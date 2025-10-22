Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe tập lái lấn làn, tông trực diện xe bán tải trên quốc lộ

  • Thứ tư, 22/10/2025 20:13 (GMT+7)
  • 20:13 22/10/2025

Xe tập lái của một trung tâm đào tạo lái xe ở Lâm Đồng bất ngờ mất lái, lấn làn rồi tông trực diện vào ôtô chạy ngược chiều trên quốc lộ 20.

Chiều 22/10, lãnh đạo UBND xã Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, cơ quan công an đang vào cuộc xác minh, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa hai ôtô trên quốc lộ 20.

Chiều cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại một vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng.

xe tap lai lan lan anh 1

Phần đầu hai ôtô bị hư hỏng nặng.

Hình ảnh trong video cho thấy, một ôtô bất ngờ mất lái, lấn làn rồi tông trực diện vào ôtô khác chạy ngược chiều. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu hai ôtô bị hư hỏng nặng, rất may không có thương tích về người.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h29 trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Xe gây tai nạn là xe của một trung tâm đào tạo lái xe ở Lâm Đồng.

Xe tải tập lái đi sai phần đường, gây tai nạn chết người

Tối 15/7, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô tải tập lái và xe môtô, khiến một người tử vong tại chỗ.

06:52 16/7/2025

Nguyên nhân ôtô tông hàng loạt xe máy, hất văng người xuống đường

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế trong vụ ôtô tông hàng loạt xe máy, hất văng một người xuống đường ở Lâm Đồng khai nhận do buồn ngủ.

19:20 25/8/2025

Lật xe khách chở 18 sinh viên ở Lâm Đồng

UBND xã Tà Đùng (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận chính quyền địa phương đã phối hợp với cơ quan chức năng, y tế hỗ trợ, sơ cứu các nạn nhân bị thương trong vụ lật xe khách chiều 24/7.

11:03 25/7/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/xe-tap-lai-lan-lan-tong-truc-dien-xe-ban-tai-tren-quoc-lo-post1789511.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

xe tập lái lấn làn Xe tập lái Xe bán tải tai nạn tập lái Tai nạn Lâm Đồng Tập lái lấn làn

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý