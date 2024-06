Khách Việt chi tiền triệu sang Singapore trải nghiệm siêu du thuyền

Siêu du thuyền Spectrum of the Seas xuất phát từ Singapore có giá 600-1000 USD/người. Hải trình 4 ngày 3 đêm thu hút du khách Việt bởi sự tiện nghi và đa dạng hoạt động giải trí.

Nhiều du khách Việt bay sang Singapore, chi hàng chục triệu đồng để trải nghiệm siêu du thuyền đa dịch vụ. Ảnh: Hoàng Yến.

650 USD , tương đương 16,5 triệu đồng, là số tiền du khách Lê Phát Đạt (sống tại TP.HCM) chi trả cho hải trình từ cảng Marina Bay (Singapore) đến thành phố Penang (Malaysia) vào cuối năm 2023, chưa bao gồm vé máy bay từ Việt Nam sang Singapore.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, nhà sáng tạo nội dung này cho biết từng trải nghiệm du thuyền trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và sông Sài Gòn (TP.HCM). Tuy nhiên, hoạt động trên các du thuyền này chưa đủ sức hút. Đó là lý do anh đặt vé trải nghiệm Spectrum of the Seas trước ngày khởi hành một tháng.

"Siêu du thuyền như thành phố giữa đại dương, có đủ tiện ích như hồ bơi, phòng gym, khu mua sắm, nhà hàng… Điều thú vị nhất là mỗi buổi sáng, mở cửa sổ ra sẽ thấy một khung cảnh khác nhau. Chỉ trong 4 ngày, tôi đặt chân đến 2 quốc gia mới, chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc đẹp, hoà mình vào cuộc sống và văn hoá của từng nơi", Đạt cho biết.

Choáng ngợp với dịch vụ đa tầng

Năm 2019, tập đoàn tàu biển Royal Caribbean International (trụ sở ở Mỹ) cho ra mắt siêu du thuyền Spectrum of the Seas, hướng đến thị trường châu Á.

Theo giới thiệu từ tập đoàn này, Spectrum of the Seas có tổng cộng 16 tầng, 2.137 cabins (phòng), 17 thang máy di chuyển với sức chứa hơn 6.000 du khách. Ngoài các dịch vụ cơ bản, siêu du thuyền còn có nhà hát, rạp chiếu phim ngoài trời khoảng 1.000 ghế ngồi, 20 nhà hàng từ 3-5 sao và nhiều trò chơi thú vị.

Spectrum of the Seas thu hút du khách Việt bởi thiết kế hiện đại, hải trình phong phú và các điểm dừng tuyệt đẹp. Ảnh: Royal Caribbean International.

Như Lê Phát Đạt, dù phần nào hình dung được kết cấu của Spectrum of the Seas qua các video giới thiệu, anh vẫn choáng ngợp khi tận mắt chứng kiến quy mô đồ sộ và dịch vụ đa tầng của siêu du thuyền.

"Loại phòng tôi chọn chỉ rộng 18 m2, song nội thất tinh tế, giường êm ái và đầy đủ tiện ích như khách sạn trên đất liền. Buổi sáng có thể ra ban công uống trà, hóng gió và ngắm cảnh", anh nói.

Trong hải trình, Phát Đạt chủ yếu mua sắm miễn thuế tại các cửa hàng, tập thể thao tại phòng gym, sân bóng rổ và tham gia các trò chơi như leo núi, xe điện đụng, lướt sóng nhân tạo, bắn cung. Trong đó, ấn tượng nhất với anh là cảm giác bay tự do trong trò I fly. Mức giá tham gia là 40 USD /phút (tương đương 1 triệu đồng).

"Khu vực bay thiết kế giống phi trường, kích thước đường ống đủ rộng để sức gió nhấc bổng cơ thể lên không trung. Tôi vừa bay vừa ngắm biển thông qua bức tường bằng kính acrylic. Đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp luôn giám sát để đảm bảo an toàn. Trong lúc bay còn có nhiếp ảnh gia chụp ảnh", Phát Đạt thuật lại.

Buổi chiều và tối, không khí trên siêu du thuyền trở nên sôi động với âm nhạc len lỏi khắp các phòng. Các music hall (hội trường âm nhạc), night club (câu lạc bộ đêm) chào đón nhiều ca sĩ và DJ có tiếng đến biểu diễn. Khu vực nhà hát cũng sáng đèn với các vở nhạc kịch sống động, kết hợp công nghệ sân khấu hiện đại, tạo hiệu ứng thị giác kỳ ảo.

" 650 USD cho hải trình này hoàn toàn xứng đáng, vì hình thức trải nghiệm siêu tiện nghi gói gọn trong một du thuyền còn khá xa lạ với đại đa số người Việt. Những ngày trên siêu du thuyền, tôi được hưởng không gian xa hoa, dịch vụ đẳng cấp, đi qua các quốc gia bằng đường biển. Nhờ các hoạt động vui chơi, tôi và bạn bè cũng trở nên gắn kết hơn", nam du khách chia sẻ.

