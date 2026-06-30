Chọc vào Neymar, Nhật Bản bị Vinicius đáp trả

Một câu nói nhắm vào Neymar vô tình châm ngòi cho trận đấu mà Vinicius biến mọi phương án kèm người của Nhật Bản thành vô nghĩa.

Vinicius biến lời khiêu khích nhắm vào Neymar thành màn đáp trả trên sân.

Kento Shiogai có lẽ chỉ muốn gây áp lực tâm lý trước trận. Tiền đạo Nhật Bản nhắc lại chuyện Neymar từng ghi 8 bàn vào lưới họ trong 4 lần đối đầu gần nhất rồi buông một câu: “Đó là Neymar của ngày xưa, đúng không?”.

Lời khiêu khích chạm vào niềm kiêu hãnh Brazil

Với Brazil, câu nói ấy không thể trôi qua nhẹ nhàng. Neymar không chỉ là số 10. Anh là biểu tượng của một thế hệ, là người gánh kỳ vọng Brazil suốt hơn một thập kỷ. Nói Neymar “ngày xưa” cũng là chạm vào lòng tự ái của cả một nền bóng đá.

Nhưng câu trả lời không đến từ Neymar. Nó đến từ Vinicius.

Nếu Neymar từng là nỗi ám ảnh của Nhật Bản trong quá khứ, Vinicius cho thấy hiện tại của Brazil cũng đáng sợ chẳng kém. Anh không cần phát biểu. Anh để đôi chân lên tiếng trong chiến thắng 2-1 của "Selecao" trước Nhật Bản ở vòng 16 World Cup 2026 rạng sáng 30/6.

Nhật Bản kèm Vinicius bằng hai người nhưng vẫn không thể khóa được số 7.

HLV Hajime Moriyasu hiểu rõ mối nguy ấy. Nhật Bản bố trí hệ thống kèm Vinicius gần như liên tục bằng hai người. Một cầu thủ khóa hướng đi bóng, người còn lại bọc lót phía sau. Ý đồ rất rõ: không cho số 7 có khoảng trống tăng tốc, không để anh rơi vào thế một chọi một.

Nhưng với Vinicius, kèm đông người không đồng nghĩa với an toàn. Nhật Bản càng dồn quân sang cánh của anh, khoảng trống càng mở ra ở những khu vực khác. Mỗi lần Vini bị khóa, Brazil lại có thêm một hướng tấn công. Mỗi lần anh kéo theo hai hậu vệ, cấu trúc phòng ngự Nhật Bản lại bị xô lệch.

Đó là bài toán khó nhất khi đối đầu Vinicius. Nếu để anh một chọi một, nguy cơ bị xé toang rất lớn. Nếu dùng hai người để khóa anh, đối thủ phải trả giá bằng khoảng trống. Nhật Bản chọn phương án thứ hai, nhưng cũng không thể kiểm soát trận đấu.

Vinicius không phải lúc nào cũng thoát khỏi vòng vây. Nhưng anh luôn khiến hàng thủ Nhật Bản phải lùi lại, phải dè chừng và phải phòng ngự trong trạng thái bị động. Đôi khi, sức sát thương của một ngôi sao không nằm ở việc anh qua người bao nhiêu lần, mà ở cách anh buộc cả hệ thống đối thủ phải xoay quanh mình.

Vinicius trả lời bằng bóng đá

Màn trình diễn của Vinicius không chỉ giàu cảm xúc. Nó còn hiệu quả đến lạnh lùng.

Anh đạt tỷ lệ chuyền chính xác 90%, con số rất cao với một cầu thủ chạy cánh thường xuyên nhận bóng trong thế bị áp sát. Điều đó cho thấy Vinicius không còn là mẫu cầu thủ chỉ biết cắm đầu rê bóng. Vinicius biết lúc nào cần tăng tốc, lúc nào cần nhả bóng, lúc nào cần giữ nhịp để kéo đối thủ ra khỏi vị trí.

Vinicius tiếp tục là điểm nổ nguy hiểm nhất của Brazil ở vòng knock-out.

Tỷ lệ rê bóng thành công hơn 70% càng cho thấy sự bất lực của Nhật Bản. Họ có kế hoạch, có quân số, có kỷ luật, nhưng vẫn không thể triệt tiêu tầm ảnh hưởng của số 7. Trước một hàng thủ luôn sẵn sàng áp sát, Vinicius vẫn tìm được cách tạo khác biệt.

Anh cũng thắng 6 trong 11 pha tranh chấp tay đôi. Đây là chi tiết quan trọng. Vinicius thường được nhớ đến bằng tốc độ và kỹ thuật, nhưng trận này anh còn cho thấy khả năng chịu va chạm, bám trận và duy trì áp lực. Càng bị kèm chặt, anh càng khiến đối thủ mệt mỏi.

Đó là phẩm chất của một ngôi sao lớn ở vòng knock-out. Không phải lúc nào cũng cần khoảnh khắc hoa mỹ. Điều quan trọng là khiến trận đấu xoay quanh mình. Vinicius làm được điều đó. Nhật Bản muốn khóa anh, nhưng chính nỗi sợ ấy lại mở ra cơ hội cho Brazil.

Vì thế, câu nói của Kento Shiogai trở thành điểm nhấn đầy mỉa mai. Anh nhắc đến “Neymar ngày xưa”, nhưng lại phải chứng kiến “Vinicius hôm nay”. Một Brazil từng sống bằng cảm hứng của Neymar giờ có thêm một ngôi sao đủ sức gánh sân khấu theo cách riêng.

Brazil không đáp trả bằng tranh cãi. Họ đáp trả bằng bóng đá. Vinicius không cần nói trước ống kính. Anh trả lời bằng những pha tăng tốc, những lần kéo lệch hàng thủ và thứ áp lực khiến Nhật Bản vừa muốn áp sát vừa sợ bị bỏ lại phía sau.

Trước trận, Nhật Bản có thể nghĩ Neymar của quá khứ không còn là nỗi ám ảnh. Sau trận, họ hiểu Brazil không chỉ có ký ức về Neymar. Brazil còn có hiện tại mang tên Vinicius.

Bài học rất rõ: trước khi chọc vào niềm kiêu hãnh của Brazil, hãy chắc rằng bạn có cách ngăn người sẽ trả lời thay họ.