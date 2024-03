Vịnh Hạ Long đầy rác, tour du thuyền sợ mất khách

Tour du thuyền trên vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ được nhiều du khách yêu thích. Tuy nhiên gần đây, nhiều khách quốc tế bày tỏ sự thất vọng khi nơi đây nhiều rác thải.

Tour du thuyền trên vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ được nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích. Ảnh: @thienhang.dino.

Du khách Patricia Mayerhofer vừa kết thúc hành trình khám phá vịnh Lan Hạ và vịnh Hạ Long trên du thuyền hôm 21/2. Cô đánh giá đây là địa điểm du lịch tuyệt đẹp của Việt Nam nếu như không xuất hiện đầy rác.

"I think no one should go there anymore, because there is gabage everywhere in the sea, also a slight oil layer in the sea, terrible. If i know that before, i wouldn't have supported that, never ever" (tạm dịch: Tôi nghĩ không ai nên đến đây nữa vì đâu đâu cũng có rác. Mặt nước biển bẩn, có váng dầu. Điều này thật khủng khiếp. Nếu biết trước, tôi đã không đến đây), nữ du khách viết trên mạng xã hội.

Dưới bài đăng, nhiều khách quốc tế khác cũng chia sẻ trải nghiệm không tốt khi bắt gặp rác thải trên vịnh. "I saw the same, it's horrible" (tạm dịch: Tôi cũng thấy điều tương tự, thật tồi tệ), một người bình luận.

Doanh nghiệp khó xử

Theo ông Phạm Hà, CEO đơn vị chuyên tổ chức dịch vụ du thuyền Lux Cruise, thời gian qua, các tàu hoạt động tại vịnh Lan Hạ và vịnh Hạ Long nhận khá nhiều lời than phiền, chê trách từ du khách về vấn đề rác thải trên vịnh.

"Giữa tháng 1, tôi tiễn một đoàn khách Pháp 10 người đi du thuyền Hạ Long tham quan 2 ngày một đêm. Họ rất thích cảnh đẹp của vịnh, nhưng chê thậm tệ môi trường bụi lửng và rác. 'Hạ Long mênh mông là rác', họ nói với tôi và cho biết không muốn trở lại nữa", ông Hà chia sẻ.

Nước biển vịnh Hạ Long nhiều bụi mịn, váng dầu. Ảnh: P.H.

Ông Hà cho biết thêm ô nhiễm môi trường là vấn đề nhức nhối trên vịnh. Khi tiếp xúc với khách quốc tế, phía doanh nghiệp không ít lần rơi vào trạng thái khó xử khi trước mặt là rác nổi lềnh phềnh.

"Ngay lúc này cũng nhiều rác, nhất là vịnh Hạ Long. Rác bám vào khe đá, ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm khi khách ngủ đêm và chèo thuyền kayak trên vịnh. Nhiều khách quốc tế bức xúc, truyền tai nhau và chia sẻ hình ảnh, trải nghiệm không tốt lên mạng xã hội, các trang du lịch lớn", ông Hà bày tỏ.

Đồng quan điểm, ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc marketing BestPrice Travel, cho biết khách quốc tế rất coi trọng môi trường và vấn đề du lịch bền vững. Đồng thời, vịnh Lan Hạ và vịnh Hạ Long đều là di sản được UNESCO công nhận, do đó việc làm sạch là hành động cấp thiết, cần có cơ chế riêng để giữ gìn điểm đến.

“Có những khách phản ánh rằng dịch vụ của doanh nghiệp rất tốt, nhưng không thể chấp nhận việc rác thải ở khu này. Dù dịch vụ có tốt đến đâu vẫn bị khách cho 0 điểm vì vịnh quá nhiều rác. Tình trạng ô nhiễm kéo dài, sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch Việt Nam”, ông Tú cho hay.

Du khách đánh giá tệ và nhận xét về tình hình rác thải trên vịnh. Ảnh: P.H.

Ông Nguyễn Duy Phú, Chủ tịch Hội Du thuyền Lan Hạ, cho biết các đơn vị thành viên của hội đã đóng góp chi phí, nhân lực để vớt rác hàng ngày, thậm chí khách quốc tế cũng tham gia. Tuy nhiên, đội ngũ vẫn không thể dọn hết rác và vớt xong không có nơi chứa hay xử lý rác.

Theo ông Nguyễn Duy Phú, để khắc phục vấn đề rác trên vịnh cần vai trò tiên phong của cơ quan quản lý cũng như sự đồng hành của các doanh nghiệp liên quan.

"Việc dọn rác phải làm hàng ngày, thường xuyên, liên tục, tạo thành một ý thức, trách nhiệm chung trên toàn bộ vùng vịnh Hạ Long, vịnh Lan Hạ. Các cơ quan chức năng phải hành động ngay, bố trí nơi tập kết rác, xử lý rác… trước khi vùng vịnh di sản trở nên xấu xí trong mắt du khách", ông nói.

Tour du thuyền đắt khách

Chia sẻ thêm về tình hình khai thác tour du thuyền trên vịnh, ông Bùi Thanh Tú cho biết di sản vịnh Hạ Long là điểm đến nổi tiếng với khách châu Âu. Năm nay, ngành hàng không mở rộng nhiều đường bay thẳng từ quốc tế đến Việt Nam và chính sách visa được thông thoáng hơn, góp phần thu hút khách nước ngoài.

"Trong tháng 3, tháng 4, công suất đặt tour du thuyền đạt 100%. Khách thường đặt trước 6-12 tháng. Ngoài thị trường truyền thống như Pháp, Mỹ, Newzealand, Australia…, phía doanh nghiệp còn đón dòng khách mới đến từ Ba Lan, Phần Lan…", ông Tú chia sẻ.

Khách châu Âu được đánh giá là thị trường "khách chất lượng" và du khách dễ dàng đến Việt Nam vì có đường bay thẳng từ Anh, Pháp và Đức. Ảnh: P.H.

Ngoài ra, dịp Tết Nguyên đán, Việt kiều đổ xô về quê ăn Tết dẫn đến lượng vé máy bay khan hiếm, đẩy giá vé lên cao. Vì vậy, khách châu Âu lùi lịch sang tháng 3-4. Ông Phạm Hà cho biết lượng khách quốc tế phía doanh nghiêp này tăng trên 30% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đặt kỳ vọng doanh thu trong năm nay tăng 10% so với 2019 - giai đoạn trước dịch Covid-19.

"Chúng tôi thậm chí đang rất khan hiếm hướng dẫn viên, lái xe phục vụ khách. Dù cố gắng tìm kiếm, có những tour tôi phải nhờ nhân viên văn phòng ra hỗ trợ phiên dịch cùng đoàn dẫn tour. Cao điểm vào tháng 11, những đoàn khách Pháp biết tiếng Anh, tôi mới dám nhận", ông Hà thông tin.

Theo ông Hà, thời điểm dịch bệnh, một số hướng dẫn viên chuyển nghề, trong khi những người mới vào ngành thì chưa đào tạo kịp. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân sự khi khách quốc tế tăng đột biến.

Vị CEO này đánh giá châu Âu là thị trường "khách chất lượng" và du khách dễ dàng đến Việt Nam vì có đường bay thẳng từ Anh, Pháp và Đức. Ông mong muốn chính phủ xem xét miễn thị thực với một số thị trường trọng điểm khác như Mỹ, Australia, New Zealand.

"Việc miễn thị thực cho công dân EU giúp Việt Nam hấp dẫn và dễ tiếp cận hơn, khuyến khích thị trường châu Âu đến du lịch và lưu trú lâu hơn", ông Hà nói.