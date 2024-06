Chơi gì, ở đâu, di chuyển thế nào để đến ấp đảo Thiềng Liềng?

Mô hình du lịch cộng đồng duy nhất ở TP.HCM sở hữu nhiều trải nghiệm thú vị. Tuy nhiên, nhiều du khách chưa biết cách thức di chuyển đến ấp đảo này.

Thiềng Liềng là khu du lịch theo mô hình cộng đồng đầu tiên và hiện là duy nhất tại TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ẩn mình giữa cánh rừng sác xanh mát thuộc Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, ấp đảo Thiềng Liềng thuộc xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc thu hút du khách.

Đây là mô hình du lịch cộng đồng duy nhất của TP.HCM, mang đến cho du khách hàng chục trải nghiệm độc đáo gắn với cuộc sống, hoạt động sinh kế, bảo tồn văn hoá của người dân địa phương. Đến Thiềng Liềng, du khách như lạc vào một vùng quê yên bình, tận hưởng không khí trong lành, yên tĩnh hiếm có ở TP.HCM.

Tuy nhiên, phương tiện kết nối đến vùng đất này còn nhiều hạn chế, Tri Thức - Znews gửi đến bạn các gợi ý di chuyển, những trải nghiệm và lưu ý khi đến thăm ấp đảo yên bình này.

Di chuyển thế nào?

Vốn là một ấp đảo thuộc xã đảo, Thiềng Liềng là đảo trong đảo độc đáo ở TP.HCM. Sở hữu vị trí đặc biệt này, việc tiếp cận hòn đảo cũng không dễ dàng đối với du khách lần đầu đặt chân đến.

▸ Trung tâm TP.HCM - Thiềng Liềng

Du khách tận hưởng làn gió mát, ngắm cảnh rừng ngập mặn trên đường đến Thiềng Liềng. Ảnh: Linh Huỳnh.

Phương tiện di chuyển nhanh và thuận tiện nhất để đến ấp đảo đó là canô. Từ trung tâm TP.HCM, du khách có thể thuê canô xuất phát từ Bến Bạch Đằng (quận 1) với giá khoảng 18-20 triệu đồng/chuyến cho 16-18 khách, thời gian di chuyển khoảng 2 tiếng đồng hồ. Từ bến tàu thuỷ Ngôi Sao Việt (quận 7), khách có thể thuê canô di chuyển khoảng 2 tiếng thì đến nơi.

Tuy nhiên phương tiện này có mức giá khá cao. Để di chuyển bằng canô, du khách phải đi theo nhóm đông hoặc ghép đoàn, sẽ khó sắp xếp, ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách.

▸ Trung tâm TP.HCM - Bến đò Dần Xây - Thiềng Liềng

Cung đường xuyên rừng sác xanh mát dẫn khách đến bến tàu qua đảo Thiềng Liềng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo đường Rừng Sác, du khách đến bến đò Dần Xây (dưới chân cầu Dần Xây). Từ đây khách thuê canô hoặc vỏ lãi của dân di chuyển khoảng 30 phút thì đến Thiềng Liềng. Chi phí thuê canô từ bến Dần Xây qua đảo có giá từ 6,5-7 triệu đồng/chuyến với sức chứa từ 16-18 chỗ.

▸ Trung tâm TP.HCM - Cần Thạnh - Thạnh An - Thiềng Liềng

Nếu di chuyển bằng xe buýt, du khách đón xe số 20 đi đến phà Bình Khánh, mua vé qua phà, tiếp đó đón xe buýt số 90 đến Cần Thạnh. Du khách đi phương tiện cá nhân có thể chạy xe đến và gửi tại bến đò Tắc Suất (thị trấn Cần Thạnh).

Từ Cần Thạnh để đi Thiềng Liềng, khách phải đi tàu ra xã Thạnh An rồi từ Thạnh An lại tiếp tục đi tàu ra đảo. Mỗi ngày có khoảng 5 chuyến tàu đi từ Cần Thạnh ra Thạnh An vào lúc 6h, 9h, 10h30, 14h và 17h, thời gian di chuyển khoảng một tiếng đồng hồ.

Tàu từ Thạnh An đi Thiềng Liềng mỗi ngày có 2 chuyến lượt đi xuất bến Thạnh An vào lúc 11h và 16h, chuyến lượt về xuất bến Thiềng Liềng vào 5h và 14h, thời gian di chuyển khoảng 45 phút/chuyến.

Chơi gì, ở đâu khi đến Thiềng Liềng?

Đặt chân lên đảo, du khách ngay lập tức lạc vào một vùng quê yên bình bao quanh là những cánh rừng sác xanh tốt, không tiếng xe cộ ồn ào, không khói bụi. Tại đây, các bạn sẽ có cơ hội ghé thăm 24 điểm đến, hòa mình vào cuộc sống của người dân xứ đảo, thưởng thức nhiều món ăn ngon, tham gia vào các hoạt động thể chất, giải trí độc đáo. Đến đây, khách du lịch có thể thuê xe đạp để khám phá đảo với mức giá 60.000 đồng/ngày.

