Choáng với khoảnh khắc 'từ chối phòng ngự' của hậu vệ Pháp

Tuyển Pháp hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội sau 45 phút phòng ngự thảm họa ở trận tranh hạng ba World Cup 2026 rạng sáng 19/7.

Trên sân Miami (Mỹ), HLV Didier Deschamps thay đổi toàn bộ 4 vị trí ở hàng phòng ngự so với trận gặp Tây Ban Nha tại bán kết. Những sự lựa chọn đá chính gồm cặp trung vệ Maxence Lacroix, Ibrahima Konate và hai hậu vệ cánh Theo Hernandez, Malo Gusto.

Tuy nhiên, sự thay đổi triệt để này khiến hệ thống phòng ngự của tuyển Pháp thi đấu rời rạc, thiếu sự bọc lót và liên tục mắc sai lầm trong khâu kèm người. Kết quả là "Les Bleus" phải nhận 4 bàn thua.

Khoảnh khắc hàng thủ Pháp bị chế nhạo là "từ chối phòng ngự" trước tuyển Anh.

Đáng chú ý, không ít lần hàng thủ Pháp tỏ ra hời hợt và để lộ rất nhiều khoảng trống, tạo điều kiện cho những cầu thủ giàu tốc độ như Marcus Rashford hay Bukayo Saka áp sát khung thành của Mike Maignan. Riêng Saka lập cú đúp trước khi hiệp một khép lại.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Pháp tỏ ra tức giận. Một người hâm mộ viết: "Màn trình diễn đáng xấu hổ của một đội bóng hàng đầu thế giới". Một tài khoản khác bình luận: "Trận thua Tây Ban Nha để lại hậu quả nặng nề".

Nhiều người hâm mộ cho rằng các học trò của HLV Didier Deschamps gần như "quên cách phòng ngự", khi để đối phương dễ dàng xuyên phá và ghi bàn. Không ít ý kiến nhận định đây là một trong những hiệp đấu tệ nhất của tuyển Pháp trong nhiều năm trở lại đây.

Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, "Les Bleus" bùng nổ và ghi liên tiếp các bàn thắng để níu kéo hy vọng gỡ hòa. Họ có 3 bàn thắng, trong đó Mbappe lập cú đúp. Song, tuyển Anh cũng không chịu kém cạnh, họ ghi thêm bàn do công Saka - người hoàn tất cú hat-trick - và Jude Bellingham. Chung cuộc, tỷ số là 6-4 dành cho "Tam sư".

Highlights Pháp 0-2 Tây Ban Nha Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để giành vé vào chung kết World Cup 2026.