Phát Đạt tham gia khoảng 80% hoạt động trên siêu du thuyền. Anh không ngại trả thêm phí để tham gia các trò chơi nâng cao, lên đài quan sát North Star ngắm toàn cảnh du thuyền. Ảnh: Lê Phát Đạt.

Cũng trải nghiệm hải trình Singapore - Malaysia 4 ngày 3 đêm vào tháng 2, du khách Nguyễn Phương Nam (sống tại TP.HCM) lại ấn tượng mạnh với ẩm thực cao cấp trên siêu du thuyền.

"Spectrum of the Seas có 3 nhà hàng phục vụ miễn phí, theo hình thức buffet hoặc gọi set ăn được thiết kế sẵn. Các nhà hàng thấu hiểu nhu cầu của tệp khách khi có đủ món ăn Ấn Độ, Âu và Á. Tôi thử hết 3 phong cách ẩm thực, khâu bày trí đẹp mắt, cách nêm nếm đặc sắc, hợp khẩu vị Đông Nam Á lẫn phương Tây", cô nêu cảm nhận.

Theo nữ du khách, không gian nhà hàng được thiết kế sang trọng, cung cách phục vụ chuyên nghiệp, đáng với số tiền bỏ ra. Ban ngày, cô được sắp xếp dùng bữa tại nhà hàng nhìn thẳng ra biển, đến tối chuyển sang nhà hàng khép kín.

Ngoài ra, trên siêu du thuyền còn có tiệm bánh ngọt, pizza mở cửa 24/7 và 2 nhà hàng mang phong cách ẩm thực Nhật Bản là omakase và teppanyaki - thức ăn chế biến trên vỉ gang.

Đáng tiền, nhưng có trải nghiệm lại?

So với các hình thức du lịch khác, lý do khiến du khách Việt lựa chọn nghỉ dưỡng tại Spectrum of the Seas là sự tối ưu về mặt thời gian và cảm xúc. Các hải trình cũng linh hoạt, ngoài tour Singapore - Malaysia 4 ngày 3 đêm còn có tour Singapore - Malaysia - Thái Lan 5 ngày 4 đêm hoặc 6 ngày 5 đêm.

Tuy nhiên, một số du khách cho biết họ sẽ cân nhắc việc quay lại trải nghiệm vì siêu du thuyền vẫn còn vài điểm hạn chế.

Sự trùng lặp hoạt động trong các hải trình là lý do Phương Nam chưa thể trải nghiệm lại Spectrum of the Seas trong tương lai gần. Ảnh: Nguyễn Phương Nam.

"Mức giá 15-25 triệu đồng/người thuộc mức trung bình - cao, chưa kể vé máy bay khứ hồi từ Việt Nam sang Singapore tốn thêm 6-8 triệu đồng. Thời gian lưu lại trên siêu du thuyền khá dài, đủ để tôi trải nghiệm 85-90% hoạt động, cả miễn phí lẫn trả phí. Mặt khác, cùng một hải trình, siêu du thuyền sẽ đi đúng lộ trình cũ, các hoạt động cũng lặp lại, không còn cảm giác mới mẻ nên chưa thể thuyết phục tôi quay lại lần 2", Phương Nam bộc bạch.

Trong khi đó, việc bất đồng ngôn ngữ khiến du khách Triệu Ngọc Ý (sống tại TP.HCM) khó lòng quay lại.

Nữ du khách chia sẻ: "Toàn bộ thông báo và thông tin đều sử dụng tiếng Anh, điều này gây khó khăn cho người không thông thạo tiếng như tôi. Suốt hải trình, tôi phải nhờ Google Dịch hỗ trợ. Hơn nữa, tôi là người Việt gốc Hoa, nếu có thêm tiếng Trung, trải nghiệm sẽ trọn vẹn hơn".

Dù yêu thích các trò chơi và đánh giá cao ẩm thực, Ngọc Ý vẫn cân nhắc quay lại vì hệ thống ngôn ngữ thiếu đa dạng và chi phí internet cao. Ảnh: Triệu Ngọc Ý.

Ngọc Ý cho biết thêm chi phí Internet trên Spectrum of the Seas cũng khá cao, rơi vào 25 USD /ngày/thiết bị (tương đương 650.000 đồng). Nhóm 3 thành viên của cô tốn khoảng 7,8 triệu đồng cho 4 ngày đăng ký dịch vụ.

"Tốc độ truy cập rất chập chờn, không mượt như trên đất liền. Tôi không thể kiểm tra hay xử lý công việc, cũng không thể xem phim, nghe nhạc hay đăng ảnh/story (nhật ký). Trong khi số tiền chi trả cho Internet gần bằng với một chiếc vé máy bay. Tôi công nhận các tiện ích trên siêu du thuyền đa dạng và mới lạ, nhưng việc quay lại tôi phải cân nhắc thật kĩ", vị khách này bày tỏ.