Du khách có thể thuê xe đạp khám phá toàn đảo. Ảnh: Linh Huỳnh.

Nếu là một tín đồ của ẩm thực, các bạn đừng bỏ qua một loạt những trải nghiệm ẩm thực gắn liền với xứ muối của TP.HCM.

Ghé hộ Sáu Trúng, du khách sẽ được thưởng thức ly sâm sâm mát lạnh hoà với nước cốt dừa béo mặn mang đến sự hài hoà, xua tan bầu không khí oi bức vào những ngày hè. Tại hộ Tư Tuấn, món kem dừa nước với phần kem béo ngậy, dừa mềm dẻo mang đến hương vị thơm ngon hấp dẫn thực khách.

Đến hộ Út Kiều, Mười Giạ, khách sẽ được thưởng thức thức uống giải khát đặc trưng của xứ đảo như chanh muối, nước mát nha đam, hoa đậu biếc… Hộ Hai Loan mang đến cho khách trải nghiệm món bánh dân gian nhiều màu sắc được chế biến từ các nguyên liệu sẵn có trên đảo.

Ngoài cánh rừng ngập mặn bao bọc xung quanh, Thiềng Liềng còn sở hữu núi Giồng Chùa. Đây được xem là ngọn núi đá duy nhất của TP.HCM cũng là ngọn núi thấp nhất Việt Nam với chiều cao chỉ 10 m so với mực nước biển. Núi Giồng Chùa có nguồn gốc từ núi lửa, nổi lên giữa không gian xanh mát của rừng ngập mặn. Du khách có thể “chinh phục" đỉnh núi, ướm chân vào dấu tích “bàn chân bà Nữ Oa" dưới chân núi.

Bên cạnh đó, các bạn có thể khám phá cung đường hiking Thiềng Liềng. Cung đường dẫn du khách băng qua hàng cây đước, cây bần xanh mát, hít thở bầu không khí trong lành, tìm hiểu về hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Các bạn sẽ được thưởng thức tiếng đàn sến của nghệ nhân Tư Huỳnh khi đến Thiềng Liềng. Ảnh: Linh Huỳnh.

Vốn là mô hình du lịch cộng đồng, các trải nghiệm tại các điểm đến trên đảo gắn liền với cuộc sống, sinh kế của người dân, do các hộ dân nơi đây phục vụ. Đặt chân đến không gian nhà muối, du khách sẽ được tìm hiểu về quy trình sản xuất muối, tìm hiểu về các nông cụ, thưởng thức câu ca vọng cổ ngọt ngào. Vùng đất Thiềng Liềng còn nổi tiếng với món bạch tuộc. Không chỉ thưởng thức, du khách còn có cơ hội xem màn đua bạch tuộc độc đáo của ốc đảo này. Những ngày nước rút, các bạn có thể lội kênh bắt cua, bắt ốc, trải nghiệm cuộc sống của người nông nhân xứ đảo.

Đặt chân đến Thiềng Liềng, du khách có thể thưởng thức một loạt các món ăn thơm ngon được chế biến từ nguồn hải sản phong phú nơi đây. Gỏi càng cua hải sản, cháo hàu sữa, cá chẽm chiên cuốn bánh tráng, cá kho tộ, lẩu chua cay…, một loạt các món ngon sẽ được hộ Năm Đổi và hộ Mười Bụng chế biến phục vụ du khách ghé thăm đảo.

Ấp đảo sở hữu nhiều trải nghiệm dành cho du khách. Ảnh: Linh Huỳnh.

Đạp xe vòng quanh ấp đảo, ghé hộ Tư Huỳnh, khách sẽ được thưởng thức tiếng đàn sến, lắng nghe vọng cổ. Tại hộ Năm Tuyết, các bạn sẽ được thư giãn bằng cách ngâm chân với nước muối thảo dược, thưởng thức trà hoa cúc và la hán quả.

Trên đảo hiện có 4 homestay cho du khách lựa chọn nếu muốn lưu trú qua đêm như Ba Huyền, Mười Giạ, Chín Thơ, Hai Quân. Các bạn sẽ được sống cùng người dân, ăn cơm nhà nấu, trải nghiệm các hoạt động sinh hoạt thường ngày nơi đây.

Đảo Thiềng Liềng tuy nhỏ nhưng sở hữu nhiều trải nghiệm. Du khách nên dành khoảng 2N1Đ để trải nghiệm hết các hoạt động, đón bình minh, hoàng hôn, ngắm dải Ngân hà trên đất đảo.