, cô nói.

Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục rèn thể lực và chiến thuật tại Hà Nội. Ngày 8/6, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ sang Nhật Bản tập huấn, nơi họ dự kiến thi đấu giao hữu với ba CLB nữ địa phương - một bước chuẩn bị quan trọng hướng đến hành trình chinh phục đấu trường châu lục.

Sự hiện diện của Nam Mi không chỉ tăng thêm chiều sâu đội hình mà còn mở ra hướng phát triển mới với các cầu thủ Việt kiều trong tương lai.

