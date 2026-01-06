Chờ cả sáng, tới 3 lần vẫn không mua được xăng trên đảo Phú Quý

2 cây xăng lớn tại Phú Quý đã cung cấp xăng trở lại. Nhu cầu nạp nhiên liệu tăng sau nhiều ngày hết xăng cục bộ khiến nhiều người dân đến 3 lần nhưng vẫn quay về tay trắng.

Trao đổi với Tri Thức - Znews sáng 6/1, ông Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, cho biết kho dự trữ xăng, dầu của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tại đảo đã tạm ứng nhiên liệu cho hai cây xăng lớn trên địa bàn (Hải Hiến và Tân Tiến) từ chiều 5/1. Tổng lượng xăng dầu được tạm ứng là 29.000 lít, cấp theo lộ trình 5.000 lít mỗi ngày trong 5 ngày liên tiếp.

"Sáng nay, hai cơ sở này chính thức mở bán trở lại, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và ổn định hoạt động sản xuất của bà con", ông Linh cho hay.

Tuy nhiên, do nhu cầu dồn nén sau thời gian dài gián đoạn nguồn cung, nhiều người dân vẫn chưa thể mua được xăng ngay trong buổi sáng vì lượng khách đổ về quá đông.

Tại cây xăng Hải Hiến và Tân Tiến, hàng chục xe máy xếp hàng từ sớm, kéo dài ra khu vực cảng. Nhân viên cửa hàng phải giới hạn lượng bán cho mỗi phương tiện để đảm bảo phân bổ nguồn xăng tạm ứng cho nhiều người. Đến trưa cùng ngày, một số thời điểm cửa hàng buộc tạm ngưng bán để điều tiết lượng khách.

Người dân mang xe chờ nạp nhiên liệu tại cây xăng Hải Hiến sáng 6/1. Ảnh: Bích Dung Nguyễn.

Chị Nguyễn Bích Dung, người dân sống tại đặc khu Phú Quý, cho biết dù đã có thông tin bán xăng trở lại, không phải ai cũng mua được ngay.

"Có người đến tận 3 lần nhưng chưa tới lượt vì quá đông, phải quay về và chờ thời điểm khác. Nguyên buổi sáng không phải ai cũng mua được", chị Dung nói.

Trong khi đó, chị Mai Hoa cho biết việc thiếu xăng kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt. Chị phải đợi khoảng một giờ đồng hồ mới tới lượt. "Xăng có lại là mừng rồi, nhưng mong mấy hôm tới nguồn ổn định hơn để bà con không phải chen chúc, chờ đợi lâu như vậy", chị chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, tàu vận chuyển xăng của cây xăng Hải Hiến và Tân Tiến chưa thể vào đất liền để tiếp nhiên liệu bởi tình hình thời tiết cực đoan. Các đợt sóng cao đến 4 m buộc địa phương, cảng tàu thông báo dừng toàn bộ phương tiện ra, vào đảo. Dự kiến, kho nhiên liệu của hai cơ sở trên sẽ ổn định vào tuần sau.

Ngày 5/1, 3 cây xăng trên đảo Phú Quý thông báo hết xăng ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại và sinh hoạt của người dân. Trước tình trạng trên, chính quyền địa phương đề xuất phương án tạm ứng xăng dầu từ kho dự trữ của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tại đảo cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và ổn định hoạt động sản xuất.

Vấn đề này từng xuất hiện vào năm 2022, cũng vào mùa gió bấc. Thời tiết cực đoan ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và sản xuất của người dân.