Tàu tại Đức thành 'ác mộng' mùa EURO

Những người hâm mộ bóng đá đến Đức xem EURO 2024 phải đối mặt với hàng loạt những chuyến tàu chật kín, trễ giờ và dịch vụ thiếu sót.

Các chuyến tàu hỗn loạn trở thành cơn ác mộng của du khách. Ảnh: Anna Dziubinska.

Hệ thống giao thông của Đức vốn nổi tiếng hiệu quả, nhưng lại đang trở thành tâm điểm chế giễu của giới truyền thông châu Âu khi lượng lớn du khách đổ về quốc gia này theo dõi EURO 2024.

Theo đó, những người hâm mộ bóng đá đến Đức đã được cảnh báo về việc phải chờ ít nhất 1 hoặc 2 tiếng do thiếu tàu, ít nhân sự và hàng loạt lý do khác, theo The Sun.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) kêu gọi các đội bóng sử dụng xe buýt và người hâm mộ sử dụng mạng lưới đường sắt để di chuyển qua lại giữa 10 thành phố tại Đức - nơi diễn ra những trận đấu.

Tuy nhiên, tình trạng chậm trễ đã được ghi nhận trên 1/3 số chuyến tàu thuộc mạng lưới Deutsche Bahn do chính phủ điều hành. Điều này thậm chí diễn ra trước cả khi hàng nghìn người hâm mộ từ khắp châu Âu bắt đầu tràn lên các chuyến tàu, tìm cách băng qua đất nước để theo dõi đội bóng họ yêu thích.

Những người hâm mộ trở nên cáu gắt khi đợi lâu và phải đối diện với đám đông hỗn loạn. Ảnh minh họa: Victor Rodriguez.

Vào những ngày cao điểm, một chuyến đi kéo dài 3 giờ có thể trở nên lâu gấp đôi. Cảnh đông đúc, hỗn loạn có thể khiến hành khách nóng nảy và xảy ra hiềm khích.

Đại diện trụ sở UEFA tại Đức đã cảnh báo riêng với các đồng nghiệp tại Nyon về những vấn đề tiềm ẩn trong nhiều tháng trước khi giải đấu diễn ra. Giới truyền thông Đức cũng đang công khai cười nhạo về tình trạng tồi tệ này.

Nhà báo Chaled Nagar viết trên X: "Ý tưởng cho rằng nước Đức tổ chức EURO 2024 rất hiệu quả và tuyệt vời giờ đây đã chính thức đi vào dĩ vãng".