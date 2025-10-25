Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Choáng với xe tải 'trùm biển LED' chạy giữa trung tâm Hà Nội

  Thứ bảy, 25/10/2025 07:33 (GMT+7)
Chiều 24/10, người dân trên trục đường Đại Cồ Việt – Trần Khát Chân (Hà Nội) ngỡ ngàng khi thấy một xe tải ba mặt phủ kín biển quảng cáo LED chạy giữa phố, gây ùn tắc và phản cảm.

Xe tai LED Ha Noi anh 1

Chiếc xe tải 1-1,5 tấn bịt kín thùng xe bằng các tấm biển quảng cáo LED di chuyển nghênh ngang giữa phố, gây chú ý cho nhiều người đi đường vào chiều nay.
Xe tai LED Ha Noi anh 2

Đáng chú ý, cả bốn mặt của xe đều được phủ kín biển quảng cáo, riêng phần đuôi là một tấm LED cỡ lớn hiển thị tên và logo của một ngân hàng.
Xe tai LED Ha Noi anh 3

Hình ảnh quảng cáo trên bảng LED liên tục thay đổi, gây chói mắt và tạo cảm giác phản cảm cho người tham gia giao thông.
Xe tai LED Ha Noi anh 4

Khi di chuyển đến khu vực đường Đại Cồ Việt, chiếc xe gây ra tình trạng ùn tắc giao thông. Biển kiểm soát của xe được ghi nhận rõ 29K-098.97.

Trước vụ việc này, phóng viên Tiền Phong đã chuyển hình ảnh chiếc xe biển kiểm soát 29K-098.97 gắn biển quảng cáo đến lãnh đạo Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Hà Nội.

Tiếp nhận thông tin, Thiếu tá Trần Ngọc Trung, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, ngày mai (25/10), đơn vị sẽ tiến hành xác minh và mời chủ xe đến làm việc, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; sử dụng xe sai mục đích, thay đổi kết cấu thùng xe...

Anh Trọng/Tiền Phong

