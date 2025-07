Chính quyền TT Trump 'trẻ hóa' truyền thông với meme và AI

Trong nhiệm kỳ thứ hai, chính quyền Trump tăng tốc chiến dịch truyền thông số với loạt nội dung gây chú ý: từ meme, hình ảnh AI đến thông điệp cứng rắn về nhập cư và phe Dân chủ.

Nhân kỷ niệm 6 tháng nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, Nhà Trắng đã đăng tải một bài viết trên Instagram và X với tuyên bố: “Ba điều sẽ tiếp tục trong nhiệm kỳ này: chiến thắng, trục xuất và meme”.

Bức ảnh đi kèm cho thấy hình ảnh ông Trump đứng trước quốc kỳ Mỹ, đại bàng đầu trắng, pháo hoa và hàng loạt tờ đô la cùng dòng chú thích: “Chú ý: Trump không đến đây để đùa”.

Đây là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi toàn diện trong cách tiếp cận truyền thông xã hội của chính quyền Trump trong nhiệm kỳ hai. Nếu như trước đây, tài khoản mạng xã hội chính thức của Nhà Trắng chủ yếu dùng để quảng bá chính sách, thì hiện nay, chúng chuyển hẳn sang phục vụ cho nhóm cử tri MAGA - “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Nhiều bài đăng tận dụng xu hướng meme đang thịnh hành, với thông điệp về các mục tiêu quen thuộc của ông Trump như người nhập cư và đảng Dân chủ. Một số meme gây chú ý bao gồm: hình vẽ biếm họa người nhập cư đang khóc khi bị bắt giữ, hồ sơ hẹn hò giả kết đôi phụ nữ “vừa bị bắt” với ICE (Cơ quan Di trú và Hải quan), hay thiệp Valentine ghi: “Hồng thì đỏ, tím thì xanh. Nhập cư trái phép, trục xuất ngay!”.

Những bài đăng kiểu này gây sốc mạnh mẽ trên mạng xã hội. Một bài viết khác trên X thách thức dư luận: “Hiến pháp không cấm chúng tôi đăng meme ‘chất’!” kèm theo hình ảnh sân Nhà Trắng với tấm biển ghi bằng phong cách viết nhại: “oMg, dID tHe wHiTE hOuSE reALLy PosT tHiS?” (Ôi, Nhà Trắng thực sự đăng cái này sao?).

Tài khoản chính thức của Nhà Trắng đăng tải các meme, ảnh chế với nội dung lan tỏa thông điệp MAGA.

AI, meme và chiến lược lan tỏa

Dù các tài khoản chính thức của Nhà Trắng và các cơ quan liên bang thuộc về thể chế (không gắn với cá nhân tổng thống) và bị lưu trữ bởi Cơ quan Lưu trữ Quốc gia theo Đạo luật Hồ sơ Tổng thống, nhiều nội dung lại bắt nguồn từ tài khoản cá nhân của ông Trump trên Truth Social, theo NBC News.

Trên nền tảng này, ông thường công kích đối thủ chính trị, chia sẻ hình ảnh được cho là tạo bởi AI - trong đó có các phiên bản ông hóa thân thành Giáo hoàng, nhân vật “Star Wars” hay Superman. Một số nội dung tương tự sau đó được Nhà Trắng trích lại.

Ông Joshua Tucker, đồng Giám đốc Trung tâm Chính trị và Truyền thông Xã hội của Đại học New York, nhận định rằng: “Chiến lược này nhằm thu hút sự chú ý bằng mọi giá”.

Ông cho biết mạng xã hội hiện nay không còn đơn thuần là nơi người dùng thấy bài viết từ người họ theo dõi, mà các thuật toán cá nhân hóa đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. “Bạn không chỉ đăng một tweet rồi mong người theo dõi thấy. Giờ bạn phải tạo thứ gì đó thực sự gây ấn tượng”.

Tuy nhiên, ông Tucker cũng cảnh báo rằng việc Nhà Trắng dùng meme và AI để truyền thông có thể phá vỡ chuẩn mực về tính chính danh trong phát ngôn chính thức.

