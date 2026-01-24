Chính thức xóa bỏ lệ phí môn bài từ 2026

Từ 1/1/2026, người nộp thuế không phải nộp lệ phí môn bài. Quy định mới được triển khai thống nhất trên cả nước theo chỉ đạo của Cục Thuế.

Kể từ năm 2026, người nộp thuế không phải nộp lệ phí môn bài. Ảnh: Nam Khánh.

Cục Thuế đã ban hành Công văn số 645/CT-CS, đề nghị các đơn vị Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến người nộp thuế về việc chấm dứt thu, nộp lệ phí môn bài kể từ năm 2026.

Theo nội dung công văn, Khoản 7 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân đã quy định rõ việc chấm dứt thu, nộp lệ phí môn bài từ ngày 1/1/2026.

Đồng thời, Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật phí và lệ phí cũng đã bãi bỏ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP và Nghị định số 22/2020/NĐ-CP. Đây là các văn bản pháp lý trước đây quy định về lệ phí môn bài.

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế cho biết kể từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế không phải nộp lệ phí môn bài đối với năm 2026 và các năm tiếp theo, đồng thời không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài đối với năm 2026 và các năm tiếp theo.

Cục Thuế yêu cầu các đơn vị Thuế tỉnh, thành phố tổ chức triển khai tuyên truyền, hướng dẫn để người nộp thuế thực hiện thống nhất. Bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp cần tiếp tục rà soát, áp dụng các biện pháp quản lý thuế theo quy định nhằm thu đúng, thu đủ số lệ phí môn bài còn phát sinh phải nộp đối với năm 2025 trở về trước, đảm bảo đầy đủ nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Phí môn bài là một loại phí trực thu mà tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh phải nộp định kỳ hàng năm dựa trên vốn điều lệ/vốn đầu tư (đối với tổ chức) hoặc doanh thu theo năm (đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh).