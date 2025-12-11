Chính thức cấm kinh doanh thuốc lá điện tử từ 2026

Sáng 11/12, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi), trong đó có quy định cấm đầu tư kinh doanh thuốc lá điện tử.

Luật Đầu tư (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua đã bổ sung quy định cấm một loạt hoạt động đầu tư kinh doanh gồm: Kinh doanh các chất ma túy; kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật; Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên; Kinh doanh mại dâm; Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người; Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người; Kinh doanh pháo nổ; Kinh doanh dịch vụ đòi nợ; Kinh doanh mua bán bảo vật quốc gia; Kinh doanh xuất khẩu di vật, cổ vật...

Cấm kinh doanh thuốc lá điện tử

Đáng chú ý, Luật mới cũng bổ sung quy định cấm kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Với nội dung này, Quốc hội giao Chính phủ quy định xử lý đối với dự án đầu tư sản xuất thiết bị điện tử cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Việt Nam chỉ để xuất khẩu đã được đăng ký hoặc chấp thuận, cho phép bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật trước ngày 1/1/2025.

Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi).

Về điều kiện đầu tư kinh doanh, Bộ trưởng Thắng cho biết tiếp thu ý kiến của UBTVQH, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để rà soát quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, điều kiện đầu tư kinh doanh nhằm sàng lọc và phân định các ngành, nghề đầu tư kinh doanh thực sự cần thực hiện "tiền kiểm" và chuyển các ngành, nghề đang quy định điều kiện đầu tư kinh doanh áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ đầu ra mà có thể kiểm soát bằng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật mà cấp có thẩm quyền ban hành sang cơ chế "hậu kiểm".

Dự thảo Luật đã cắt giảm, sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó, rà soát, cắt giảm 38 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không đáp ứng các tiêu chí, điều kiện.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi). Ảnh: Quochoi.vn.

Ngoài ra, Luật cũng quy định ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và đưa ra danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại phụ lục đi kèm.

Quốc hội cũng giao Chính phủ công bố Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện cần thiết phải cấp phép, chứng nhận trước khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh và Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phải chuyển phương thức quản lý điều kiện kinh doanh từ cấp phép, chứng nhận sang công bố yêu cầu, điều kiện kinh doanh để quản lý theo phương thức hậu kiểm.

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó phải được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Chính phủ quy định chi tiết việc công bố và kiểm soát điều kiện đầu tư kinh doanh.

Chính phủ quyết mức vốn đầu tư ra nước ngoài phải có giấy phép

Liên quan nội dung đầu tư ra nước ngoài, báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) cho biết cơ quan soạn thảo đã bổ sung quy định về các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mà chỉ thực hiện thủ thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối theo quy định của pháp luật về hoạt động ngoại hối.

Quy định này được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc cần cụ thể hoá chính sách đầu tư ra nước ngoài, góp phần đưa hoạt động đầu tư ra nước ngoài trở thành một công cụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế đối ngoại, hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam vươn xa thị trường thế giới và gia tăng được năng lực cạnh tranh và nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Về mức vốn dự án đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Chính phủ, tính đến hết tháng 6/2025, Việt Nam đã có 1.916 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam hơn 23 tỷ USD .

Tuy nhiên, theo thống kê, đa phần là dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 20 tỷ đồng , chiếm tới 67,4% tổng số dự án nhưng có tỷ lệ nhỏ về vốn (khoảng 1,7% tổng số vốn); số dự án có vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng là khoảng 28% nhưng chiếm phần đa về vốn (khoảng 98,3% tổng vốn); số còn lại là các dự án nhỏ dưới 1,2 tỷ đồng (tương đương 50.000 USD ).

Theo cơ quan soạn thảo, những dự án này đều thuộc diện chấp thuận chủ trương của Thủ tướng hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Ngoài ra, đến nay chưa ghi nhận có dự án đầu tư ra nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Trên cơ sở số liệu thống kê nêu trên, Chính phủ sẽ quy định mức vốn đầu tư ra nước ngoài phù hợp.

Luật Đầu tư (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2026, trừ một số quy định có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 và 1/7/2026.