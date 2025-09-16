Chính trị gia Malaysia bị tống tiền bằng video AI

Hơn 10 chính trị gia Malaysia, trong đó có các bộ trưởng, nhận email lời dọa phát tán video nhạy cảm, thực chất là do AI làm giả, nếu không chuyển 100.000 USD.

Một ảnh chụp màn hình đoạn video tống tiền gửi cho nghị sĩ Subang Wong Chen - đã được làm mờ các phần nhạy cảm - được công bố trong thông cáo báo chí ngày 14/9/2025. Ảnh: Wong Chen.

Ít nhất 10 chính trị gia Malaysia, trong đó có Bộ trưởng Truyền thông Fahmi Fadzil và cựu Bộ trưởng Kinh tế Rafizi Ramli, đã trở thành mục tiêu của một chiến dịch tống tiền bằng email sử dụng video sex giả mạo tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Vụ việc gây chấn động chính trường nước này và hiện được cảnh sát khẩn trương điều tra, CNA đưa tin.

Ông Fahmi cho biết hôm 14/9 rằng các nhà lập pháp bị nhắm tới còn gồm cựu Bộ trưởng Kinh tế kiêm nghị sĩ Pandan Rafizi Ramli, nghị sĩ Subang Wong Chen, nghị sĩ Sungai Petani Taufiq Johari và Thứ trưởng Thanh niên & Thể thao Adam Adli.

Ngoài ra, các ủy viên Hội đồng Hành pháp bang Selangor Najwan Halimi và Fahmi Ngah, Thượng nghị sĩ Manolan Mohamad và nghị sĩ bang Kulim Wong Chia Zen cũng nằm trong danh sách nhận đe dọa, ông Fahmi nói thêm.

Báo chí địa phương đưa tin Thứ trưởng Bộ Đồn điền và Hàng hóa Chan Foong Hin, nghị sĩ Tasek Gelugor Wan Saifal Wan Jan và nghị sĩ Bangi Syahredzan Johan cũng nhận được email tương tự.

Theo đó, các email đòi mỗi người chuyển 100.000 USD để không phát tán video khiêu dâm giả mạo khuôn mặt họ. Ông Rafizi và Wong cho biết email còn kèm mã QR để chuyển tiền.

Ông Wong thừa nhận, trong suốt 13 năm làm việc ở Quốc hội, ông chưa bao giờ cảm thấy ít an toàn như hiện nay, dù ông đang là nghị sĩ của đảng cầm quyền PKR. “Trớ trêu thay, tôi thấy mình ít an toàn hơn cả thời còn là nghị sĩ đối lập”, ông viết trong thông cáo hôm 14/9.

Giám đốc Cục Điều tra Hình sự Bukit Aman, ông M Kumar, cho biết đã nhận ít nhất 4 đơn trình báo. Vụ đầu tiên do nghị sĩ Subang Wong khai báo hôm 12/9. Người gửi dọa sẽ tung video giả mạo lên mạng xã hội nếu không nhận được tiền trong vòng ba ngày.

Sau đó, thượng nghị sĩ Nelson W Angang, nghị sĩ Kulim Wong và nghị sĩ Sungai Petani Taufiq Johari sau đó cũng nộp đơn với nội dung tương tự.

“Cảnh sát Hoàng gia Malaysia xử lý các báo cáo này với mức độ nghiêm túc cao nhất và sẽ có biện pháp cứng rắn, toàn diện, không khoan nhượng đối với mọi bên liên quan sản xuất, phát tán hoặc sử dụng tài liệu này”, ông Kumar nhấn mạnh.

Hiện vụ việc đang được điều tra theo Điều 385 Bộ luật Hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản và Điều 233 Luật Truyền thông & Đa phương tiện 1998 về hành vi sử dụng sai mục đích dịch vụ mạng.

Nếu bị kết tội theo Điều 385, kẻ phạm pháp có thể chịu mức án tới 7 năm tù, phạt tiền, đánh roi hoặc kết hợp các hình phạt. Điều 233 quy định phạt tối đa 500.000 ringgit và tới 2 năm tù.

Phát biểu tại sự kiện “Bakti Komuniti Madani” nhằm khuyến khích hoạt động cộng đồng ở Penang hôm 14/9, Bộ trưởng Fahmi cho biết chính phủ coi vụ việc là nghiêm trọng.

Kiểm tra sơ bộ cho thấy các email có cùng cách diễn đạt, hình ảnh và dường như được gửi từ một địa chỉ Gmail. Ông đã yêu cầu Ủy ban Truyền thông & Đa phương tiện Malaysia (MCMC) phối hợp chặt chẽ với cảnh sát truy tìm thủ phạm và sẽ đề nghị Google hỗ trợ xác định người đứng sau các email.

Trên Facebook cá nhân, ông cũng chia sẻ ảnh chụp màn hình email mà mình nhận hôm 12/9, cho thấy địa chỉ gửi xuất phát từ Gmail.