Bài đăng của Nhà Trắng cùng bức hình ông Trump trong trang phục của Superman.

Từ Nhà Trắng đến các cơ quan liên bang

Khi được hỏi về chiến lược mạng xã hội trong nhiệm kỳ hai, phát ngôn viên Nhà Trắng Liz Huston khẳng định: “Mỗi ngày, các tài khoản kỹ thuật số chính thức đều lan tỏa chương trình nghị sự ‘Nước Mỹ trên hết’ đầy hấp dẫn của Tổng thống Trump và những cải thiện rõ rệt mà ông đã mang đến cho người dân”.

Không chỉ Nhà Trắng, nhiều cơ quan liên bang cũng bắt kịp xu hướng này.

Tài khoản chính thức của Bộ An ninh Nội địa (DHS) từng đăng video khuyến khích người nhập cư “tự trục xuất” qua ứng dụng CBP One, với nền nhạc là ca khúc Take Me Home, Country Roads. Một video khác sử dụng bài Ice Ice Baby để quảng bá đường dây nóng của ICE.

Tháng 6, DHS còn đăng hình ảnh được cho là tạo bằng AI với những con cá sấu đội mũ có dòng chữ “ICE”, kèm chú thích “Sắp ra mắt!”. Bài đăng xuất hiện giữa thời điểm khai trương trung tâm giam giữ người nhập cư gây tranh cãi ở Florida, nơi đảng Cộng hòa địa phương gọi vui là “Nhà tù Cá sấu”.

Khi bị chất vấn về tính phân cực của các nội dung này, phát ngôn viên DHS Tricia McLaughlin tuyên bố: “Không có gì phải lo ngại cả”. Bà cho rằng vai trò của mạng xã hội cơ quan là “nói sự thật” và vượt qua các kênh truyền thông “thù địch”.

“Cách đây 8 năm, mạng xã hội chưa phát triển như bây giờ. Chúng tôi từng phải phụ thuộc vào truyền thông để đưa thông tin. Giờ thì không còn thế nữa, chúng tôi đã có tiếng nói riêng”, McLaughlin nói.

Dẫu vậy, chiến lược này cũng nhận nhiều ý kiến trái nhiều. Trong một bài xã luận trên New York Times mang tên Trolling Democracy, cây bút Nathan Taylor Pemberton viết: “Giống như đoàn tàu mất phanh, đảng Cộng hòa đang lao vào một tương lai nơi đăng bài meme chính là chính trị hoặc là hình thức chính trị tinh khiết nhất. Đó là một tương lai trống rỗng, xấu xí và ảm đạm”.

Danh hài Theo Von và Lee GreenWood từng mở màn trước bài phát biểu của ông Trump với binh sĩ Mỹ tại căn cứ quân sự Al Udeid ở Qatar. Ảnh: X.

Tuy vậy, Nhà Trắng lại dẫn chứng sự gia tăng mạnh mẽ người theo dõi để chứng minh hiệu quả chiến lược. Một quan chức cho biết các tài khoản chính thức, bao gồm cả Truth Social đã có thêm hơn 16 triệu người theo dõi kể từ ngày nhậm chức.

Chính quyền cũng hợp tác với nhiều “ngôi sao mạng” nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng. Tháng 5, ông Trump mời danh hài Theo Von - nhân vật nổi tiếng trên YouTube trong giới nam thanh niên bảo thủ - làm MC mở màn tại căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar trước khi ông phát biểu với binh sĩ Mỹ.

Tài khoản Instagram và X của Nhà Trắng cũng áp dụng chiêu thức của các influencer: Thư ký báo chí Karoline Leavitt hàng tuần đăng video ngắn “MAGA Minute”, tóm lược trong 60 giây các hoạt động nổi bật của Tổng thống và chính quyền trong tuần.

Tháng 5, Leavitt còn tổ chức hàng loạt buổi “họp báo dành cho influencer”. Trong khi đó, Phó giám đốc truyền thông Nhà Trắng Kaelan Dorr khẳng định: “Chúng tôi sẽ luôn tìm cách tiếp cận người dân ở bất cứ nơi đâu họ hiện diện”.

