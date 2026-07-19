Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Choáng với khoảnh khắc 'từ chối phòng ngự' của hậu vệ Pháp

  • Chủ nhật, 19/7/2026 06:07 (GMT+7)
  • 3 phút trước

Tuyển Pháp hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội sau 45 phút phòng ngự thảm họa ở trận tranh hạng ba World Cup 2026 rạng sáng 19/7.

Trên sân Miami (Mỹ), HLV Didier Deschamps thay đổi toàn bộ 4 vị trí ở hàng phòng ngự so với trận gặp Tây Ban Nha tại bán kết. Những sự lựa chọn đá chính gồm cặp trung vệ Maxence Lacroix, Ibrahima Konate và hai hậu vệ cánh Theo Hernandez, Malo Gusto.

Tuy nhiên, sự thay đổi triệt để này khiến hệ thống phòng ngự của tuyển Pháp thi đấu rời rạc, thiếu sự bọc lót và liên tục mắc sai lầm trong khâu kèm người. Kết quả là "Les Bleus" phải nhận 4 bàn thua.

Pháp ảnh 1

Khoảnh khắc hàng thủ Pháp bị chế nhạo là "từ chối phòng ngự" trước tuyển Anh.

Đáng chú ý, không ít lần hàng thủ Pháp tỏ ra hời hợt và để lộ rất nhiều khoảng trống, tạo điều kiện cho những cầu thủ giàu tốc độ như Marcus Rashford hay Bukayo Saka áp sát khung thành của Mike Maignan. Riêng Saka lập cú đúp trước khi hiệp một khép lại.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Pháp tỏ ra tức giận. Một người hâm mộ viết: "Màn trình diễn đáng xấu hổ của một đội bóng hàng đầu thế giới". Một tài khoản khác bình luận: "Trận thua Tây Ban Nha để lại hậu quả nặng nề".

Nhiều người hâm mộ cho rằng các học trò của HLV Didier Deschamps gần như "quên cách phòng ngự", khi để đối phương dễ dàng xuyên phá và ghi bàn. Không ít ý kiến nhận định đây là một trong những hiệp đấu tệ nhất của tuyển Pháp trong nhiều năm trở lại đây.

Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, "Les Bleus" bùng nổ và ghi liên tiếp các bàn thắng để níu kéo hy vọng gỡ hòa. Họ có 3 bàn thắng, trong đó Mbappe lập cú đúp. Song, tuyển Anh cũng không chịu kém cạnh, họ ghi thêm bàn do công Saka - người hoàn tất cú hat-trick - và Jude Bellingham. Chung cuộc, tỷ số là 6-4 dành cho "Tam sư".

Highlights Pháp 0-2 Tây Ban Nha Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để giành vé vào chung kết World Cup 2026.

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Duy Luân

Pháp Pháp anh world cup 2026

    Đọc tiếp

    Messi sáng cửa giành Quả bóng Vàng thứ 9

    Messi sáng cửa giành Quả bóng Vàng thứ 9

    2 giờ trước 04:11 19/7/2026

    0

    Lionel Messi đang nắm lợi thế lớn nhất trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2026, nhưng trận chung kết World Cup vẫn có thể thay đổi tất cả.

    Nụ cười của Mbappe khi Pháp thua 4 bàn

    Nụ cười của Mbappe khi Pháp thua 4 bàn

    1 giờ trước 05:01 19/7/2026

    0

    Tiền đạo Kylian Mbappe nở nụ cười sau khi tuyển Pháp nhận đến 4 bàn thua trước Anh ngay trong hiệp một trận tranh hạng ba World Cup 2026, diễn ra rạng sáng 19/7.

    Mainoo chia tay World Cup với 0 phút ra sân

    Mainoo chia tay World Cup với 0 phút ra sân

    2 giờ trước 04:16 19/7/2026

    0

    Chấn thương lưng khiến Kobbie Mainoo vắng mặt ở trận tranh hạng ba World Cup 2026 với tuyển Pháp sáng 19/7, khép lại kỳ World Cup 2026 đầy thất vọng trong màu áo "Tam Sư".

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý