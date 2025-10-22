Xe tập lái lấn làn, tông trực diện xe bán tải trên quốc lộ

Xe tập lái của một trung tâm đào tạo lái xe ở Lâm Đồng bất ngờ mất lái, lấn làn rồi tông trực diện vào ôtô chạy ngược chiều trên quốc lộ 20.

Chiều 22/10, lãnh đạo UBND xã Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, cơ quan công an đang vào cuộc xác minh, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa hai ôtô trên quốc lộ 20.

Chiều cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại một vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng.

Phần đầu hai ôtô bị hư hỏng nặng.

Hình ảnh trong video cho thấy, một ôtô bất ngờ mất lái, lấn làn rồi tông trực diện vào ôtô khác chạy ngược chiều. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu hai ôtô bị hư hỏng nặng, rất may không có thương tích về người.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h29 trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Xe gây tai nạn là xe của một trung tâm đào tạo lái xe ở Lâm Đồng.